‘Por encima de la ley la justicia; yo soy la justicia’: AMLO

Cumplirla o no está en función de la propia apreciación del titular del Ejecutivo federal de si es justa o no

> Es tiempo de las definiciones institucionales y de la preservación de valores y principios que han costado mucho trabajo construir

Al renunciar el funcionario federal encargado del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una de esas ocurrencias simbólicas tan del estilo del gobierno de la 4T, Jaime Cárdenas argumentó que, como Doctor en Derecho, su formación le obligaba a privilegiar el apego a la norma, a la legalidad, en contrasentido del objetivo prioritario del gobierno, que eran los resultados, aún a pesar de la norma, cumplir a cabalidad esa tesis de que el fin justicia los medios. Y esa dicotomía lo llevó a confrontarse con la visión presidencial y que mejor presentaba su renuncia al cargo.

Esa apreciación refrendó la evidencia, por si había dudas, de que este gobierno no tiene apego a la legalidad, que su amplia legitimidad y su justificada autoridad moral, según ellos, les permitía tomarse esas atribuciones, dada la engorrosa y fastidiosa tarea de apegarse a las normas.

Al preguntarle al Presidente su opinión sobre la postura esgrimida en la carta de renuncia del funcionario en cuestión, conceptualizó: “Tenemos el propósito de la transformación; el pueblo nos eligió para impulsarla; hay veces que el cumplimiento de la norma nos detiene, pero tenemos que entender que por encima de la ley está la justicia, y ésta la determina el pueblo; tenemos que hacer lo que pueblo quiere, aún a costa del cumplimiento de la ley”.

No lo dice cualquiera; lo dice el Presidente de la República, único capaz y autorizado para interpretar el sentir del pueblo, según su propia convicción personal; él ya no se pertenece; él es la encarnación del sentir popular. Y si hay una contraposición, que no debiera existir, por cierto, entre la ley y la justicia, estará por encima la justicia no la que dicten los jueces, sino la que dicte el pueblo; es justicia social, y esa él es el único que tiene la potestad para interpretarla.

La ley, muchas veces, así lo ha reiterado, obstaculiza el cumplimiento de la justicia porque las leyes las hicieron los neoliberales para proteger su estatus social de privilegio en detrimento de los intereses del pueblo. Por lo tanto, cumplir o no la ley está en función de su propia apreciación de si es justa o no, y eso lo decide el pueblo, y él solamente lo interpreta, porque él es el instrumento del pueblo. La sentencia es simple; cumplirá la ley sí y sólo si es justa, y él determina si lo es.

¿Qué postura tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación a todo esto, que, institucionalmente, es la encargada de aplicar la ley e impartir justicia?

Por eso mismo, argumentó López Obrador, ahora que conoció el proyecto que discutirá la Corte y, en su caso, aprobará o no sobre su solicitud para proponer la realización de una consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de la República, que, por cierto, él no quiere, pero el pueblo sí, solicita, respetuosamente, que los ministros de la Corte solamente escuchen al pueblo, que no se dejen presionar y que se adhieran a la exigencia de justicia por parte del pueblo.

El proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar manifiesta que la solicitud de consulta popular y la exposición de motivos que le acompaña, enviada por el Ejecutivo federal a través del Senado de la República, es un amplio compendio de inconstitucionalidades que van desde la violación de los derechos humanos, el incumplimiento al debido proceso, el fomento de la desigualdad de derechos ante la ley y el incentivo de excepcionalidades que la ley prohíbe, expresamente, en la Carta Magna, así como la contraposición a tratados internacionales, y un amplio etcétera. Y, sobre todo, determinó que no se necesita una consulta popular para llevar a juicio no sólo a los ex presidentes, sino a cualquier ciudadano del que se tenga elementos probatorios que hayan cometido un acto ilícito.

Uno de los teóricos más importantes sobre el concepto de Justicia Distributiva fue John Rawls, y una de sus tesis fundamentales era el enorme error de concebir la justicia como una acción eminentemente asignativa porque vulneraba los derechos que pretendía equilibrar, que la tarea central sería la construcción de instancias eficientes para aplicar una doctrina de apego a la legalidad sin distingos sociales.

Esta próxima semana, ultima del mes de septiembre, en medio de las innumerables crisis estructurales e institucionales que tenemos derivadas de la pandemia, la crisis económica, de seguridad pública, enfrentamientos y resquebrajamiento del pacto federal, también seremos testigos del resultado de las visiones contrapuestas entre ley y el Estado de derecho, o de la particular visión de la Justicia modo 4T.

A nivel mundial estamos viviendo la reivindicación de valores como la democracia, los derechos de las minorías, el respecto a la libertad de expresión, la protección de las instituciones que protegen la visión multicultural y la construcción de consensos globales para atajar los males crónicos del planeta. En nuestro país también es tiempo de las definiciones institucionales y de la preservación de valores y principios que han costado mucho trabajo construir.

Veremos si predomina la doctrina de apego a los valores y principios de nuestra vida democrática, o de los símbolos políticos reivindicatorios de la 4T.