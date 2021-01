Negocios de la muerte, los penales

Al llegar a Lecumberri, después de estar varios días en el Campo Militar en 1968, me enviaron a la Crujía H y me recluyeron en la celda ocho, ahí con algo como carbón, estaba escrito “EN ESTA CÁRCEL MALDITA DONDE REINA LA TRISTEZA, NO SE CASTIGA EL DELITO, SE CASTIGA LA POBREZA”.

Ahí otra realidad, efectivamente no cambia en nada a la actualidad, en aquellos tiempos cada crujía era regenteada y vendida por las autoridades a un encargado: “Yote” el cual vendía a su vez las celdas, cobraba por los servicios, ponía el control de mando para manejar a los presos, vendía las salidas o las llegadas de alimentos y cosas que le enviaban a los presos, comercializaba la protección para algunos, vendía el alcohol y las drogas y era el que mantenía las buenas relaciones con las autoridades o comercializaba los alimentos y el famoso Rancho. Cada uno de ellos era un responsable ante las autoridades así que ni nosotros escapábamos a su manejo pero por supuesto, por las consecuencias políticas y los escándalos, pues el trato era diferente pero no distinto, así nos fuimos enterando de los precios y de las grandes cantidades que dejaban las transas y los partidos de juego que se realizaban en las celdas o en la Cocina o bien la venta de medicamentos especiales en la zona de los “loquitos” que por cierto estaba controlada en aquella época ni nada menos que por “El Pelón Sobera”, sí aquel asesino que cuando sale del penal Jacobo Zabludovsky lo llevara como ejemplo de “rehabilitación” a la Cámara de Diputados para mostrar que a lo largo de sus muchos años en el penal se había graduado de Licenciado en Derecho y los señores diputados de aquellos tiempos a su vez le rindieron homenaje aplaudiendo su visita a la Cámara. por varios minutos… bueno también aplaudieron a Díaz Ordaz y a los presidentes que nos robaron y saquearon, así que nada nuevo.

Miles de pesos seguramente se saqueaban por el área de Cocina ya que además como entraban los cortes de carne y demás alimentos, salían a comercializarse a los mercados, y por ejemplo una botella de Bacardí que en aquellos tiempos tenía un costo de ciento cincuenta pesos en el mercado ahí se vendía hasta en mil pesos, la mota tenía precios especiales de acuerdo a la calidad de la misma, la cocaína y la heroína o la barata “tecata” y cuando se quería eliminar a algún preso pues le cambiaban o le inyectaban la “tecata” y ahí quedaba, cuando se portaban mal lo ponían en las famosas celdas de Apando y se escuchaban los gritos de la torturas o de los reclamos por la droga que les hacía falta, también se tenía claro quiénes eran los famosos presos “pagadores”, es decir, los que se culpaban cuando existía algún delito y el responsable quería no tener problemas así se pagaban hasta asesinatos, en fin los horrores y los terrores en las prisiones no han dejado de ser una realidad, por esa razón algunos presidentes y sus socios y policías vieron que el NEGOCIO DE LOS PENALES ERA ENORME y además les permitía por este conducto tener las relaciones y los controles con los grupos delictivos por zonas, es por ello que los penales tienen un control de grupos y de mafias, así que recuerdo que cuando comenzaron a realizar el negocio en Oaxaca, me tocó estar al lado con el entonces procurador y le pregunté las razones por las que daban esas facilidades y el mismo gobierno y las autoridades se metían a negociar con los comerciantes y empresarios de los penales privatizados, y entre otras cosas me dijo: “pues tendrás que entender que primero los precios que pagamos por los terrenos en esa zona de Miahuatlán son baratos y los podemos negociar a buen precio, pero además es una gran oportunidad para que se desarrolle la región ya que muchas familias adineradas de presos tendrán que construir en esa zona y hay muchos funcionarios que ya acapararon los terrenos y están haciendo buenos negocios, así que te lo comento porque podrías tener un buen negocio en ese sentido”, y así ha sido, muchos funcionarios de pasadas administraciones son los que comercializan y desarrollan los bienes inmobiliarios en esa región con ganancias altas porque los que adquieren son los familiares de presos ligados normalmente al crimen organizado y no quieren mucha publicidad. Así que el negocio no solamente era en el penal sino fuera del mismo y ahí están las evidencias.

En zonas cercanas se ven a los guaruras y protectores de esos presos especiales así que en realidad eso de que son penales de máxima seguridad es un cuento y solamente es un enorme negocio que se da con funcionarios y empresarios que cobran mucho dinero por algo que en realidad ni sirve ni rehabilita, claro que el presidente si quiere terminar con ello tendría que conocer a los protectores de los empresarios o sus socios para comenzar a negociar con ellos por medio de las investigaciones de la UIF y seguro comenzarán a ablandarse porque saben que todo ha sido muy chueco, algún día podríamos hablar de lo que conocemos de Miahuatlán y los grande negocios de la zona con políticos locales y funcionarios y empresarios, sin duda el negocio enorme que al final de cuentas pagamos los mexicanos al igual que es el negocio de la privatización de los hospitales y otros muchos más.

Si se hace la evaluación actual se verá que los funcionarios de penales ganan cantidades enormes solamente por la protección y las facilidades para las visitas y las reuniones familiares de los presos de importancia, también podríamos observar en muchos casos no solamente el avance inmobiliario que se tiene en la zona sino en la misma capital y las inversiones que muchas familias desarrollan cuando saben que tendrán que pasar varios años con sus familiares en la cárcel, el asunto es que estos mismos en muchos casos contaminan a los funcionarios de seguridad porque se deben mantener las relaciones y los manejos con ellos, así que el asunto no es menor y nada sencillo sino que se convierte en un tema peligroso.