Mario Marín, culpable y exonerado por la ministra Sánchez Cordero

Nauseabundamente corrupto. Así, en dos palabras, mi amigo Jaime Avilés definió a Mario Marín, gobernador de Puebla, entre el 2005 y el 2011. Llegaba, con ese cargo, a la cúspide de su carrera aquel niño indígena nacido en Coyotepec y que para sobrevivir de día vendía paraguas en las calles de Puebla, y de noche pernoctaba en cualquier banqueta que le sirviera de camastro improvisado.

Por escalafón llegó a Gobernador. Subsecretario de Gobernación con el gobernador Mariano Piña Olaya, secretario de Gobernación con Manuel Bartlett y presidente municipal con Melquiades Morales, desde donde obtuvo la candidatura del PRI a la gubernatura del estado.

La corrupción que imperó durante el nauseabundo gobierno de Mario Marín hizo posible que el PAN, con Rafael Moreno Valle, ganara la gubernatura en el 2011. Recuérdese que el candidato presidencial panista Felipe Calderón llegó hasta el Congreso del Estado, sacó una tarjeta roja, como árbitro de futbol, y amenazó con expulsar y encarcelar a Mario Marín cuando llegara a la Presidencia de la República.

Aterrado, y cobarde como siempre, se postró ante Felipe Calderón para ofrecerle apoyo incondicional a cambio de impunidad. Era otra de las facetas de Mario Marín: La traición. Traicionó a Roberto Madrazo, que lo hizo candidato a gobernador; traicionó al PRI y traicionó a Javier López Zavala, candidato priísta a la gubernatura, al que Moreno Valle no tenía la menor posibilidad de ganar.

A pesar de su exitoso ascenso dentro de la administración pública, Mario Marín Torres siempre fue un personaje acomplejado que jamás pudo olvidar sus traumas infantiles. Su origen étnico y su extrema pobreza lo hicieron un resentido social; su corta estatura y su escasa figura agraciada siempre lo condicionaron para una vez llegado al poder demostrar que todo lo podía y ejecutara los actos más aberrantes protegido por el manto de la impunidad.

Esa carrera vertiginosa plagada de corrupción sin castigo terminó el 2 de febrero pasado, cuando fue detenido en el puerto de Acapulco bajo los cargos de secuestro y tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. En una exhaustiva investigación documentó, en su libro “Los demonios del Edén”, una intrincada red de pornografía infantil y trata de personas en la que se involucraba a Jean Succar Kuri y a Kamel Nacif Borge. Como resultado de las denuncias, el prominente hombre de negocios Succar Kuri fue sentenciado a 112 años de prisión por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil.

También asienta en su libro que el asunto Succar Kuri “es el caso más emblemático de trata de niñas para la explotación sexual infantil en América Latina”, pero además, Lydia Cacho vincula al ahora recluso Mario Marín, con Kamel Nacif, en escándalos sexuales que involucran una red de pederastia internacional.

Finalmente, el destino unió a quienes debía poner juntos por corrupción y por abusos sexuales en agravio de menores de edad que sufrieron las consecuencias de su corta edad. Hoy, Mario Marín y Jean Succar Kuri comparten cárcel en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, desde donde se cometieron delitos infantiles y centro de operaciones de Succar Kuri. Cancún fue también el lugar donde Marín Torres ordenó la ilegal y arbitraria detención de Lydia Cacho y su traslado a un reclusorio de Puebla.

Por esas denuncias públicas, Kamel Nacif pidió a Mario Marín la detención de Lydia Cacho bajo los inexistentes delitos de difamación y calumnia. Los delitos no podían existir cuando todo lo publicado en “Los demonios del Edén” era absolutamente cierto. El traslado de la periodista, vía terrestre, a la ciudad de Puebla fue el primer tramo de mil 300 kilómetros de martirologio, en un viaje de 20 horas en el que no le permitían, ni siquiera, bajar a orinar. Y la reclusión fue la más grave violación a los derechos humanos, con la intención de que Lydia Cacho fuera violada por otras reclusas de alta peligrosidad, pero pronto habrá reunión familiar en la penitenciaría de Cancún.

La Fiscalía General de la República ya ha solicitado y obtuvo la orden de aprehensión en contra de Kamel Nacif, quien, con la doble nacionalidad que ostenta, ha huido a Líbano, su país de origen. No podrá esconderse por mucho tiempo para para ser parte del triunviro Marín-Succar-Nacif.

Lydia Cacho no estuvo sola en contra de Mario Marín. En febrero de 2005, el PRD presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y el Congreso de la Unión consignó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proceder a la destitución de quien cariñosamente Kamel Nacif llamaba el “gober precioso”.

El juicio de procedencia y la denuncia de Lydia no prosperaron. En toda esa trama hubo un personaje que impidió enjuiciar y encarcelar a Mario Marín por tortura y detención arbitraria. Se trata de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero.

Con esa investidura exoneró al ex Gobernador de Puebla. De ese lamentable episodio, la periodista Lydia Cacho recuerda: “Olga Sánchez Cordero traicionó cuando en la Suprema Corte votó por no sancionar a Mario Marín al determinar, en el 2007, que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron las garantías individuales de la periodista que denunció redes de pedofilia y prostitución”.

Tan era culpable Mario Marín que todo lo denunciado en “Los demonios del Edén” resultó cierto y, además, hubo abuso de autoridad al aplicar, extraterritorialmente, la ley penal de Puebla en el estado de Quintana Roo sin conocimiento de las autoridades de la entidad y en grave violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hoy, la secretaria de Gobernación, con todo y las pruebas en contra de Mario Marín, su jefe de la Policía Judicial, Juan Sánchez Moreno, y el subdirector Adolfo Karam Beltrán, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, se ha atrevido a decir, sin ningún recato, que se debe de “observar el debido proceso legal y la presunción de inocencia de Mario Marín”, en un débil e inútil intento de defensa por su voto de ministra favorable a Marín en el 2007.

Otro personaje involucrado en el caso Lydia Cacho fue el gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía. Suena un teléfono y se oye la voz de una secretaria. “¿El señor Kamel Nacif? Le va a hablar el gobernador de Chiapas. Kamel: ¿Qué paso mi “gober”? Pablo Salazar: Cuando tú me pones a trabajar, yo hago las cosas rápidas. Kamel: ¿Ya te pusiste a trabajar papá?”. La plática se encamina a que Pablo Salazar se ofrece a Kamel Nacif para conseguirle dos locales en un terreno de 3 mil metros cuadrados para instalar un casino, pero más allá de un simple negocio, Pablo Salazar ofrece a Kamel Nacif servir de interlocutor con La Jornada y con José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El propósito: Provocar un escándalo y equilibrar las fuerzas entre Kamel Nacif y los señalamientos de Lydia Cacho en su libro “Los demonios del Edén” en contra de los actos de pederastia y pornografía infantil. Ese es el nivel de Pablo Salazar. Prestarse a proteger pederastas, como si no tuviera hijos.

Hoy, en desagravio, la secretaria Olga Sánchez Cordero tiene la oportunidad de ordenar una investigación a fondo de los miles de millones que Mario Marín tiene en diferentes bancos de Suiza, Andorra, México y Estados Unidos (Lydia Cacho dixit). Ampliaremos…

[email protected]