Liturgia para un iniciado

> “Quien tenga el privilegio de sobrevivir a las mortales crisis de salud y económica que se abaten sobre el mundo, pero muy en especial sobre México… vivirá las consecuencias de dar a manos llenas a los militares… Quien sobreviva a las crisis lo comprobará en carne propia”, escribió por última vez en “Solo para Iniciados”, el pasado 21 de diciembre

> Nada de aquel cuento (de Rulfo) es cuento en el oficio que Juan (me atrevo a tutearlo por la rabia que me provoca su loca partida), porque si algo sabía hacer era escribir. Más cuando se adentraba en el estilo de la crónica

No recuerdo si fue precisamente así, pero Juan Bustillos Orozco, en los 17 años que tuve de conocerlo, me platicó como tres veces la anécdota con la que confirmé siempre que su oficio no estaba errado, era un periodista hecho y derecho:

“En El Universal, allá por los ochentas”, contó, “me pusieron a prueba, si quería ganarme un lugar en la Redacción y no solo como reportero de guardia. ‘Ve y trae una nota para la portada’, me ordenaron.

”Por supuesto, no había nada, pero me topé con una protesta (o algo así) de un grupo de estudiantes de Comala (Colima).

“Rápido me vino a la mente”, me narró, “Pedro Páramo y Juan Rulfo. Con datos y declaraciones de los muchachos preparé mi nota.

“Al otro día, ahí estaba mi reportaje en primera plana: ‘La rebelión de los hijos de Pedro Páramo’”.

Se lo dije siempre, y se regodeaba. Cada año su artículo-crónica era un hecho para sumar un aniversario más de IMPACTO, El Diario, e IMPACTO, La Revista, en distintas fechas.

“Los lectores de IMPACTO han leído en este espacio historias documentadas que no son producto de las filtraciones, hoy tan de moda”, escribió en su crónica a finales de julio de este año por el aniversario 71 de IMPACTO, La Revista.

“Ya estarían listos harto tequila y mezcal con ponche de granada (en realidad zarzaparrilla porque no alcanzaría para más); la suculenta comida de los Colín, Los Xochimilcas y el jabalí hidalguense.

“Y, cómo no, el Real de Jalisco de Humberto, ‘El Viejón’, y mi paisano, el insuperable Valente Pastor, cantándonos ‘Los amigos así’, esos que quizás no se ven muy seguido, pero cuando nos encontramos, lo festejamos. Y ¡vaya que sí!”.

En esa misma suculenta crónica advirtió:

“Busco un párrafo hipnótico escrito por Giordano Bruno para ‘el gallo’, uno de los personajes de su comedia De Monade, publicada en junio de 1590 en Frankfurt, con seudónimo para eludir a la Santa Inquisición. Berly quiere pensar que el monje indomable escribió involuntariamente su epitafio:

“Mucho he luchado; pensé que podía ganar, pero el destino y la naturaleza sofocaron mis meditaciones y esfuerzos. Pero ya es algo estar en el campo de batalla, porque ganar depende mucho de la suerte. Pero hice cuanto pude y no creo que nadie en las generaciones futuras lo niegue. No temí a la muerte, nunca me rendí ante nadie; en lugar de una vida cobarde, elegí una muerte valiente”.

“Levantemos las copas, que choquen y se desparramen mientras Valente canta “Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos.

“¡Salud! En espera de llegar al año 72, a riesgo de lo que sea”.

En muchos de sus artículos-crónicas, sus epígrafes favoritos eran los dedicados a doña Clemen, su madre fallecida, o a don Pancho Galindo Ochoa, a quien incluso lo inmortalizó en un mural en aquel sitio de reunión con los amigos, y al que él y sus hijos bautizaron como “Don Pancho”.

Si algo teníamos en común, incluyendo a Hugo Páez, era estar pegados siempre a un libro. En nuestra década y media de amistad laboral, uno de los primeros libros que me regaló fue el de Dan Brown, “El código Da Vinci”. Después otros maravillosos como el de Stephen King, “11/22/63”; “El Zelote”, de Reza Aslan; “Cinco Esquinas”, de Mario Vargas Llosa; “El Impostor”, de Javier Cercas. Uno con énfasis especial: “Las grandes entrevistas de la Historia”, y otros más.

Hace dos meses compré doblemente el de Enrique Serna, “El vendedor de silencio”. Yo me apresuraba a leerlo para, tras concluirlo, obsequiarle un ejemplar de la novela, pero conociendo toda la trama. Uno de esos días me dijo “ya lo leí, el autor tiene cosas mejores”.

Mi interés en regalárselo era porque Serna, entre sus personajes políticos, incluye a don Francisco Galindo Ochoa, que para él fue un personaje muy querido.

Apenas unos días antes de su partida le comenté que leía “El ángel de Munich”, de Fabiano Massimi. No alcanzamos a comentar más.

A veces casi competíamos a ver quién había visto más sitios de información. Al comentar los sucesos y declaraciones importantes del día casi siempre empatábamos. Suele ocurrir en las redacciones donde verdaderamente existe amor por el oficio.

Desde este 21 de diciembre he sentido que en la Redacción, en el oficio diario, hace falta su presencia como impulso al trabajo periodístico.

El ritmo y la dinámica con que escarbábamos la información es necesaria y hasta terapéutica. Cuando una parte de ese ritmo, esa dinámica, esa necesidad se quiebra, es como sentir la fractura de un hueso o tal vez más. El cuerpo duele de una forma extraña.

SU ‘FEELING’ POLÍTICO

Tuve la oportunidad de conocer, de su propia mano, a sus fuentes más inimaginables. Vaya, aquellas que cualquier periodista puede presumir, realmente, de fidedignas, de “top”. Y digo de su propia mano porque me mostraba los mensajes.

Sus opiniones y revelaciones, casi siempre anticipándose a muchos otros colegas del periodismo, eran irrefutables, y completamente respaldadas.

Sus expectativas sobre como transcurría el país políticamente, desde la llegada de la Cuarta Transformación, eran muchas. Analizaba los tiempos. “¿Podrá la oposición (principalmente el PAN, PRI y PRD) cuando menos rasguñar a Morena o, mejor dicho, a Andrés Manuel López Obrador, porque sin éste, el partido era nada?”.

Desde la derrota del PRI y del PAN se convirtió en un gran crítico de éstos. Nunca logró comprender por qué el priísmo, del que siempre estuvo atento, dejó ir la gran oportunidad de reconciliarse con la militancia y la ciudadanía, luego de la llegada a la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Por qué lanzarse a la aventura de volver a lo mismo después de sacar al PAN del poder. Por qué permitir que los supuestos “jóvenes gobernadores” del PRI hicieran y deshicieran, a sabiendas de que si perdían padecerían lo que hoy padecen, y deben esconder la cabeza en cualquier agujero, y ni siquiera ser parte mínima de la oposición ante el miedo de ser llamados a cuenta.

Con todo, Bustillos miraba al 2024, siempre desde la expectativa periodística, del análisis político. Era un ejercicio importante que compartíamos porque en juego está si los derrotados del 18 pueden recuperarse de su lamentable situación.

Seguía puntualmente los acontecimientos. Los comentábamos. Decíamos “qué nos falta subir al portal”, “de qué escribo yo para la revista, y de qué escribes tú”, “estamos al día”.

Escribir artículos con los temas que acaparaban la atención de los lectores, así como las mismas notas, como decíamos, “editorializadas”, para “poner la diferencia” ante el resto de periódicos en línea, era como una competencia para él. Le gustaba ganar exclusivas, publicarlas antes que otros portales o medios electrónicos o impresos.

Meses antes de la irrupción de la pandemia de Covid-19 (por la que nos sentíamos “súper hombres” porque no nos había tocado) impuso dos rituales: Un caballito de tequila (antes era solo uno los viernes) por programa de “Mesa de Redacción” que realizábamos en vivo en el estudio de televisión, todos los días a las 14:00 horas. Y una cerveza (solo una, nunca, jamás, nos tomamos dos) en mi oficina para seguir con nuestro juego de naipes informativos. Conjeturas sobre la “cuarta transformación que nos gobierna desde diciembre de 2018, aunque él decía, y decía bien, que Andrés Manuel López Obrador comenzó a gobernar desde su triunfo el 1 de julio de ese año.

Conjeturas sobre los casos que, desde el arribo de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, comenzaron a caer sobre el escritorio de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

Así, cómo no, teníamos con qué y para qué, sorber la única cerveza del día: Cuando comenzó a ponerse interesante el caso Emilio Lozoya, el de Rosario Robles ya estaba en su apogeo. Luego se agregaron los de César Duarte, Tomás Zerón, Alonso Ancira. Por el asunto de Odebrecht entraron al ring judicial, o al menos los quisieron meter, a Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez, Francisco Cabeza de Vaca. El asunto era Agronitrogenados, pero Juan insistía en por qué no Fertinal, si ésta última era el punto central de la demanda interpuesta por la abogada de Pemex en 2019.

“Por razones inexplicables, la autoridad ha centrado su atención en la compra de Agronitrogenados, que sólo mereció un par de líneas en la denuncia que el 5 de marzo pasado interpuso la abogada general de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta, sobre la adquisición de Fertinal, pero de ésta no se ocupa mayormente; de hecho, pareciera que si se pudiera hacerlo sin escándalo, la demanda sería retirada o desaparecería de los archivos”, escribió Bustillos en repetidas ocasiones. El tema lo traía al dedillo.

Los únicos que se acercaron a su versión sobre ese “mínimo detalle” fueron Proceso, el que más, y Reforma. Juan se lo sabía al revés y al derecho.

A esa lista de casos luego se sumó el de Genaro García Luna, uno de los favoritos, si no es que el más, de López Obrador.

El del General Salvador Cienfuegos sería uno de los últimos que ocupaba nuestra junta “cervecera”.

Sí, todos esos nombres y casos eran las imágenes de nuestros naipes informativos diarios, con cerveza de por medio. Sabíamos quiénes eran los corazones, los diamantes y los tréboles. O, si usted quiere, la sota, el caballo o el rey. Oros, copas, espadas y bastos. ¿algún comodín?

Con todo ello, más lo que nos recetaba el Presidente López Obrador en cada una de sus “mañaneras”, teníamos para el programa, el portal, la revista, y hasta para llevar.

LA ANÉCDOTA ROCKERA

En octubre de 2016, acompañé a Juan y tres de sus hijos a un rol rockero por Indio, California, a 200 kilómetros de Los Ángeles.

La música era uno de los complementos más sublimes en la vida de Bustillos. Y como dice el dicho, el sí cantaba bien las rancheras. La vernácula era su mero mole, por eso esa gran amistad con Valente Pastor y el mariachi Real de Jalisco.

Qué suculento pastel. Se celebraba el Festival Coachella, y estuvieron juntos por única vez, y quizá nunca más lo volverían a estar, Los Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Bob Dylan, Roger Waters y Neil Young.

El viaje fue inolvidable y anecdotario. Por supuesto con escala en Walt Disney.

Durante cuatro días nos olvidamos de las notas periodísticas, aunque no de las musicales de tan grandes exponentes del rock, pop y folk y, claro de la nota que debía publicarse ante tan magno festival.

El retorno fue con nuevos bríos. El panorama pintaba bien. Al sexenio de Peña Nieto le faltaban dos años, y aunque ya arrastraba el peso en contra del caso Ayotzinapa y de corrupción de algunos de los “jóvenes gobernadores” del PRI, todo parecía controlable.

Nadie imaginaba entonces lo que luego desde Carlos Salinas de Gortari hasta Manlio Fabio Beltrones calificaran del “tsunami”. Andrés Manuel venía como alma que lleva el diablo.

NADIE SUPO DESCIFRAR SU AVISO

El pasado 21 de diciembre, precisamente el día de su partida, Bustillos escribió y publicó su último artículo.

“Y si los militares lo quieren todo cuando ya no haya más que darles?”, tituló a su columna de “Solo para Iniciados”, que sería la última.

Su artículo lo inició así:

“Quien tenga el privilegio de sobrevivir a las mortales crisis de salud y económica que se abaten sobre el mundo, pero muy en especial sobre México, gracias al muy peculiar modito de enfrentarlas de la Cuarta Transformación, vivirá las consecuencias de la estrategia, inexplicable hasta para los más leales seguidores de Andrés Manuel López Obrador, consistente en dar y dar a manos llenas a los militares que, dicho sea de paso, lo reciben gustosos”.

Nos advirtió: “Quien tenga el privilegio de sobrevivir…”. Él no quería sobrevivir o sabía que no sobreviviría.

Y como lo inició, lo terminó: “Quien sobreviva a las crisis lo comprobará en carne propia”, insistió repitiendo la palabra “sobrevivir”.

Quizá entre líneas, Bustillos ya nos trasmitía un mensaje, o como también en aquel comentario sobre la comedia, De Monade, de Giordano Bruno.

Y lo leímos, pero no supimos encontrar su mensaje.

Entre otras columnas periodísticas, además de “Solo para Iniciados”, Bustillos escribió también “Liturgia Política”.

Hoy, su obra queda para el análisis, para la posteridad, en el círculo de grandes periodistas de México, pero en el que no todos caben.

Tal vez solo los “iniciados”, los que del periodismo hacen una verdadera “Liturgia”.