Oposición en México, ni cómo ayudarle

Exasperante reciclaje del pasado; no hay contrapesos que hagan que medio funcionen las instituciones

Entre otros, tres grupos políticos se presentaron ante el Instituto Nacional Electoral para obtener su registro como partido. Más allá de sus prestanombres, los propietarios de tales entes son Elba Esther Gordillo, Felipe Calderón y Pedro Haces.

Para efectos de este análisis, dos puntos son los preocupantes. No hay organizaciones nuevas, no vinculadas al pasado, que sean capaces de constituirse en un partido político, y la oposición, o el statu quo, se sigue alimentando de lo mismo, del PRI y el PAN.

Sin oposición, el tema no es si Morena gana o pierde las elecciones, sino qué clase de país está cocinándose, en donde no hay contrapesos que hagan que medio funcionen las instituciones, lo que de suyo es un problema de gobernabilidad muy serio.

Un país sin oposición es el territorio apropiado para que un político autoritario lo gobierne.

El caso de Andrés Manuel López Obrador es evidente, pero hay algo que lo hace peor que el priato, que al menos tenía “científicos” y “tecnócratas”; en Palacio Nacional no se aprecia algo así.

El desprecio por la ciencia y la tecnología, así como por el conocimiento en general, son un indicador que debe combinarse con la falta de oposición.

Los autócratas no suelen favorecer al crecimiento de un país, sino mantenerlo todo el tiempo a base de dádivas que se agradezcan y permitan reiniciar al ciclo una y otra vez.

Mientras tanto, el análisis de cada ente que se presentó a obtener el registro como partido político confirma que no hay oposición, sino un reciclaje exasperante del pasado.

Por ejemplo, la maestra Elba Esther Gordillo y sus “Redes Sociales Progresistas”. La trayectoria por la política partidista de Gordillo da una idea de que se sabe de memoria el camino para emprender una organización de ese tipo. En el PRI fue tres veces diputada federal y senadora de la República, sin olvidar que fue secretaria general entre 2002 y 2005.

Es la creadora del Partido Nueva Alianza, que no tuvo malos resultados pese a su tamaño: Terminó con unos 657 mil militantes y cosechó triunfos en combinaciones de pizarrón.

En 17 estados, ese partido conquistó posiciones de elección popular, por vez primera, en los términos siguientes:

Aguascalientes, con el PRI y PVEM (2010); Baja California, con el PAN (2007 y 2013), PES (2007), PEBC (2013) y PRD (2013); Campeche, con el PRI (2009); Chiapas, con el PRI y PVEM (2012); Chihuahua, con el PRI, PT y PVEM (2010); Coahuila, con el PRI, PVEM, PSD y PPC (2011); Colima, con el PRI (2009), y Estado de México, con el PRI (2011) y PVEM; con el PES (2017).

En Guanajuato, con el PAN (2006 y 2012); Hidalgo, con el PRI y PVEM (2011); Puebla, con el PAN, PSI y PT, y Compromiso Por Puebla (2016); Querétaro, con el PRI (2009); Quintana Roo, con el PRI y PVEM (2011); Sinaloa, con el PRI y PVEM (2016); Sonora, con el PRI y PVEM (2015); Tamaulipas, con el PRI y PVEM (2011), y Zacatecas, con el PRI y PVEM (2010).

Nueva Alianza cumplió con los propósitos para los que fue creado. Fue una bisagra para hacer ganar a tirios y troyanos, dependiendo de las circunstancias y el comportamiento de los actores políticos hacia la propietaria de la marca turquesa.

Gordillo ha hecho alianzas con el PRI, pero también con el PAN y con el PRD, sin omitir a partidos liliputienses que se han unido a Nueva Alianza para no salir del juego. Con esa trayectoria partidista, la profesora recibió su nueva franquicia.

La chiapaneca sabe perfectamente que la venganza es un plato que se come frío. Tiene motivos de sobra para aplicarse a fondo con Redes Sociales Progresistas y apoyar a López Obrador.

El 26 de febrero de 2013, Gordillo fue detenida en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, en Toluca, por elementos de la Procuraduría General de la República. El primer cargo era por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 8 de agosto de 2018 fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Cobrarle la factura a Enrique Peña Nieto por haberla enviado a Tepepan durante cinco años, cinco meses y 10 días, es un agravio demasiado grande como para dejarlo en el olvido.

Las conexiones de Gordillo en todo el país son innumerables. No sólo trabajará con López Obrador para 2021 en el plazo inmediato; seguramente apoyará, en la medida de lo posible, desmantelar a los aliados de Peña Nieto que todavía andan por ahí.

¿Por dónde empezar? Pues, por lo obvio, irá por el Estado de México.

El ex presidente Felipe Calderón y su “México Libre”. Hay cuatro componentes que el propietario de ese partido nonato contagió, irremediablemente, a su proyecto y que no hay manera de que se deshaga de ellos.

El primero es el efecto que Calderón ejerce sobre los proyectos políticos de su esposa. Por más esfuerzos que haga Margarita Zavala para desmarcarse de la trayectoria, resultados y perfil de su marido, no habrá forma humana de desvincularlos.

En este sentido, es importante entender que la trayectoria de Zavala, por más honesta y competitiva que quiera manejarse por parte de sus comunicadores, está marcada por su marido. Así de contundente es este pasivo.

“México Libre” tuvo una sospecha imposible de erradicar hasta para los analistas más avezados; la sociedad tiene la certeza que este partido es propiedad de Calderón y dirigido por su esposa.

El segundo componente es el resultado del ex presidente en términos de su guerra contra el narcotráfico. Pegarles, simultáneamente, a todos los cárteles fue un error que pagarán generaciones de mexicanos. El INEGI estimó que durante el sexenio de Calderón, la tasa promedio anual de homicidios fue de 18 por cada 100 mil personas, y en 2011 se alcanzó un récord de 24 homicidios por cada 100 mil personas.

Con Vicente Fox, en 2005, la tasa promedio era de 9.49, y con Ernesto Zedillo, en 1999, fue de 12.80. Felipe Calderón llevó en un viaje por el tiempo a México, remontándolo a 1974, cuando la tasa era de 23.42. Peña Nieto llevó a México a los niveles de 1961.

Por supuesto, hay que señalar que cuando Enrique Peña Nieto dejó la Presidencia, la tasa promedio anual ya era de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes, y ahora mismo, Andrés Manuel López Obrador ya estableció, en 2019, una tasa promedio de 28.3 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En este caso, el tema es entender que el sexenio de Calderón nos catapultó a 1974 con los homicidios, y eso es un hecho imposible de justificar, y menos de ocultar, porque es un hecho técnico, no político.

De ahí a relacionar que “México Libre” podría hacer cosas peores en materia de seguridad sólo hay un paso.

El tercer componente es el hecho de que “México Libre” funcionaría a base de los electores que le restara al PAN, a menos que se crea que hay mexicanos de derecha que votan por el PRI o el PRD; ya no digamos por Morena. Tanto la iniciativa Calderón-Zavala como el PAN se alimentan del mismo tipo de elector, particularmente clases medias.

La derrota de Calderón-Zavala es benéfica para el PAN porque le reduce presión en los próximos comicios; ya no se diga en un escenario de sucesión presidencial no por el hecho de que Margarita Zavala ganara las elecciones; ya quedó comprobado que no lo lograría, a juzgar por sus 64 mil 643 votos obtenidos, sino porque le mejora la intención de voto a lo que queda del partido de la derecha.

El PAN tendría un descalabro si surgiera un partido de masas que pretendiera a los mismos electores, las clases medias, por lo que si la autoridad electoral le despeja el camino permite que pueda seguir trabajando con su mismo perfil de electorado sin preocuparse por un competidor directo.

Y el cuarto componente es que Calderón paga una factura política con López Obrador, quien acudió a la misma liturgia que otros han empleado, la justicia divina, pues la realidad es que López Obrador le cierra el paso a un adversario “haiga sido como haiga sido”.

En ese sentido, si Peña Nieto tiene su Emilio Lozoya, Calderón se tiene a sí mismo como su principal enemigo. No es Genaro García Luna ni los colaboradores de éste; el presidente está en lo correcto porque el principal detractor del michoacano es él mismo. Margarita Zavala sólo es un daño colateral; le pegaron porque ahí estaba, no porque fuera el objetivo primario.

Si Zavala tiene sus muertos en el closet, el tabasqueño puede sacarlos de nuevo, específicamente con el tema trillado, pero efectivo, de Hildebrando; sin embargo, aun alguien como López Obrador sabe que la abogada tiene como principal lastre a su propio esposo, por lo que pasa a ser un objetivo secundario.

Al quedar “México Libre” sin registro, en el PAN no deberán preocuparse porque alguien le quite sus votos. Los malosos ya andan diciendo que Calderón está negociando los términos para regresar, triunfalmente, al partido del que se fue.

“México Libre” es, entonces, una factura abonada. Ya irán saliendo otras qué pagar, pero en las oficinas panistas deben estar agradeciéndole a López Obrador los favores recibidos.

Pedro Haces Barba es la “Fuerza Social por México”. Este personaje fue detenido en 1998 por portación ilegal de arma y robo de auto, según señala el expediente 21043/D/98 de la Procuraduría General de la República. Desde hace décadas se le vincula con la venta de protección vía contratos colectivos de trabajo.

Propietario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Haces ha señalado que su organización coordina a más de mil sindicatos, lo que en números se traduce en millones de agremiados.

Como todo negocio familiar, la CATEM tiene como secretario general adjunto a Pedro Haces Lugo, su hijo. Y como subsecretario a su hermano Fernando.

También es dueño de otro colectivo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores, Manufacturas de Equipo de Seguridad, Limpieza, Mantenimiento y Similares de la República Mexicana.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada ha denunciado que Haces amenaza para hacerse de contratos colectivos y proveeduría de servicios de seguridad, generalmente, pidiendo un porcentaje sobre el monto total de la nómina involucrada.

Como no podría ser de otra forma, Haces es cercano a Andrés Manuel López Obrador, quien lo acompañó, en febrero, en un evento de la CATEM. La mano invisible de la democracia consolidó la llegada de ese nuevo ente a la oferta partidista de México, en un estilo que recuerda al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para quitar votos a los adversarios.

Epílogo de octubre 2020. El día 9, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral otorgó los registros como partidos políticos nacionales a Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social por México acatando la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Apenas el 4 de septiembre, el INE le negó el registro a Pedro Haces Barba, y el 14 de octubre, magistrados del Tribunal tumbaron la negativa del registro y, de paso, palomearon al partido político gerenciado por el yerno de Elba Esther Gordillo.

Dispendioso, el Tribunal facilitó el camino para que ambos partidos reciban el próximo año 169 millones 323 mil 769 pesos de prerrogativas.

Por el momento, México tendrá 10 partidos políticos nacionales.

¿Tal amontonamiento de membretes supone una mejor democracia? Todo indica que no, pero esa historia ya la vimos en los años de Miguel de la Madrid Hurtado en la Presidencia.

En ese tiempo formaban el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Acción Nacional, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Social Demócrata.

Ya sabemos en qué terminó ese licuado; se fueron dando fusiones y alianzas hasta que quedaron PAN, PRI y PRD.

Por lo pronto, tanto el partido de Pedro Haces como el de Elba Esther Gordillo comparten una característica porque son partidos de masas. Ambos pueden establecer sin problemas una red nacional de operadores al servicio de otro partido.

De todo lo anterior queda claro que no hay cambio en el sistema de partidos en México y es obvio que eso no es culpa de los consejeros del INE, sino de una sociedad que se niega a tomar la política en sus manos, aunque es un asunto demasiado serio como para dejárselo sólo a los políticos.

