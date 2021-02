Las mafias invaden a México

EN UNO DE LOS ESTADOS DEL NORTE SE LEÍA EN LAS CONSIGNAS ESTUDIANTILES DE PROTESTA: “EN LA ENTIDAD EL GENERAL GOBERNADOR, MANDA CUANDO SU ESPOSA NO ESTÁ…” Y ASÍ EN LAS MANIFESTACIONES CON LA OCURRENCIA JUVENIL COLOCARON AL FRENTE A UN BURRO CON PANTALETAS Y UNA BURRA CON GORRA DE GENERAL,” YA SABEN, COSAS DE LA CHAMACADA.

SIN DUDA SON MUCHAS LAS QUEJAS Y RECLAMOS DE TURISTAS EXTRANJEROS QUE LLEGARON A Cancún y de pronto vieron que sus tarjetas de crédito fueron saqueadas y se les informa que es parte de las operaciones de la mafia de rumanos que ya andan en la entidad con grandes fortalezas políticas, relaciones públicas, con empresarios, policías, banqueros, financieros y políticos de la entidad y de otros sitios que les brindan impunidad y un buen apoyo a sus actividades delictivas que según las investigaciones de la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA “ha analizado más de cuatro mil transferencias financieras de más de 2 mil 205 millones de pesos”.

Florian Tudor, “El Tiburón” , es el jefe de la mafia de robatarjetas que ya incursiona en el control y financiamiento de políticos en las organizaciones políticas de Quintana Roo y para ello se han exhibido ya muchas fotos con sus cuatotes y es increíble que sabiendo tanto de este personaje se le deje libre y actuando ligado a los grupos de trata de mujeres, contrabando de indocumentados cubanos y de otros países que pagan mucho con el tráfico de drogas, mercancías, armas y recursos financieros, pero bueno esto es parte de lo que ahora ante el escándalo se conoce y se obliga a investigar.

Ya en Quintana Roo se ha dicho y explicado y comprobado en que en muchos casos de gentes de partidos de pronto alcanzaban fortunas y recursos que les permitían incursionar y controlar a los grupos políticos y llegar al poder con posturas de la “oposición” cuando los de la imposición también le entraban y dándoles su mochada pues se quedaban tranquilos dejando que se diera el famoso control político por los medios “democráticos” comprados con mucho dinero y es que en esa zona los negocios son al mayor ya recordamos las transas de varios millones de dólares que hiciera el famoso NIÑO VERDE y que sólo fuera regañado pero jamás investigado porque era o es el dueño del partidito del tucán.

A veces, en esos tiempos y en los actuales, estar en la “oposición” es el mejor negocio porque sirve para presionar pero no para gobernar, y así los que tienen la forma de participar pueden lograr importantes acuerdos económicos sin gastar mucho en esa acción política y recibir los grandes beneficios del poder, por ello, cuando vemos que los organismos de investigación y de auditoría solamente le hacen al pendejo entendemos que ellos también tienen sus moches porque sus investigaciones son parte de “proceso y del esquema electoral y del poder” y eso tiene un alto precio ahora y anteriormente, por esto es diferente SER FUNCIONARIO PÚBLICO A CARGA PÚBLICA COMO LO SON AHORA MUCHOS POLÍTICOS DEL PODER Y LOS QUE ANDAN TRAS LOS PUESTOS Y PRESUPUESTOS y que no tienen más ambición que cargarse de dinero, y eso que el presidente es un hombre honesto que busca eliminar la corrupción, pero las ambiciones y los hombres son así.

Este proceso que vemos en Cancún se puede investigar en otras partes de México con lo que realizan los grupos de la delincuencia organizada que desde Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba han venido instalándose en el país trayendo enormes cantidades de drogas como se han comprobado en las últimas detenciones en la capital, donde en pocos días Omar García ha decomisado cerca de 3 toneladas de cocaína que sirve como pago de dinero en efectivo o se convierte en efectivo para reiniciar las operaciones financieras de Gota a Gota o los financiamientos en centrales de abasto y comercios, en bienes inmobiliarios y en el imponer las condiciones para que los jefes de las mafias criminales extranjeras tengan un pretexto para estar en el país y los recursos suficientes para operar con sus familias.

Algunos hablan de que solamente eran drogas de paso por la capital, pero la realidad es que la capital es el centro de operaciones de mayor nivel en todo el país y es donde están concentrándose los grupos criminales porque tienen mejores elementos para encubrir sus operativos, además cuentan con grupos organizados nacionales y de sicarios y sicarias pertenecientes a las Maras o a otras organizaciones incluyendo algunas que tuvieron conexiones con las guerrillas tradicionales que operaron en el sur del continente y que ahora son base especial para darles ocupación y relaciones con los grupos que incluso ya están en el poder en muchos municipios de México. Si no entendemos este proceso no sabremos cómo operar para evitar la tragedia y la violencia que se vislumbra en el país y esto sería terrible incluso para el mismo presidente López Obrador porque daría el pretexto para que se le atacara brutalmente por parte de los grupos que ahora están siendo marginados en el poder y en los negocios. Así es claro que algunos ambiciosos en los grupos del oportunismo político que andan cercanos al presidente ya hablan de que tendrán que dar un giro ideológico y podrán hacer el proyecto del cambio de sistema para tener mano en el control del país en el momento del cambio de poder en 2024, así que será importante seguir de cerca estos temas porque es parte de las luchas y mañas del poder y de los ambiciosos que andan en los puestos y presupuestos, no en servir al pueblo sino para servirse del pueblo… cuidado.