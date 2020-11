¿México cómo debe votar?

>Se debe apostar por el movimiento político en el país del norte, para nosotros ajustar la estrategia y buscar resolver tantos temas que urgen en la agenda bilateral

Estamos a escasos días de que se realicen las elecciones presidenciales en los EUA para definir si permanece el presidente Donald Trump en la Casa Blanca o cambiamos de inquilino y entra el demócrata Joe Biden.

Hasta ahora el gobierno de la 4T ha hecho bien en no inmiscuirse de ninguna forma con la política interna de aquel país, así como en su momento el gobierno de los EUA se quedó al margen de las elecciones de nuestro país en 2018. Como buenos vecinos, en muchas ocasiones es más sano no opinar lo que sucede en casa ajena.

Cualquier persona que se acerque a un ex Embajador de nuestro país en los EUA, les contestaría sin duda alguna que las elecciones en Estados Unidos son tan importantes para nuestro país que a los mexicanos nos deberían permitir ejercer el voto en ellas.

En aras de lo que encarna esta elección, tanto la presidencial como la legislativa, para nuestro país, vale la pena analizar con la idea de cómo debería votar México si se encontrase con boleta en mano.

Durante la visita oficial que el presidente López Obrador realizó a Washington el pasado mes de julio, recordemos que entre su discurso de complacencia política dejaba en claro -no directamente- que su gobierno apoyaba el gobierno republicano de Donald Trump.

Ya se había analizado previamente la riesgosa apuesta del presidente López Obrador de dar su beneplácito al actual gobierno trumpista, pues de ganar el candidato Joe Biden, la relación seguramente comenzará áspera con el gobierno mexicano de haber apoyado al rival repúblicano y de apostar por su gobierno.

Históricamente nuestro país ha tomado ese riesgo similar en sólo dos ocasiones recientemente; la primera durante la administración del ex presidente Carlos Salinas, cuando apostó abiertamente a la reelección de George H. W. Bush y se tuvo que establecer inmediatamente relaciones de emergencia cuando triunfo el demócrata Bill Clinton para asegurar la ratificación del TLCAN que se había negociado con la administración anterior (¿no les suena muy familiar este caso hoy en día?). La segunda ocasión -más desastrosa- fue cuando el entonces candidato repúblicano Donald Trump fue invitado por el equipo del ex presidente Enrique Peña Nieto y tratado al más alto nivel, buscando alguna forma de acercarse al mercurial Trump y su muy particular estilo de ser candidato y ni qué decir como presidente.

Falta observar si los demócratas se hacen del control del Senado, el cual -sin duda- irritado por la apuesta del gobierno actual y anterior en nuestro país en como ha manejado su preferencia al peculiar Donald Trump, nos pueda obstaculizar en materias sensibles de la política bilateral como la migración o el comercio.

Varias opiniones coquetean con la idea de que nos conviene más continuar con la administración del presidente Trump. Ya llevamos cuatro años de mantener la relación política y conocemos su manejo político-electoral. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro país maneje adecuadamente las situaciones que nos ofrece la actual administración republicana.

Por dar un simple ejemplo: ¿Qué haría nuestro gobierno si mañana el presidente Trump decide mandar a todos los inmigrantes centroamericanos de un sólo golpe a nuestro país, sin interesarle siquiera si su nacionalidad le corresponde a México o no? Una política de chantaje, embestida, difamación, xenófoba, afecta la relación bilateral y ni qué decir de las consecuencias reales que impactan al país.

Sin embargo, algunos sectores en México apuestan por su permanencia, ya que de alguna forma es uno de los contrapesos reales que la administración de la 4T ha tenido, irónicamente a falta de fuerza política en el interior. Ya sea por una táctica política de abrazos de cerca y silencio de lejos, ambas administraciones han mantenido una relación “cordial”, haciendo a un lado ciertos temas dónde México dobló las manos o no se colocó en una posición firme.

Sólo dejamos a modo de reflexión: Un presidente Trump, reelecto, sin frenos electorales, marcaría la decadencia de la democracia norteamericana y a nosotros un trumpismo de lleno, del cual ya hemos analizado y podría afectar en todos los temas de la agenda bilateral y eso incluye temas como el más reciente caso de la DEA y sus incursiones a nuestro país de manera unilateral.

¿Y si gana Joe Biden? De entrada, nadie podría asegurar que la relación comenzará con el pie derecho y de una manera tersa, es decir, lo primero que el potencial presidente Biden tendría que atender es el cambio radical de la política para el manejo de la pandemia en los EUA. Lo segundo que cambiaría inmediatamente es la retórica en la relación bilateral, un cambio de discurso y administrativo para desenganchar todo lo hecho en tantos temas por la administración Trump.

Eso incluye temas que impactan directo a nuestro país como el comercio, y si la administración del presidente López Obrador mueve un poco su postura, tal vez comercio exterior. Un tercer punto, sería la reactivación económica de su país, lo cual impacta directamente y con efecto positivo al nuestro, tanto en empleos como en remesas.

Otros temas que se irían trabajando con el tiempo en la nueva administración, sería el de los dreamers o el programa DACA, el arreglo de la situación legal de miles de mexicanos indocumentados que cuentan con trámites de residencia congelados por la administración trumpista.

Cualquiera que sea el resultado de los comicios electorales, nuestro país sabrá manejar cualquiera de las administraciones.

Sin embargo, se debe apostar por el movimiento político en el país del norte, para nosotros ajustar la estrategia y buscar resolver tantos temas que urgen en la agenda bilateral.