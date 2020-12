Los mejores mexicanos para un real gobierno de unidad nacional

>No por medio de los grupitos y mafias de políticos de los llamados partidos y agrupaciones que no tienen representación real y solamente generan desunión y confrontación

‘SIETE DE CADA DIEZ MEXICANOS NOS APOYAN, CON ESO TENEMOS’: AMLO.

Entendemos que si no existen valores sociales y no hay una moral firme, poco es lo que se puede lograr para tener conciencia de un cambio. Hoy más que nunca, AMLO requiere de una solidaridad real popular para alcanzar a reclutar a los mejores mexicanos para que sean los que puedan exponer y realizar los cambios que se requieren, esto obliga a entender a los grupitos ambiciosos de poder y de recursos que “militan en ‘MORENA’, que no son indispensables si no saben conducirse para este cambio y no para alcanzar sus cuotas de puestos y presupuesto como ahora lo tratan de hacer.

Al parecer no han entendido que al terminarse los partidos y dejar a la sociedad ver que lo más importante no solamente son los niveles ideológicos y morales de las gentes, sino la capacidad para lograr imponer los caminos de ese cambio sin improvisaciones y con todo el valor profesional que se requiere en los puestos y servicios públicos, por ello, ahora, el camino es lograr interesar y reclutar a los mejores mexicanos para que independientemente de su concepción ideológica y preferencias políticas se incorporen en las acciones conjuntas que se requiere para salvar vidas, empleos, educación, salud, seguridad y entender que lo mejor para México es mantener la paz social que nos permita lograr y estructurar los cambios necesarios para imponer una nueva forma de vida y de calidad en la misma para los mexicanos.

Si entendemos que el nuevo camino de México no son los partidos y sus mafias, tendremos que aceptar que lo que ahora corresponde a los mexicanos es seleccionar a los mejores hombres y mujeres que sean capaces de entender que antes que otra cosa, se requiere tener una concepción social y política unificada que beneficie a la población no a los grupitos, y así, con una política global de unificación y solidaridad social podremos remontar la cuesta que ahora parecería imposible de superar. El proyecto ahora es luchar contra la corrupción y la impunidad, volver a los niveles de seguridad que garanticen la seguridad en vidas y propiedades de los mexicanos, que se regule la atención en la salud pública y que llegue a todos los sectores con eficiencia y sin restricciones como ahora se tienen; que se goce de parte de todos, la capacidad de tener trabajo, acceso a la educación de calidad, salvar vidas.

Y si se cumplen esas metas con seguridad tendremos una mejor calidad de vida y el impulso necesario para continuar en los cambios que se avecinan en el país y en el mundo, cuando las nuevas condiciones económicas nos muestren los nuevos caminos de la producción y la comercialización con beneficios adecuados y un reparto equitativo de la riqueza, para ello hay que reconocer que no se puede tener una política de restricciones altas en los recursos que se deben utilizar en cada caso, ni los pagos a los conocimientos y capacidad profesional de los profesionales que se vayan integrando al proyecto de acuerdo con su capacidad y esfuerzo que tengan en cada caso.

No se pueden tener buenos profesionistas con sueldos bajos porque esto genera una desviación de los esfuerzos para que en vez de que se dediquen a la tarea social se vayan a las actividades de la iniciativa privada y con ello aumentan los costos sociales para las soluciones, por ello, ahora, tenemos una enorme fuga de cerebros al extranjero. Los mejores mexicanos preparados y capacitados por las escuelas oficiales y privadas se van a trabajar en mejores condiciones salariales a otros países y éstos no tienen que gastar nada por su capacitación que nos ha costado a los mexicanos.

Si no entendemos esto estamos perdidos, porque la intolerancia y el dogmatismo de algunos grupitos ambiciosos y resentidos son los que ahora impiden una buena aplicación de los proyectos y sueños que todos tenemos para alcanzar un México más justo y humano.

Por tal motivo muchos analistas explican que lo mejor para evitar los choques de grupitos que solamente generan confusión y divisiones es alcanzar los acuerdos con los mejores mexicanos para que incorporados a un solo proyecto y metas se alcancen los acuerdos para que sean participantes políticos, de acuerdo a un proyecto de PARTICIPACIÓN EN UN ACUERDO POLÍTICO DE GOBIERNO DE COALICIÓN, dejando a un lado a los famosos grupitos que solamente buscan los puestos y presupuestos o el pago de cuotas de poder y que nos han mantenido en las condiciones que ahora tenernos que cambiar porque solamente nos dejaron corruptelas, saqueos, engaños y entreguismo.

NO SÉ SI EL PRESIDENTE TIENE UNA VISIÓN EN ESTE SENTIDO DE LOGAR RECLUTAR A LOS MEJORES MEXICANOS PARA QUE APOYEN LA SOLUCIÓN INMEDIATA DE LOS GRAVES PROBLEMAS QUE TENEMOS HOY, Y DE INCORPORARLOS AL PODER CON SU PARTICIPACIÒN CONCIENTE DE FORMAR UN GOBIERNO DE COALICIÓN Y NO UN GOBIERNO DE GRUPOS POLÌTICOS QUE SOLAMENTE BUSCAN EL MANEJO Y CONTROL DEL PODER Y SUS BANEFICIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS.

Está definido el proyecto nacional y las obras de infraestructura que se requieren. Los proyectos prioritarios que detonarán el desarrollo de las regiones abandonadas y empobrecidas para incorporarlas a la media nacional, se conoce que los partiditos son solamente grupos amafiados y ambiciosos y que es necesario dejarlos a un lado y encontrar a los mejores mexicanos para incorporarlos a un gobierno de unidad y de coalición con los objetivos precisos de consolidar el poder salvando vidas, fortaleciendo el empleo y la economía, solucionando bien la atención en la salud y la educación y garantizando la seguridad nacional y pública que nos brinde las ventajas para superar la pandemia y sus graves efectos colaterales. Solamente así podrá AMLO integrar y unificar al país y no por medio de los grupitos y mafias de políticos de los llamados partidos y agrupaciones que no tienen representación real y solamente generan desunión y confrontación.