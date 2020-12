Partido Verde, corrupción histórica y endémica

“El Partido Verde es la expresión más corrupta del PRI”. En esta sola frase, el hoy senador Emilio Álvarez Icaza definió la trayectoria de lo que ha sido la franquicia personal de la familia González Torres y, por herencia, a la familia González Martínez. Esa advertencia la confió, en entrevista exclusiva, al Diario Contra Poder de Chiapas en una de sus visitas a la entidad.

El tiempo dio la razón al ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo en el Verde ha sido corrupción, chantaje, extorsión y campañas anticipadas, a pesar de las multas y advertencias de los órganos electorales federales.

El año más álgido de desacatos para el Verde fue el 2015, cuando el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impusieron al partido del tucán ocho multas, equivalentes a 181 millones de pesos, que representaban el 42 por ciento de los 429 millones que recibió ese año por concepto de prerrogativas.

Ese oneroso gasto anticipado permitió al partido de la familia González Torres, y de la familia González Martínez, utilizar, fraudulentamente, más de 250 mil spots disfrazados de informes legislativos, o actos de gobierno, con cuentos como “El Verde sí cumple” o “Si el gobierno no te da medicinas, que te las pague”. La demagogia más pura, en abierto engaño al pueblo, únicamente para fines electorales y la obtención de votos.

Lo realmente insultante para las instituciones republicanas fue el abierto desafío del Verde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de continuar todo el 2015 en sus promociones electorales, a pesar de las multas y las advertencias de suspender todo acto propagandístico de campañas anticipadas.

En aquél año, el Verde llegó a ocho sanciones y, a pesar de ello, continuó como asociación política cuando lo que procedía ya no eran más multas, sino la cancelación de su registro. Ni Lorenzo Córdova ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegaron a tales extremos para ejercer, a plenitud, la fuerza de la institución electoral y aplicar las sanciones previstas para delitos electorales en los artículos 401 al 413 del Código Penal Federal y en el 94 de la Ley General de Partidos Políticos: “Son causa de pérdida de registro de un partido político incumplir de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General del Instituto (…), las obligaciones que señala la normatividad electoral”. Todos estos desacatos resultaban suficientes para desaparecer un Partido, en contradicción con las leyes electorales mexicanas, pero en abierto contubernio con el entonces corrupto peñanietismo, y hoy en connivencia con Morena y el lopezobradorismo.

Para corroborar lo anterior basta con transcribir un solo párrafo del artículo, de José Pardiñas, “El ave de la impunidad” al señalar: “Desde 1997, hasta 2015, el Partido Verde ha recibido 6 mil 450 millones de pesos. En promedio, cada año, el tucán se ha devorado 358 millones de pesos. Supongamos que sus gastos operativos y de nómina representan el 70 por ciento de sus ingresos; esto deja una ganancia (sic) neta de 107 millones de pesos al año”.

Y más adelante, con un dejo de ironía, Pardiñas exhibe lo que ha sido el negocio familiar permanente: “Con estas ganancias, el Partido Verde podría ser candidato para ingresar a la lista de las 500 empresas más grandes de México (…) con utilidades netas por encima de compañías como Samsung de México, Xerox o Sukarne”, pero lo realmente lamentable de la tragedia del Partido Verde para la vida política nacional viene cuando “mientras estas empresas generan prosperidad, empleos y pagan impuestos, el Partido Verde se alimenta del erario para ofrecer cargos públicos a las fuerzas básicas del Mirreynato”.

Son los improperios políticos de los verdes y las generosas concesiones por violar la ley de un Verde que lleva 23 años de depredación del tesoro público nacional y sin ningún beneficio para México, y hoy, en el 2021, ya se vislumbra su alianza con Morena.

El Verde poco o nada representa electoralmente. Ni el atraco al erario federal ni el reparto de utilidades partidistas, ni la violación a la ley, y tampoco el adelantado proselitismo electoral, han podido sacar al Partido Verde de su histórico 6 a 7 por ciento de las preferencias electorales, desde donde contribuyó a la derrota del candidato presidencial priísta Roberto Madrazo en el 2006.

De los personajes relevantes del Partido Verde aparecen Arturo Escobar y Vega y el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, identificados con la corrupción y el manejo fraudulento de recursos públicos para fines electorales. A escasos dos meses y medio de asumir como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Escobar y Vega terminó indiciado como presunto delincuente, por delitos electorales, ante la Procuraduría General de la República.

Se le comprobó que como Presidente de su Partido firmó contrato con una empresa para la entrega de 10 mil tarjetas Premio Platino, con el deliberado propósito de acarrear votos a favor del Verde para la elección federal del 19 de julio del año 2015.

El tramposo argumento de Escobar y Vega fue que era para beneficiar con descuentos a los militantes de su Partido en más de 100 mil establecimientos afiliados. Sin embargo, según Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la tarjeta Platino se hizo llegar también a electores ajenos al Verde Ecologista. Ese atrevimiento reforzó la actitud delincuencial de Arturo Escobar al hacer uso de datos personales del ciudadano, protegidos por los artículos 6 y 16 de la Carta Magna.

El otro delincuente electoral, Manuel Velasco Coello, utilizó dineros del empobrecido erario chiapaneco para encumbrar al Partido Verde y mantener el nivel de votación nacional en un raquítico 7 por ciento. Gracias a Chiapas y a la pobreza acumulada de sus habitantes, el Verde no perdió su registro al obtener de la entidad entre el 4 y 5 por ciento de la votación nacional.

Así, una organización familiar en funciones de partido acumula pasivos severos que son el recuento de nunca acabar. La detención de Arturo Escobar y Vega y Fernando Castellanos Cal y Mayor, ex diputado local, ex dirigente del Verde en Chiapas y ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con un millón y medio de pesos sin comprobar son prueba irrefutable de la corrupción verdecologista y dineros clandestinos para fraudes electorales.

Se acumulan a las penurias del Verde la muerte de la búlgara, de 25 años, Galina Chankova Chaneva en el departamento 19B de la Torre Emerald, en Cancún, en una fiesta en la que el Niño Verde negó su presencia, pero que la periodista Lydia Cacho confirmó a Carmen Aristegui.

Asimismo, el video donde aparece Jorge Emilio González en abierta negociación para conseguir permisos de construcción, en el estado de Quintana Roo, en zonas de reserva ecológica a cambio de dos millones de dólares.

Y, el caso más patético, el asesinato, en público, del presidente municipal de Chamula, Domingo López González, y del síndico Narciso Lunes Hernández, entre otros, por la impericia del gobernador Velasco Coello, y la imposición como candidato del munícipe asesinado. Ampliaremos…

[email protected]