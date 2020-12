Moctezuma, y seguir cayendo para arriba

El todavía titular de la SEP trae en su apellido el destino histórico. Entre otras cosas, su principal misión como próximo Embajador de México en EU será convencer a Biden y a los demócratas que no hubo ofensa en el tardío reconocimiento del triunfo electoral

> A el ex Secretario de Gobernación y Sedesol (en época priista) lo espera un ambiente hostil en Washington a donde llegará sin experiencia diplomática ni contactos

> El de Esteban no es el caso de Marcelo Ebrard porque con innegable habilidad se ha constituido en una especie de partero a cuyos servicios acude López Obrador cuando el hijo se le atraviesa

Esteban Moctezuma encaja a la perfección en el desgastado chiste priista sobre los políticos que, contra lo que dicte la ley de gravedad, siempre caen para arriba. En su caso para hacer historia como coordinador de la campaña presidencial de Francisco Labastida que marcó el fin de la hegemonía del PRI.

Apenas se instale en la oficina en la que aún despacha Martha Bárcena en la embajada de México en Washington, Moctezuma pondrá en marcha la que será, quizás, la más importante de sus tareas políticas; histórica, sin duda, a condición de que la corone el éxito: iniciar gestiones para que Estados Unidos nos devuelva California, Texas, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México y porciones de los territorios de Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Lástima que para entonces ya no estará Donald Trump con quien el jefe de Esteban se entiende a la perfección.

Nada mal para un descendiente por las ramas materna y paterna del emperador Moctezuma.

Parece una pésima broma y lo es, pero su ya anunciada incorporación al servicio exterior mexicano podría ser la parte culminante de la muy noble misión que han asumido el Presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller de recuperar todo lo que nos fue saqueado, no sólo el penacho del emperador azteca que, dicho sea de paso, el próximo embajador podría reclamar para su familia.

La designación de Esteban para ocupar la más importante embajada de México en el mundo puede considerarse como ascenso, sin embargo, más bien parece uno más de los movimientos de la Cuarta Transformación tendentes a depurar al equipo de todo lo que huela a neoliberalismo.

Como ocurrió a Margarita Ríos Farjat que del SAT pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Alfonso Romo, que de la jefatura de la Oficina de la Presidencia lo regresaron a Monterrey.

No es el caso de Marcelo Ebrard porque con innegable habilidad se ha constituido en una especie de partero a cuyos servicios acude López Obrador cuando el hijo se le atraviesa.

La suerte llevó a Moctezuma a la secretaría particular de Labastida en Energía, Minas e Industria Paraestatal, pero su peculiar capacidad de adaptación a cualquier superior y circunstancia lo inspiró a viajar a Sinaloa a trabajar para su jefe, reconvertido en gobernador.

Por aquel entonces apareció en Culiacán el delegado especial de la CNOP, Luis Donaldo Colosio, que ya había iniciado su exitosa y trágica carrera.

En agradecimiento al trato generoso, fino y cortés que le dispensó, “Pelo Chino” lo conectó con Ernesto Zedillo que lo colocó como su oficial mayor y subsecretario en la SEP, pero por alguna razón lo dejó ahí; tal vez el aislamiento a que lo sometieron los colosistas, pero a la muerte de Colosio en Lomas Taurinas, lo convocó de inmediato a coordinar su campaña presidencial.

El sexenio de Zedillo lo catapultó a la Secretaría de Gobernación en donde Alfonso Durazo fue su jefe de prensa. Sólo duró ocho meses por razones de salud, según la explicación oficial.

En realidad, ocurrió que Porfirio Muñoz Ledo, del PRD, y Carlos Castillo Peraza, del PAN, se levantaron de la mesa de la Reforma Política dejando en la soledad a Santiago Oñate del PRI. Zedillo llegó a la conclusión de que, como ocurre a López Obrador con Olga Sánchez Cordero, no tenía secretario de Gobernación y le inventó un puesto para no dejarlo en el desempleo.

Con el tiempo, en sendos artículos periodísticos Esteban reveló lo que en su tiempo era secreto a voces y quedó registrado en columnas políticas: el poco respeto que le tenían como responsable de la política interior.

Desayunaba con Carlos Salinas y nadie le advirtió que esa mañana la PGR de Antonio Lozano Gracia aprehendería a Raúl, el hermano del ex Presidente. Viajó a Chiapas a dialogar con el Sub comandante Marcos y el Ejército embistió al Ejército Zapatista.

El 28 de junio de 1985, el día que lo enfermaron oficialmente, tenía invitados a comer en su hogar a un grupo de obispos. Llegó tarde y se disculpó informándoles su condición de ex.

Más tarde Zedillo lo sacó del Senado de la República para reincorporarlo a su gabinete como secretario de Desarrollo Social. Al igual que la mayoría de quienes pasan por ahí pensó en ser candidato presidencial, pero la lucha se dio entre Labastida y Roberto Madrazo, al que identificaba con el mal y la corrupción. Decidió combatirlo y cerrarle el camino a la Presidencia. Lo consiguió, pero con el triunfo vino la penitencia: pasó a la historia como uno de los que entregaron el poder a Vicente Fox y al PAN.

Su equipo de asesores fue responsable de aquellos detalles anecdóticos que marcaron el fin de la hegemonía priista. La respuesta de Labastida a Fox porque en el debate el panista lo insultó llamándole “lavestida” y otras lindezas; también la tonadilla de Juan Gabriel de que “ni Temo ni Chente…”.

ENTRE EL CUBREBOCAS Y BIDEN

No obstante, siguió cayendo para arriba del brazo de Ricardo Salinas Pliego y la profesora Elba Esther Gordillo. A partir de 2002 fungió como presidente de la Fundación Azteca hasta que la Cuarta Transformación lo reclutó para regresarlo a la SEP, pero como titular. Ahí coadyuvó a liquidar la “mal llamada” Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto y a ceder por sistema ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Tal vez su mejor contribución a la 4T sea su empeño en suspender la educación presencial para disminuir la movilidad en todo el país para aminorar el contagio del coronavirus.

No le resultó fácil. Se sabe, aunque es imposible probarlo, que su empecinamiento le valió el enojo de su jefe y se llevó una reprimenda de pronóstico. El correr del tiempo y los estragos que ha causado la Covid-19 le dieron la razón.

Es de imaginar lo que su decisión de usar el cubrebocas en todo tiempo y lugar debe provocar en el Presidente y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, empecinados, el segundo en decir que sólo sirve para lo que sirve y para lo que no, no, y el primero porque no escucha más recomendaciones que las de su experto.

El aún secretario de Educación ofreció una explicación ante la que se estrellan la tozudez de López Obrador y López Gatell: si se pide a los niños usar el cubrebocas, lo menos que puede hacer el responsable de la educación es usarlo. Irrebatible.

Es probable que le carguen el desastre de la llamada educación a distancia, pero no es culpable de la irrupción de la pandemia como tampoco que maestros y medios de comunicación no estuvieran preparados para afrontar una emergencia de la envergadura que vivimos.

Lo dicho, el destino histórico lo trae en el apellido.

Lo lleva a representar a México en Estados Unidos al inicio de un gobierno que pudiera cobrarse el tardío reconocimiento al ganador de la pasada elección presidencial creando la impresión de que Donald Trump fue objeto de un fraude electoral, como el que, en agravio de López Obrador, habría sido cometido en México en 2006.

El Presidente se escuda en la Doctrina Estrada que, en palabras de don Genaro, se reduce a que “México se limita a mantener o retirar, cuando lo considere procedente a sus agentes diplomáticos […] sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.

A partir de esto cada quien interpreta lo que conviene a su interés.

Para felicitar a Joe Biden, López Obrador aguantó hasta el pasado martes 15, una vez que el Colegio Electoral lo declaró oficialmente ganador sobre Donald Trump. Sus críticos y adversarios le urgían a hacerlo a medida que se conocían los resultados en las entidades norteamericanas.

Se especula que el Presidente electo de Estados Unidos no olvidará que López Obrador, con Vladimir Putin y Jair Bolsonaro, respaldaron hasta el último instante la versión infundada de Trump de haber sido víctima de fraude electoral.

Si este fuera el caso, a Moctezuma lo espera un ambiente hostil en el que deberá desplegar capacidades domésticas que le han servido en México para mantenerse siempre en el mejor nivel político, pero que de poco le pueden servir en Washington a donde llegará sin experiencia diplomática ni contactos.

Más aún, conforme a la información disponible, no fue candidato de Marcelo Ebrard para suplir a Martha Bárcena, y tampoco se sabe si lograron superar las diferencias de 1994 cuando el ahora canciller acompañó a su jefe y mentor Manuel Camacho en su separación del PRI para enfrentar al grupo de Zedillo, en el que Moctezuma era figura de primer nivel; no por nada fue su primer secretario de Gobernación.

Es probable que reunidos por López Obrador en la 4T olvidasen los agravios de 26 años atrás, pero también es cierto que hay heridas que nunca sanan.

En aquel tiempo la ofensa fue doble. Camacho perdió en las dos posibilidades que pudo ser candidato presidencial del PRI, primero con Colosio y luego con Zedillo. Marcelo era el de mayor confianza de Manuel y Esteban el de Ernesto.

Al final de la jornada tal vez sólo se trate de coincidencias, pero ocurrieron.

Como sea, la misión del embajador Moctezuma será representar lo mejor que pueda a México y convencer a Biden y a los demócratas que no hubo ofensa en el tardío reconocimiento del triunfo y que, en todo caso, culpa es de Genaro Estrada por no ser claro en temas electorales.

La devolución de los territorios y el penacho del emperador sólo es una pésima broma.