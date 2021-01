Los pendientes y fallas del lopezobradorismo

Termina la segunda década del siglo XXI y los saldos negativos en México son inocultables y preocupantes: La economía nacional colapsada y en declive, la inseguridad cada vez más salpicada con delitos de alto impacto y el genocidio sanitario nacional con pretensiones de ocultarlo por el charlatán Hugo López-Gatell y por el propio presidente López Obrador.

1.- Al Presidente lo salva y tiene pretexto para anunciar que el coronavirus ha sido el causante de que la economía nacional vaya en declive. Falso. Es una verdad a medias. Durante el primer año de gobierno morenista, el PIB creció apenas en .01 por ciento. Más adelante, los pronósticos iniciales del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional para el 2020 fueron de un crecimiento del 2.8 por ciento; enseguida se bajó al 1.3 por ciento y, finalmente, entre el menos 2 y 3 por ciento antes de que apareciera el virus chino.

Ya con la pandemia encima, las predicciones sobre la grave situación económica se agudizaron. Hoy, los augurios económicos son fatales. Así lo ha pronosticado el Banco Mundial, que cambió sus predicciones del 7.5 por ciento, calculados en junio del presente año, para ubicar la caída del Producto Interno Bruto en un 10 por ciento en este 2020.

La contracción más severa se dio en el segundo trimestre de este año, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto, informó que disminuyó el 17.3 por ciento frente al trimestre anterior, y una reducción real del 18.9 por ciento con respecto a su referencia anual.

Aunque el Presidente tenga otros datos, los hechos y la realidad terminaron por imponer una grave pandemia económica. Con inusitado desplante, y de espalda a los negativos presagios económicos de organismos financieros internacionales y del país, así como de expertos, el Presidente anunció en el mes de abril, sin ningún recato ni sustento, que en “los próximos nueve meses se van a crear 2 millones de nuevos empleos”.

Sólo que, finalmente, la verdad surgió sobre los “buenos propósitos” y sobre las falacias oficiales desmentidas a diario. Durante el lopezobradorismo se han perdido más de 500 mil empleos y, con signos de angustia, sólo entre el 1 y el 6 de abril, 150 mil personas perdieron su trabajo. No son rumores inventados ni malos deseos desestabilizadores de los conservadores ni de los neoliberales ni de los inexistentes neoporfiristas. Son datos que la misma Secretaría del Trabajo proporcionó en esas fechas fatales del desempleo.

Para agudizar la crisis, López Obrador fustiga a los empresarios y los acusa de casi todos los males que aquejan al país bajo el argumento de que el neoliberalismo propició la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Sólo que la promesa de la creación de 2 millones de empleos y la recuperación económica quedaron enterrados, en definitiva, por culpa de la inepcia gubernamental.

La política económica personal de López Obrador ya muestra evidentes signos de fatiga y de fracaso. Insiste en culminar sus tres grandes proyectos faraónicos: El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Tres Bocas y el Tren Maya, aun cuando ambientalistas, expertos en infraestructura ferroviaria y el inútil elevado costo sugieren cancelar un proyecto de nula viabilidad.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco costó al país más de 100 mil millones de pesos, irrecuperables en ningún tiempo. Pide a los empresarios inversión y cooperación, pero desalienta la inversión privada. Incluso, decretó, después del cierre de 15 plantas de Cemex, que todo el cemento producido habría de dedicarse a esos tres proyectos, en detrimento de la construcción de viviendas, carreteras, obras hidráulicas y, desde luego, a la salud y a la vida de los mexicanos, con la que no debe jugarse.

2.- Aunque López Obrador tiene otros datos, la inseguridad es de angustia y pavor para los mexicanos. Los delitos de alto impacto son el vía crucis diario de quienes transitan por las calles o, incluso, se encuentran dentro de su propio domicilio. Así lo atestiguan los 127 mil muertos en los dos primeros años de gobierno morenista, muy por arriba de los muertos de Calderón y Peña Nieto, a los que tanto criticó cuando era oposición. Basta con señalar la ejecución del ex gobernador Aristóteles Sandoval y la masacre de los 24 de Irapuato, en un centro de rehabilitación.

Como premio a la ineptitud de Alfonso Durazo Montaño se le condecora como candidato al gobierno de Sonora. “Ese es un traidor”, diría el ex presidente Vicente Fox cuando le preguntaron sobre la deformada personalidad del célebre camaleón de la política o el mil máscaras si se prefiere. Razón le asiste al ex presidente. Alfonso Durazo ha transitado por todos los partidos y por todos los ismos posibles. Fue priísta-colosista, panista-foxista, morenista-lopezobradorista, y los que se acumulen mientras le dura el poder a López Obrador.

3.- En salud, el gobierno de la Cuarta Transformación nada tiene de qué presumir. Así lo evidencian el número de muertos y los escondidos premeditadamente. La posición de los 10 gobernadores federalistas, en carta abierta al Presidente, exhiben a un subsecretario mentiroso, desinformado y genocida sanitario.

Exponen además, objetivamente, la crítica situación económica y sanitaria por la que atraviesa el país, y sin visos de solución inmediata. “La economía nacional va en picada casi en 20 puntos. Se suman a la miseria 10 millones más de pobres, de los 60 millones ya existentes”. Resaltan los gobernadores que México es el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil, cuando en realidad es el primero.

Así lo evidencia la opinión de seis ex secretarios de Salud para corregir las cifras oficiales. En el mes de agosto aseguraron que en México no eran 71 mil muertos por Covid-19, ya que los casos llegaban a más de 200 mil defunciones. Acorde a ese pronunciamiento, el doctor Julio Frenk, ex secretario de Salud y actual rector de la Universidad de Miami, también pone en duda las cifras oficiales de López-Gatell y el aval presidencial. En opinión del científico no son 125 mil muertos, en virtud de que el número de pruebas sobre Covid es demasiado reducido, ya que si se hicieran las pruebas correspondientes, las defunciones por coronavirus podrían situarse entre 300 mil y 400 mil personas.

Con base en datos reales, y no mentiras, los gobernadores responsabilizan, simultáneamente, de las muertes al propio López Obrador y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud: “La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias (…) Esta crisis, que hoy se agudiza, es responsabilidad de quien ha dirigido la estrategia de contención y optó por el uso político de la gestión de la epidemia antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado”. Así, abiertamente, los 10 mandatarios endilgan a ambos responsabilidad penal por acción y omisión, pero, además, los gobernadores de 40 millones de mexicanos piden la renuncia inmediata del subsecretario López-Gatell, en funciones de esquirol sanitario y al que llaman tonto, insensible e irresponsable: “Que se ponga al frente a un experto en la materia, de un perfil con sensibilidad, inteligencia y de alto sentido de responsabilidad”. Y para concluir acusan directamente: “Más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. México no merece que ustedes le sigan fallando”. Y vaya que le han fallado irresponsablemente. Ampliaremos…

