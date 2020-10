Los cambios que llegan

El compromiso del presidente López Obrador no solamente es el cambio del sistema administrativo sino eliminar redes de corruptelas, negocios ilícitos y saqueo de recursos y fondos públicos

> Esto implica un enorme esfuerzo para no caer en los extremos tradicionales de capitalismo rapaz o de comunismo descontrolado y trasnochado como pretenden los “duros” que ahora disputan Morena

SORPRESAS TE DA LA VIDA, LA VIDA TE DA SORPRESAS.

Podrán existir muchas especulaciones en cuanto importantes miembros de anteriores gobiernos salen a relucir en las investigaciones en contra del narcotráfico, lavado de dinero o corruptelas en diferentes formas y lugares y que son llevados a juicio directo en los Estados Unidos, por supuesto que las sorpresas serán muchas, pero se tiene que entender que independientemente de las maniobras que se realicen en la modificación o en la distracción de los casos por medio de medios que eran contralados en esos gobierno y que tienen importantes lazos y compromisos de los empresarios con los políticos y funcionarios, la realidad es que las investigaciones norteamericanas son válidas y tendrán que tener una importante cantidad de datos que podrán servir en el país para realizar la limpia que el presidente ha dicho nos lleva a los niveles de gobiernos ligados al narcotráfico y al establecimientos de la narco política y esto es lo vital.

Ya hemos señalado que el compromiso del presidente López Obrador no solamente es el cambio del sistema administrativo imperante en el país donde las redes de las corruptelas y los negocios ilícitos, así como el saqueo de recursos y fondos públicos de los mexicanos fueron la fuerza de esos grupos, hoy también tiene claro que se debe hacer el CAMBIO DE SISTEMA y esto implica un enorme esfuerzo para no caer en los extremos tradicionales de capitalismo rapaz o de comunismo descontrolado y trasnochado como pretenden los “duros” que ahora disputan MORENA.

AHORA, más que nunca, los mexicanos debemos leer los escritos del presidente y de su visión del mundo y la vida, poder en este camino determinar si es lo mejor para todos o no, o cuando menos para que al criticar o apoyar tengamos la claridad de lo real y no basarnos en los chismes y manipulaciones que con toda seguridad comenzarán.

Lo vemos ahora en los “periodistas trasnochados de teléfono mañanero donde muchos son pagados por manos extrañas y se prestan a golpeteos que aparentemente tienen bases y al final de cuentas comprometerán al presidente por declaraciones o por tonterías porque muchos de ellos solamente son hampones de teléfono y esto es muy peligroso, no para los que atacan o lastiman sino para el sistema de comunicación porque al final de cuentas se van conociendo las verdades y caerán las mentiras y esto generará la desconfianza en este tipo de actos y acciones.

Por supuesto que cualquier mexicano bien nacido tiene que gozar y tener la oportunidad si es que su vocación o convicciones le guían de hacer esa labor del periodismo popular, pero hay ya muchos que encontraron un filón para ser “peticionarios y declarativos,” para golpear a cambio de mucho dinero y esto lo deberían de investigar los cuerpos de seguridad del presidente porque las MAÑANERAS son vitales para dar voz y línea a los mexicanos de parte del presidente y esto es de mucho nivel e importante para dejarlo en manos de pillos y hampones disfrazados de “telefonistas”…

Dentro de todos los escándalos que vienen en los juicios en contra de los narcopolíticos o personajes y políticos, policías o militares y empresarios ligados a los juicios, también tendremos que entender que de esas fuerzas con enormes sumas de dinero tratarán de desvirtuar los datos que vayan saliendo o realizar operaciones nacionales e internacionales para crear confusión y desconfianza u ocultar las verdades que vayan saliendo.

Ahora tenemos la oportunidad de cuando menos entender lo que ha sido todo este proceso que desde años atrás estuvo ligado con los mismos intereses de grupos internacionales de países que utilizaron a México como un instrumento para el tráfico, producción y distribución de drogas y que con esas utilidades repartidas entre policías, políticos y empresarios con los agentes internacionales se pudieran establecer los proyectos de guerra internacionales o de formas de tener recursos fuera de los controles nacionales y así fueron creciendo en México muchos políticos, empresarios, funcionarios y personajes ligados a los operativos paramilitares con enormes recursos y se formaron mafias terribles que al tiempo controlaron incluso la política y la economía nacional.

Para ejemplo tenemos las acciones del escándalo de IRÁN-CONTRAS, los trafiques de armas operados en el mandato de Felipe Calderón en esquemas terribles como RÁPIDO Y FURIOSO y RECEPTOR ABIERTO, o las plantaciones y formación de las mafias mexicanas ligadas a los políticos con su anuencia y manejo como en el BÚFALO, en fin, ejemplo podrían ir saliendo y siendo del conocimiento público, pero más que esto, lo importante es que con ello tendremos un camino para lograr la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, gentes dinero o artículos, y operar relaciones sanas internas y dentro del intercambio internacional para alcanzar una economía sana y honesta, por ello, lo que ahora realiza el presidente podrá generar mucha confusión y dudas, pero está encaminada a alcanzar un país sano y moral que nos permita cambiar de ética y valores que nos lleven a un mundo más solidario, humano y creativo que es el que merece el país y los mexicanos.

Para los Estados Unidos realizar este esfuerzo coordinado y apoyado por el presidente AMLO será de mucha utilidad ya que frenará la violencia y reducirá el número de adictos que ahora son un serio problema para la seguridad, la economía y el sano desarrollo de Estados Unidos.

No se puede continuar un mundo donde están los narcotraficantes y los que en verdad laboran para la creación de la riqueza y que dentro de esos complejos manejos la sociedad tenga que sostener los costos de atención y mantenimiento de millones de adictos que no producen y si en cambio consumen no solamente a sus familias sino a sus países.

Por el bien de todos tenemos que están muy pendientes en este proceso que será vital para alcanzar cambios impotentes en las relaciones y desarrollo de nuestros ciudadanos y será la base para establecer un nuevo presente que dé certeza y bienestar al futuro.