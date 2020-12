México a punto de llegar a la ley y el orden contra la inseguridad

Ilícitos que han florecido en los últimos dos años no han podido ser conjurados

La elección presidencial en los Estados Unidos, entre el candidato del Partido Demócrata Joe Biden que triunfó y el del candidato Republicano Donald Trump todavía en funciones, aunque perdió esta elección. Este resultado inapelable ya, tendrá que cumplir el trámite legal de la elección para el relevo del nuevo gobierno hasta el 20 de Enero de 2021.

Sin embargo el Presidente Trump, ha continuado malosamente como desde que se inició la campaña y los debates a base de argumentos fallidos, en medio de la furia del propio Presidente Trump, que se ha negado a aceptar la derrota, ampliamente sustentada durante el recuento de votos, y la revisión posterior a cargo de los Consejos Electorales, en todos y cada uno de los Estados de la Unión Americana, que se contabilizaron y se verificaron severamente.

Salvo alguno que otro Estado en que todavía no se supere la inquina del candidato perdedor, pero después del cuente y cuente votos en todos los escenarios posibles, no existe ya ninguna posibilidad que se altere el resultado con alguna fullería perversa. Ideada por el número 2 de la campaña Republicana de Trump, como es el Consejero Rudolph Giuliani, a veces héroe a veces villano, que ha seguido a pie juntillas los reclamos injustificados del Candidato Republicano Donald Trump, vecino suyo mientras vivieron en la ciudad de los rascacielos, de cuya elección y conteo final, que ya se conoce y no tiene ningún remedio a pesar del inventado fraude electoral.

Por cierto que el jefe de todos los asesores de la campaña del Presidente Trump, que fue Rudolph Giuliani, este es todo un gran personaje en materia jurídica, judicial, de la seguridad pública, de la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y de todas las “travesuras mayores” de tipo delictivo, que se les ocurran contra la ciudadanía. Por lo cual ha visto perdidas seguramente sus esperanzas, de ser nombrado Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, ante el fallido resultado electoral republicano.

Con un dicho menor apenas de tres palabras pero pegajoso, este se convirtió en todo un mensaje publicitario de los republicanos blancos, adictos a Trump y al grito de “La Ley y el Orden”. En su momento le ganaron el debate a los demócratas Hilary Clinton y estuvieron a punto de podérselo ganar al propio candidato Joe Biden.

Lo malo ha sido que aunque este dicho es breve y determinante, que fue muy efectivo contra la delincuencia neoyorquina y que se redujo al ser primero impulsado por Rudolph Giuliani como Fiscal General y luego como Alcalde de Nueva York, ambos cargos, los desempeñó destacadamente y en un papel original. Fue como dijeron los panfletos de campaña ” breve pero sustancioso”.

Lo que le permitió a Rudy Giuliani como le gusta ser llamado, ser titular como Alcalde por dos periodos consecutivos de la ciudad de los rascacielos, emblemática del poder burlado de los Estados Unidos. Debido principalmente a desempeñarse Don Rudy, como el Gobierno de la urbe, durante el ataque terrorista de Osama Bin Laden el 11 de septiembre a las Torres Gemelas de la enorme ciudad, que resultaron destruidas por el impacto de dos enormes aviones desviados por los terroristas, resultando muertas más de 5 mil personas al momento de los impactos muchos de ellos migrantes mexicanos.

A juicio de la gente de allá en los Estados Unidos, Giuliani, es un buen servidor público, perteneciente a la colonia italiana de la Ciudad de Nueva York, en donde fue un extraordinario Fiscal General, que se superó contra la Delincuencia. Ahí se generó el apotegma breve, pero efectivo, “la Ley y el Orden” que luego tomó prestado el presidente Trump como principal dogma de su propia campaña de gobierno y en materia electoral.

Aunque algunos dicen que este mensaje condensado, viene desde la administración de Richard Nixon. El caso es que cuando Rudolph Giuliani vino a México a invitación del Jefe del Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, atendiendo una llamada de auxilio del Secretario de Seguridad del entonces Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubón, premiado por la UNAM ante las difíciles condiciones de inseguridad prevalecientes en la Capital de la Republica.

Hubo un gasto por los servicios prestados de Don Rudy Giuliani, plasmados en una increíble carpeta contra el crimen organizado. Yo no la he visto más que por las referencias de entonces que dio el propio gobierno del Distrito Federal. Pero en su tiempo se le juzgó como un documento de primera importancia, de todo un proceso de la mayor altura e inteligencia para el combate a la delincuencia moderna, como seguramente los cárteles de la Droga en el país y se entregó al hoy ilustre Jefe de la Campaña de Donald Trump con un costo de 4 millones de dólares, que nos cobró don Rudy y que para algunos fue un gasto que resultó superfluo e innecesario, pero para otros son la Biblia del gobierno de la Ley y el Orden de la transformación casi casi como una 4 T, que tanto se requieren para recuperar la tranquilidad y la seguridad del pueblo mexicano.

Todos a partir de los porcentajes de los principales delitos que se dicen se cometían y ahora se cometen en los estados del país y en la capital como el secuestro, el asalto, el robo, el homicidio, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el robo de autos y muchos otros delitos, que habían engrandecido la asociación delictiva de una delincuencia cruel y despiadada como ocurre actualmente con muchos de esos delitos y otros ilícitos que han florecido en los últimos dos años que no han podido ser conjurados a pesar de los dos años del actual gobierno.

Actualmente Giuliani trabaja activamente con todo su personal jurídico, en el estudio de hasta dónde se debe proteger la gestión del Presidente y de su familia, que en razón a la polarización que ha hecho el Presidente Trump, se ha ofendido a muchas personas con el falso argumento del fraude que sólo existe en el cerebro del mandatario en vías de cambiar de domicilio, a norteamericanos como extranjeros de nuestra relación diplomática.

Anote usted que en este camino el presidente Trump no cargará a los peregrinos. Si se comprueba que habrá una renuncia anticipada al cargo avalada por el actual vicepresidente que ocupará la Casa Blanca por unas semanas. Con esta renuncia anticipada se le puede conceder inmunidad total sobre cualquier acontecimiento para ser procesado. Igualmente el puede proteger a su familia, su hijo, sus hijas y sus mujeres para evitar ser procesados por cualquier supuesto delito.

Seguramente habrá también perdón para personajes civiles y militares de los que pudieran ser acusados de cualquier delito, En fin casi casi Feliz Navidad. No olviden utilizar el cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos.

