Los pasivos del 2020, muy graves; las expectativas, tenues al 2021

Una trágica valoración pasada y futura de la población del país, vio muy triste y difícil el agonizante mes de Diciembre y la llegada del Año nuevo, para muchas familias mexicanas y extranjeras, afectadas por la debacle política, económica y social, iniciada en desde los últimos años del actual sexenio del país, por la llegada de la crisis económica que padecemos y por la Epidemia del Covid-19, cuando antes se acostumbraba cerrar el año y dar la bienvenida al nuevo, esperando estar y tener previamente, un espléndido resumen de actividades realizadas, con compañeros de trabajo, amigos y en familia.

Sin embargo todo cambió durante el doloroso año que se fue, al que la población de la República, se solían dedicarse felizmente, por ser el último mes del calendario, y ser el tiempo necesario para realizar una síntesis de lo acontecido en sus actividades durante este lapso.

Muy lejanas quedan otras épocas de gobierno, en que las mayorías no padecieron la zozobra generalizada, de su propia existencia en las mayorías de las familias, como ocurre ahora agobiados por la depresión económica, y la debacle política del autoritarismo, con el choque interpartidista de la población, que enfrentan un futuro incierto.

Imaginando más lo bueno que lo malo, en el año terminado que no regresará nunca jamás, por cuya bondadosa despedida anual, solía ser calendarizada colectivamente con solemnidad, religiosidad y solidaridad humana, por las fechas que suelen ser de extrema alegría y respeto para todos los habitantes del país.

Se resume brevemente al mínimo, una valoración electoral y partidista. No vale la pena ubicarse políticamente para evitar una mayor polémica. Igualmente en materia religiosa, no se pudo celebrar, ninguna de las más grandes festividades de la religiosidad, debido a la sana distancia con el Covid-19 y seguir evitando reuniones colectivas y el uso del cubrebocas invariablemente en casi todo el próximo el año, pero el fervor se observó en el propio hogar de creyentes.

Lo primero obligación gubernamental en increíble rebeldía que no ha sido respetada, y ha servido solamente para alimentar sobre el uso del cubrebocas, una polémica estéril, al igual que la celebración de las fiestas o de la reflexión de permanecer en casa. No sabemos cuántas causas de las vidas o cuántas fueron las causas de la muerte por la violación de este protocolo, con polémicas estériles, sin hacer en estas líneas un mayor comentario del motivo de la tristeza a nivel nacional.

Ante la tragedia la pregunta no tiene duda, en el cómo fue, cómo nos pudo pasar se halla en la revisión del país, en trágica realidad social, económica y política del pueblo de la nación. Con miles y miles de difuntos en el ejercicio de la pandemia, en el primer año del sufrimiento de la crisis por la propagación de la enfermedad y de los contagios. Entre una descoordinación del gobierno y de la sociedad. No hay mayor comentario a la ciudadanía para evaluar lo que ocurre a la gente. La respuesta es tal “cómo le ha ido”, en el año que ya se fue e indudablemente, le corresponde a cada uno de los mexicanos contestarse a sí mismos esta pregunta.

Igualmente la iniciativa privada, se publicita y solicita el auxilio, como está ocurriendo en otros países, en beneficio de la gente pobre, pero se le ha negado aun tratándose como trabajadores ha perdido el empleo. Esperanzados al anuncio de nuevos proyectos de inversiones para mejorar las condiciones de vida del Estado Mexicano que no han prosperado por las nuevas reglas que se han impuesto a partir del populismo.

Hoy todavía al ciudadano común y corriente como asalariado, le llegan y se le entregan las gratificaciones anuales del fin de ciclo, integradas por el aguinaldo, el fondo de ahorro y otras prestaciones características de los trabajadores, pero se advierte por el enorme crecimiento del desempleo en su fuente de trabajo. Estos capitales de consumo no se han visto plenamente ni en los grandes almacenes comerciales y aun en el comercio pequeño de índole popular y de la clase media.

Quienes laboran en el activo de su dinamismo laboral, calculan sus ingresos y hacen un resumen de los resultados y las necesidades del hogar y renovar su guardarropa y otras menudencias. En el lado opuesto el comercio organizado prepara las ofertas que supone van a tener mayor aceptación entre el público, festinan la posibilidad de hacer mejoras a su pequeña, mediana o grande empresa y hacer contrataciones para ampliar y crear fuentes de trabajo. No han tenido el éxito esperado.

Nada de lo anterior logrado es viable, más bien peligra hasta su vida por la Inseguridad Nacional, que navega junto con la crisis económica, la crisis médica en lo social y la llegada de un enorme proceso electoral, en donde la autoridad presidencial impulsa el mal ejemplo, interviniendo desde su respetable función al frente del gobierno para consolidar su proyecto personal.

En cuanto a las familias afectadas que se enteran con enorme preocupación por la mortaja de la defunción de más de 120 mil personas, con las que hemos convivido durante muchos años, y que al morir no dejó herencia moral ante la prontitud de su inhumación.

Mucha gente que reflexiona de sus seres queridos en las diversas entidades de la República, a veces con tristeza a veces con felicidad por lo vivido, han dejando atrás lo que fue el presente y lo pasado en el que fue espacio colectivo. NO hay duda que se entristecen porque el tiempo no tiene retorno. No puede mirar hacia atrás dónde quedaron su familiares, sino sólo siempre hacia un incierto adelante y apenas hay oportunidad sólo de un ahora mismo.

Ahora cambian las rutinas, se pierde el soporte de la familia y se inicia un pesado periodo de inestabilidad familiar de hombres y mujeres. La pequeña empresita no volverá a abrir sus puertas, las pérdidas durante el año son irreversibles, porque los hijos o demás familiares desconocen su manejo adecuadamente. Es ruda e implacable la crisis economía que sigue.

Hay motivos del tiempo histórico que nos anima, que se ha ido pero puede reaparecer ya o pronto, para hacer prevalecer el optimismo nacional, el progreso social interrumpido, el desarrollo material, la consolidación institucional en entredicho, el avance cultural, la armonía social perdida, recuperar la estabilidad política incluyente, en una sociedad civil consolidada en el consenso.

[email protected]