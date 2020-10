La reelección es la diferencia real, por legal y posible, en este proceso electoral. El gran problema es que los actores políticos y los electores no estamos preparados para hacer de esta nueva posibilidad algo útil o de beneficio para todos.

La mayoría de los electores ni está enterada, y los que lo saben no entienden cómo podrían ejercer ese derecho, nuevo, impensable durante mucho tiempo. Algunos lo suponen traidor a los costos de nuestra historia, y otros cadena perpetuable de defectos, de prácticas de gobierno o representación popular incompatibles para esta etapa en la que muchos mexicanos deseamos transformar radicalmente al país.

La reelección es testimonio de una historia de verdades y medias verdades que aún no comprendemos. Los grandes políticos construyeron sus carreras sobre la defensa de uno de los postulados inamovibles en los últimos 200 años de nuestra vida como nación que ahora se ha vuelto moneda de cambio, pero una reelección, en cualquier cargo, requiere algo más que permisos legales y ganas. Exige resultados que sean calificados por los electores como útiles porque demuestran que cumplieron lo que ofrecieron o decidieron lo que era útil para muchos.

Muchos presidentes municipales no actuaron así. En el mejor de los casos decidieron lo posible, dentro de las circunstancias financieras; en otros hicieron lo que quisieron. En otros sometieron a sus caprichos la intención que creó al ayuntamiento como colegio de decisiones,

Los representantes populares, en muchos casos, no consultaron a sus electores para votar en las cámaras. Su voto fue resultado de otros compromisos.

En muchos casos será difícil encontrar razones para pedir a los electores que vuelvan a votar por ellos. Aun así, algunos lo harán. En otros habría razones suficientes, pero se impondrá la enorme dignidad de la prudencia y el respeto a sus propios electores.

Las reelecciones no serán un hecho ni muy frecuente ni fácil. Lo peor es que implicarán un acto de contrición, o de cinismo.

Ningún teórico del sistema político mexicano, o actor del mismo, que participó en su construcción aconsejaría regresar a los tiempos de mala memoria y difícil comprensión. Ellos nos recordarían, por ejemplo, que la 3T costó más de un millón de vidas para lograr que, por algunos años, el apotegma democrático se resumiera en 4 palabras: “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”, pero la revolución institucionalizada en la soberbia de lo que pensó era su permanente don y derecho de defenderlo lo usó, lo apropió y lo archivó. Los principios no han caducado ni han demostrado insolvencia. El mal uso los ha hecho parecerlo. Debemos repensar, como electores, si vale la pena desechar lo que otros pervirtieron y calcular los costos de una reelección porque si en la primera vez no cumplieron, en la segunda menos y no tendríamos autoridad moral ni para calificar; menos para exigir.

Siempre será mejor revisar las experiencias, y para quienes creen que la reelección sea un paso adelante de la democracia y de la moral vale la pena recordarles que la sabiduría popular es dura, pero justa. A pocos los eligió; los calificó; dejó que transcurriera un periodo similar al que gobernaron y lo volvieron a elegir… tuvieron tiempo para evaluar y razonar sus decisiones, y a muy pocos les han pedido que regresen a gobernar, pero regresar a gobernar después de un tiempo no es reelegirse.

Es resolver una necesidad y darle a la confianza; el valor que merece como fundamento de elegir y, por supuesto, una nueva oportunidad a quien los electores creen merecía, otra vez, su confianza.

La escritura lo previene; el tiempo ayuda a calificar, aunque muchos crean que la continuidad sea su mejor oportunidad. La será para el que se reelige, pero no necesariamente para quienes lo reeligieron.