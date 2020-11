Rosario Robles, venganza ininterrumpida

Cuando Andrés Manuel López Obrador protestó como presidente de México hizo un pronunciamiento singular: “Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido, como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el Presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto”.

Para muchos, esa expresión de agradecimiento significaba, aparentemente, el pase a la impunidad de un peñanietismo calificado como el gobierno más corrupto, al lado de Carlos Salinas, en toda la historia del PRI.

Sólo que en el doble lenguaje de López Obrador resulta complicado establecer si el agradecimiento a Peña Nieto era auténtico o se enviaba el mensaje de que, efectivamente, sí había intervenido en la elección, pero lo rebasaron las expectativas del inevitable triunfo del candidato de Morena.

Cuando, en su toma de protesta, Andrés Manuel se refiere a la intervención de otros presidentes, desde luego que remite a Vicente Fox, Felipe Calderón y, más recientemente, a Peña Nieto. Fox operó a favor de Calderón. Confirman este aserto el desafuero de López Obrador, la burda sentencia de la magistrada del Tribunal Federal Electoral Bertha Alfonsina Navarro para favorecer a Calderón y el regocijo de Fox ex presidente: “Cómo me dio lata López Obrador, pero finalmente me vengué de él”.

Felipe Calderón terminó siendo presidente de México bajo el estigma del fraude electoral y la confesión “haiga sido como haiga sido”. En ese “triunfo”, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, tuvo un papel protagónico para consumar la usurpación calderonista en la Presidencia de la República.

En su libro “El amasiato” cuenta Álvaro Delgado la reunión secreta que el candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa, tuvo con Peña Nieto en una suite del hotel Nikko días antes de la elección presidencial del 2006. El pacto consistió en que el PRI mexiquense transferiría 200 mil de sus votos a Felipe Calderón y al PAN. Esa complicidad definió la derrota de López Obrador en el 2006. Curiosamente, uno de los acompañantes de Peña Nieto es el hoy rabiosamente perseguido Luis Videgaray.

La diferencia de votos entre el perredista y el panista fue de 240 mil a favor de este último, o sea, los 200 mil votos manipulados por Peña Nieto fueron determinantes para el gane calderonista. El favor le fue regresado seis años después, en el 2012, al candidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto.

Cuando Peña Nieto era candidato a gobernador del Estado de México, parte importante de su campaña la centró en un: “Te lo firmo y te lo cumplo ante notario”. Esa falacia fue aprovechada por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, con un slogan en contrario: “Peña no cumple”. El efecto fue evidente. Peña comenzó a descender en las encuestas y López Obrador estaba a punto de rebasarlo.

Intervino, entonces, Felipe Calderón para frenar el ascenso del lopezobradorismo. Ordenó retirar el “Peña no cumple” y cambiar toda la estrategia de campaña, con lo cual traicionó al PAN y mandó a Vázquez Mota al tercer lugar. Era el pago de los 200 mil votos de la usurpación en el 2006.

De que Peña Nieto no intervino en la elección presidencial del 2018 también es una falacia. Tan intervino que los severos ataques al candidato panista Ricardo Anaya se fraguaron desde la Presidencia de la República, pero bajo otra lógica. El candidato priísta José Antonio Meade siempre estuvo relegado al tercer lugar y jamás pudo repuntar. Se trataba, entonces, de colocarlo en segundo lugar y desde esa posición intentar remontar a López Obrador.

La intervención presidencial que López Obrador pretendió soslayar en su toma de protesta, simplemente, no prosperó y a Peña no le quedó más que optar por el retiro o la negociación. Los acontecimientos posteriores evidencian que el agradecimiento a Peña Nieto por su “imparcialidad” fue mofa o sarcasmo.

La primera perseguida fue Rosario Robles como artífice de la estafa Maestra para financiar las campañas del PRI, en la que seguramente está también la presidencial. Independientemente de que las evidencias del desvío de más de 7 mil millones de pesos son casi irrefutables, la justicia selectiva del régimen de Obrador se ha cebado en la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Desde luego, es absolutamente inmoral destinar dinero de los pobres para financiar campañas del PRI, pero de eso a negar el acceso a los beneficios de la ley también es una impudicia de un régimen que se dice imparcial y democrático, pero que manipula, permanentemente, la justicia.

Originalmente, Rosario Robles fue acusada de uso indebido del servicio público, un delito no grave que no ameritaba prisión preventiva. El contubernio judicial quedó al descubierto cuando el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna negó la libertad provisional a Rosario Robles por influencia de la diputada Dolores Padierna, tía del juez que alteró el uso de la ley para dejar en la cárcel a Rosario Robles.

Sólo que a la tal Padierna le salpica el síndrome de la corrupción. Es esposa de René Bejarano, “El señor de las ligas”, aquél corrupto colaborador de Andrés Manuel López Obrador en el Departamento del Distrito Federal pillado cuando recibía dineros ilícitos del empresario Carlos Ahumada, ligado sentimentalmente a Rosario Robles.

A diferencia del traidor y deshonesto Emilio Zebadúa González, Rosario Robles siempre se negó a colaborar al decir que no estaba dispuesta a delatar a nadie. Vino, entonces, la amenaza más severa, pero con graves irregularidades en la nueva responsabilidad penal que se le imputa: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

En el Código Penal Federal hay un capítulo dedicado, exclusivamente, a los delitos cometidos por servidores públicos, entre los que no se encuentra el lavado de dinero. Y no lo puede haber porque no hay procedencia ilícita. Por el contrario, si la misma Auditoría Superior de la Federación documentó que era dinero público de la Sedesol y la Sedatu, su origen es conocido aunque se haya desviado para otros fines.

Se configura, entonces, el delito de peculado cuando la persona a la que se le entregaron fondos federales para su custodia les da un fin distinto para el que le fueron confiados y lo utiliza en su propio provecho, o en beneficio de otra persona. Incluso, el peculado ni siquiera es delito grave y no amerita prisión preventiva. Por eso se inventa el lavado de dinero como acto de venganza para mantenerla permanentemente en prisión.

El criterio de oportunidad tampoco opera en este caso si se trata de lavado de dinero. Además, es una facultad exclusiva del Ministerio Público bajo ciertas condiciones Basta con señalar dos previstas en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa”. Difícil encontrar delitos más graves de los que se acusa a Rosario Robles. Y no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en aquellos casos “que afecten gravemente el interés público y no se hayan reparado y garantizado los daños causados”.

Otra vez la aplicación abusiva y selectiva de la ley para obligar a declarar bajo amenaza. Ampliaremos…

[email protected]