Ostentosa boda sonorense

SIN DUDA LOS MEXICANOS SEGUIMOS METIDOS EN LAS TEORÍAS DE LA “CONSPIRACIÓN”, TOTAL ES UNA FORMA DE ELUDIR LA RESPONSABILIDAD DE DEMANDAR A LOS QUE SEAN RESPONSABLES DE LAS INVESTIGACIONES REALES DE LOS GRANDES ASESINATOS O ROBOS, TRAGEDIAS, SAQUEOS Y MENTIRAS CON LAS QUE HAN LLENADO LOS DÍAS DE LA POLÍTICA A LA MEXICANA, COMO EN EL ASUNTO DEL ASESINATO DE LUIS DONALDO COLOSIO…Y ASÍ, TODOS HABLAMOS DE QUE SI FUE POR CAUSA DE LOS NARCOS, POR LO QUE DIJO, PORQUE PONDRÍA A LOS POLÍTICOS QUE LES DIERON COBIJO EN LA CÁRCEL, PORQUE ASÍ CONVENÍA AL DESMADRE DEL PAÍS… Y ASÍ LLEVAMOS AÑOS SIN CONOCER LA VERDAD NI LA REALIDAD. Y RECORDEMOS QUE PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD ES PRECISO CONOCERLA.

Si bien dice el abuelo que la realidad en los pleitos son: “Por dinero, por poder o por amores o resentimientos” y esto es lo que sucede en el caso de HIERVE EL AGUA ese hermoso rincón de Oaxaca que ahora es cerrado por un grupito de hampones que quiere más dinero del que le toca, total siempre lo hacen en tiempos cercanos a vacaciones y por ello ceden las autoridades en brindarles más dinero que no van al beneficio de las gentes sino a los bolsillos de unos cuantos pillos que siempre andan en las “luchas sociales”, por eso andamos como andamos, en la quinta chía y en la jodidez absoluta.

Investigaciones de última hora para distraer a los electores y pensemos en pendejadas, nos indican que los mexicanos, ya lo sabíamos, le tenemos tirria y desconfianza a todos los partidos políticos, incluyendo, claro está, a Morena, que ni es partido y se ha quedado en organización llena de tribus con ambiciones y pasiones por los puestos con presupuesto, por eso no avanza el proyecto de AMLO, eso sí, dicen las investigaciones, que la mayoría de los mexicanos preferimos un “gobierno de mano dura” y se habla de que el 40 por ciento preferiría un gobierno con dirigencia militar, así, dicen esos investigadores que los mexicanos les tenemos fe y confianza a la milicia y al INE.

Es así que cuando los mexicanos vemos las bodas ostentosas y gastadoras de dineros que no se saben de dónde provienen, porque como diría el Tío Lolo: “La riqueza y el dinero que te sobra se lo robaste a los demás”, y esto es lo normal en la política y en algunos empresarios que se enriquecen ampliamente con sus relaciones políticas porque desde ahí les siguen permitiendo utilizar los fondos públicos y las riquezas públicas para seguir haciendo sus negocios privados y pues nos quedamos turulatos, pendejos, pensando en que son bodas de princesitas y de realezas que no tenemos pero que algunos quisieran tener, y nos ponemos sencillitos pero cursis y no razonamos en lo que significan esos gastos y cómo impactan en el ánimo de las gentes para generar un mayor resentimiento social, y esto no se puede decir que es producto de la “división que provoca AMLO”, sino es el resultado de las pendejadas que generan los riquillos en su afán de mostrar su riqueza y poder cuando las condiciones en el país son de miseria y de jodidez… y cómo piensan los “nuevos ricos” pues en ese afán de mostrarse como lo que no son, pues contratan a “organizadores de fiestas” a los que pagan, cuando menos, 12 millones para una fiestecita de cerca de mil 500 comensales y gastan 8 millones para que aparezca un cantante que desata los suspiros de las señoras y de los novios, en fin lo que es claro que ahí no se sirven CAGUAMAS, por las que protestaría el niño ricachón de Ricardo Anaya y es claro que no se atreverá a denunciar que en esa fiesta se convocó a Peña Nieto y a Carlos Salinas y otros muchos políticos que forman parte de ese grupito de la MAFIA DEL PODER que el presidente dice que sigue existiendo, y lo curioso es que muchos de esos mafiosos ahora están perdonados por él y andan en la nueva mafia que apoya al poder y pues así se van enredando las cosas, por ello se dice que: Pues hay que hacer cambios para continuar igual que antes, cuando menos, con los ricachones intocables que siempre hemos padecido en el país. Así la pachangona de la boda de la hijita de la gobernadora de Sonora, PUES ES UN ÉXITO, SOBRE TODO PORQUE AUMENTÓ LOS VIAJES Y EL TURISMO, NO PARA Sonora, sino para Jalisco ya que la boda se organizó en una gran y lujosa propiedad cercana a Guadalajara…

Y luego los clasemedieros se preguntan por qué los odios y resentimientos de los jodidos para con ellos si son bien intencionados y lucen sin rubor lo que tienen y gastan, dicen, porque es su riqueza y esto no es delito, sino deleite, pero no se dan cuenta de que estamos en una enorme crisis de salud, y sobre todo económica que si no lo han notado es el talón de Aquiles del proyecto del presidente porque no se puede consolidar mientras el desarrollo económico no se pueda sostener porque si bien es cierto que los programas sociales son benéficos para sostener el gasto de la jodidez y con ello generar el consumo y por tanto la producción de los artículos nacionales, pues esto es cierto pero en las actuales condiciones de crisis pues no se puede lograr del todo el proyecto y así se van generando mayores conflictos en la división política y económica donde el infeliciaje nacional pues lleva las de perder, y por tanto, pues se desquita cuando menos mentándoles la madre a los riquillos en casos donde se muestran como en la boda sonorense y dejan ver sus cursilerías y gastos suntuarios, y así se generó la gran oleada que provocó, al final de cuentas, el cambio en favor de AMLO, a lo mejor sin tener conciencia pero así se generó ese cambio y destrozaron a los partidos políticos y a muchas tradicionales instituciones sobre todo cuando el resentimiento aflora y se manifiesta en favor de todo lo que diga, haga o proponga el presidente…