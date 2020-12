Rompen amarras Romo y la 4T

Cuando construyeron su alianza política Alfonso Romo y López Obrador, ambos, pragmáticos, sabían que era una relación temporal y de mutua conveniencia; se necesitaban, pero al mismo tiempo se repelían; ambos representan lo opuesto de sus propias convicciones, pero los unía un sentido de necesidad y de utilidad; Alfonso Romo, un empresario importante, pero no de grandes vuelos, nunca ha sido un miembro del selecto grupo de la aristocracia empresarial del país, pero con derecho de picaporte en las puertas de los grandes grupos; López Obrador, un político ávido de la aceptación empresarial, se sabía no querido y no le importaba, pero para ser Presidente de la República necesitaba de la confianza de los empresarios.

Así construyeron su alianza; ambos tenían lo que el otro necesitaba; Poncho Romo, como se le conoce, aceptó el riesgo y compró la apuesta de la 4T; se ganó la confianza del líder y López Obrador compró la moderación de Romo para construir un propuesta de confianza para los negocios y la inversión, todo con vista a la elección del 2018; todo fue camino plano para una relación de mutua conveniencia. Poncho Romo se convirtió en el puente único de la relación entre López Obrador y los empresarios del país; era su reivindicación frente al selecto grupo de los machuchones.

Todo cambió cuando el triunfo electoral de López Obrador fue abrumador; en automático, los términos del acuerdo inicial cambiaron; si bien la moderación de la postura de AMLO ayudó para el triunfo, la legitimidad de la victoria fue abrumadora. Aún antes de la toma de protesta de la Presidencia de López Obrador se hizo sentir el cambio de postura, en contra de la opinión de Romo y de que él mismo se había comprometido con los empresarios del país a que la construcción del Aeropuerto de la Ciudad México seguiría; la decisión fue diametralmente opuesta, con una consulta “patito” de por medio, para dizque justificar la decisión, y sin un argumento sólido que lo validara se canceló la construcción del aeropuerto más importante de toda América Latina.

Se consumó el primer golpe mortal a la confianza y a las expectativas empresariales del país; era el primer mensaje a los empresarios; las reglas del juego habían cambiado y la relación de amasiato llegaba a su fin. Poncho Romo, desconcertado, probó el sabor agridulce del poder encumbrado; reconoció que después de todo no sería tan fácil ser el interlocutor de dos actores que por principio, por historia y por formación desconfiaban mutuamente.

Dudó de los términos de su apuesta inicial; no sabía si formar parte de un gobierno que privilegiara la radicalidad de las posturas a la moderación para generar inversión, pero consideró que tal vez sólo era un exabrupto del líder, un ajuste de cuentas inicial, y luego se compondría la relación. Decidió apostar a futuro.

Asumió la jefatura de la Oficina Presidencial y se le dio, finalmente, el membrete para ejecutar sus funciones, hacer política con los empresarios, cada vez más escépticos de las posturas de López Obrador. Todo el año del 2019 fue arar en el desierto, tapar hoyos de sus pares en el gabinete, dar la cara de decisiones que vulneraban los acuerdos, los contratos y, con ello, la confianza; explicar lo inexplicable. Primero fue la negociación de los supuestos contratos leoninos de los gasoductos con empresas internacionales; luego la encuesta “patito” para suprimir una cuantiosa inversión de una Cervecera en Mexicali; luego las subastas de energía; luego las rondas petroleras; luego los proyectos de inversión de Iberdrola y la cancelación de los mismos; luego la presentación de proyectos para reactivar la economía y fomentar el empleo, que nunca se consumaron; así fue, uno a uno, construyéndose el piso de desconfianza hacia el sector empresarial.

Así se fue consumando su labor; nunca fue un puente de intermediación, simplemente, porque nunca se pretendió tener comunicación con los empresarios del país; se le usó para dar la cara; se le usó para justificar lo inexplicable, un florero de lujo en Palacio Nacional.

Vino la pandemia en el 2020 y sirvió para tomar distancias. Un año necesitó Romo para darse cuenta de que lo inicialmente programado no culminaría en lo deseado y que había que preparar la salida; conocedor de los ánimos presidenciales, y lo difícil qué es salir de su cercanía sin dañar su sensibilidad, se abocó a preparar la huida, recoger las fichas de su apuesta sin provocar el enojo del dueño de la mesa era la tarea, y lo consiguió, Eso es meritorio. Hasta amigo le dijo y le agradeció su apuesta a la 4T. El trabajo estaba hecho.

Como empresario y hombre práctico, Romo le apostó al proyecto de la 4T; jugó bien y leal, y se lleva su ganancia; no sale en hombros, pero se lleva el reconocimiento que tanto anhelaba; le echó ganas, dicen unos; topó con pared, dicen otros; simplemente no se le escuchó, dicen los más; lo cierto es que apostó; ganó más de lo que invirtió, pero no obtuvo la ganancia esperada.

Hoy, y como hombre de negocios, entiende que es mejor salirse del juego porque el riesgo se incrementó y la utilidad puede disminuir, que los tiempos pintan para el incremento de la radicalidad; López Obrador toca los cuernos de la batalla para preparar su ejército de fieles; viene la guerra electoral y la radicalidad alienta a los fervorosos creyentes; la moderación ya no es una opción. Se hizo lo que se pudo; hoy son otros tiempos.

Se rompen las amarras; ya no hay opción para la generación de confianza y Romo lo sabe; mejor se atrinchera, recoge sus ganancias y quedamos amigos, como siempre. Ya no se necesitan.

Lo que viene ya no será parte de su tarea. Para él, la 4T se acabó.