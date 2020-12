Segundo informe de política exterior

> Esta administración no parece querer incrementar su área de influencia con los EUA, ni aprovechar las oportunidades que ofrece acercarse comercialmente con China

El pasado 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a la Nación nuevamente para entregar su segundo informe de labores presidenciales. Con una dinámica diferente a la tradicional, derivada por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, se enfocó a un patio televisado para entregar lo que él considera sus logros, pero también focos rojos que hasta el momento no ha podido resolver.

En un discurso donde se hace énfasis en sus logros y, para efectos de este artículo, nos enfocaremos en los -pocos- que se alcanzan a percibir en política exterior algunos puntos a manera de reflexión y otros a manera de crítica.

El primer tema y por la prioridad que se tiene en todas las agendas de política y salud en el mundo, el presidente López Obrador destacó que “propusimos ante la ONU y se aprobó casi por unanimidad una iniciativa para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo. México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. De manera específica destaco el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina. Esperamos que ese acuerdo dé resultados desde noviembre y que podamos empezar a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo, de manera universal y gratuita”.

A lo anterior, el canciller Marcelo Ebrard, en su cuenta de twitter comentó: “Autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada por Pfizer. En México ya tiene la autoridad regulatoria (Secretaría de Salud-Cofepris) la solicitud correspondiente. Lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar en diciembre 2020”.

Todavía quedan por resolver los permisos correspondientes por parte de la Cofepris, así como la logística de adquisición y distribución de la vacuna, que de acuerdo con los informes oficiales será primero para los sectores vulnerables como médicos y enfermeras que trabajan incansablemente por la salud de todos los mexicanos, después a los grupos de riesgo como personas de la tercera edad y niños. ¿Eso deja a los sectores de la sociedad en menos riesgo? Dejamos la pregunta para las autoridades.

En materia de remesas, el presidente López Obrador agregó como uno de los logros de su gobierno -no atribuible por supuesto- el envío de remesas por parte de todos los connacionales que radican en EUA.

“Gracias, gracias, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10 por ciento en relación con el año pasado y estimo que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año, un récord en beneficio de 10 millones de familias”.

Recordemos que el envío de remesas es ajeno a cualquier gobierno en turno y es el esfuerzo de más de 30 millones de mexicanos que viven y trabajan en los EUA y envían el dinero para sus familias.

No debería darse como un logro de la administración y mucho menos darlo como parte del informe presidencial, pero la economía palidece y los miles de millones que se envían a nuestro país son un soporte indispensable para la recuperación.

¿A alguien le sigue generando duda que la economía de nuestro país no está íntimamente enlazada con la de EUA? Habría que valorar la situación laboral, para emparejar las cosas aquí y darle dignidad laboral a todos los mexicanos.

Hacemos una mención a los empleos que otorga el informe. “En el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos”. ¿Tendrán la calidad laboral que estamos analizando, como prestaciones, seguro médico, posibilidad de crecimiento, permanencia laboral?

“México es un país, sin duda, con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. La principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas y ni siquiera en sus recursos naturales, sino en su población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia”.

La cultura y población de una nación como país nos da identidad, pero no es suficiente, el presidente López Obrador en su discurso no menciona al “pueblo bueno” polarizado por sus acciones, apático en ayudarse unos a otros y le guste o no la riqueza de una población va en detrimento de su calidad de vida, un país sin inversión e infraestructura, es un país condenado al rezago social. México puede y debe aspirar a convertirse en las siguientes décadas en un país desarrollado, el camino no es fácil, pero gozamos de todas las herramientas para lograrlo si cambiamos el paradigma que nos mantiene actualmente.

“Desde julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. En estos momentos de crisis, el acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y, lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América”.

El análisis del T-MEC ha sido muy extenso en diversos medios de comunicación y analistas. Recordemos que la negociación fue durante la administración peñista y el trato y respeto que el presidente Trump le ha dado a los mexicanos ha sido, lejos de las palabras del presidente López Obrador, por dar un ejemplo directo y con impacto real, son los dreamers, hijos de mexicanos que llegaron a los EUA desde pequeños y hasta el día de hoy no pueden gozar de los derechos y libertades como cualquier otro ciudadano en los EUA, muchos de ellos ya tienen más de 15 años viviendo allá.

“Mantenemos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. En materia de política exterior nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Vale la pena destacar el logro del gobierno actual en este rubro, si bien, tradicionalmente México ha ocupado asientos dentro del Consejo de Seguridad, la misión de México en la ONU, ha realizado una labor diplomática constante y acertada, con mayor dificultad por la pandemia.

Valdría poner sobre la mesa, temas sensibles, pero que deben mantenerse vigentes como la inclusión de más miembros permanentes dentro del Consejo de Seguridad, así como una mayor duración de sus miembros no permanentes, pues cada país representa una zona geográfica con problemas distintos y necesidades que requieren del apoyo de la comunidad internacional.

Desde este espacio, consideramos que se han realizado algunos trabajos en materia de política exterior, pero esta administración no parece que busque -realmente- ni incrementar su área de influencia con los EUA, aprovechar las oportunidades que ofrece acercarse comercialmente con China, buscar incluirnos como pieza importante en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y el cual el presidente electo Joe Biden ha comentado que EUA desea mayor grado de influencia para fortalecerlo.

Quedan cuatro años de administración, confiemos en que el presidente López Obrador tome el rumbo adecuado y haga consciencia que la política exterior es fundamental para cualquier país que aspire a ser una mejor nación.