Las  dos  alianzas  partidistas  con  debilidades  y  fortalezas  en el ring

Voces y acciones por el arranque del proceso electoral del 2021, que culmina el 5 de junio con la renovación de los diputados federales y locales, que repiten en el cargo o que son de nuevo cuño, para la Cámara Baja o la elección de 12 Gobernadores y los igualmente respectivos Congresos Locales. Ni a quién irle todavía.

No podemos menos que convenir que con este proceso de elección, se ofrecerá un profundo propósito político nacional, en el que va a llegar optimistamente a un futuro reacomodo entre los dos grandes contendientes, a pesar de que para los protagonistas de las dos alianzas, con sus “debilidades y fortalezas”, que las tienen las dos opciones partidistas, que cada una ya creen tener un enigmático triunfo adelantado, ilustrada por cada una de las dos partes u otra que pueda aparecer.

Todos se manifiestan como la opción repetidora de la misma futura mayoría y que la elección, los votos y el mismo proceso, sólo servirá para consolidarlos triunfadores, pero la verdad, sin exageraciones es que es un propósito común de las dos alianzas que quieren ganar.

Sin embargo, queriendo o no las dos alianzas, Morena el PT y la caricatura fascista del Verde, apuestan sus afanes triunfalistas y dan razón de sus fortalezas. Por su parte la alianza de los tres partidos federalistas, al cabo se están vacunando contra la derrota, exponen las debilidades del gobierno madrugador y engrandecen su posición como fortalezas. Coincidiendo para muchos, que la moneda está en el aire y no hay nada escrito, aun para los más entusiastas.

Por otra parte se puede identificar, que de los 2 o 3 bandos con candidatos, en la férrea lucha electoral, uno de ellos el de la fortaleza de Morena, en realidad es el representado, pero no se lo diga a nadie, por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador sin ningún recato, es el propio trabuco político y social del Gobierno de la República y de sus plurales simpatizantes, acompañados en la alianza formada como ya les dijimos, pero aquí entre nos, no podemos publicitar a ninguno de ellos. Otra vez entre nos, no es remoto que ya hasta tengan los datos

Ellos como candidatos pueden actuar en su desempeño como independientes, por las tendencias individuales que tienen como marxistas o populistas de la izquierdista o de la derecha, del centro y hasta tienen liberales y conservadores, porque participan con ideas propias como oportunistas, que suelen tener una postura más compleja en el debate interno y externo, en que se conocen a regañadientes los unos a los otros entre ellos mismos y, en la opinión de los otros componentes rivales que forman parte en alianzas, al igual que las suyas propias, de estos hay muchos casos flagrantes.

Del otro lado están el PRI, el PAN y el PRD, que al parecer ya lograron integrarse en forma conjunta, para poder enfrentar a sus rivales en el gobierno. Gracias a que en la alianza federalista, como se definen, ya les parece que han comprendido, que si no se unen estrechamente entre los tres o más partidos y se dejan dividir por las intrigas del “enemigo”, no tendrían nada que hacer frente a las alianzas populistas de Morena, las cuales han sido motivadas con ilustrativas y generosas medidas sociales, que se reparten entre ellos, sin el menor recato, sin tapabocas, sin sanas distancias y festejar con muchedumbres

Lo que sigue constituye un frente muy amplio de choques y de las discusiones internas entre las dos alianzas apetecibles y formadas, cada una con sus propios proyectos en el proceso de los reacomodos, sean de los nombres de los diputados que optan por permanecer al mismo tiempo como diputados vigentes y candidatos para la reelección como tales en la Cámara legislativa. La otra modalidad en la propia Cámara Legislativa, son los diputados que se registran como candidatos para Alcaldes o viceversa, es decir de Alcaldes a Diputados, hay toda una compleja revoltura, ni el IFE la entiende.

De la rutina de los que se separan en un sentido u otro, para participar de diputados a Alcaldes en cualquier caso, está prevista la obligación y del compromiso de seguir cumpliendo, sea como diputado o como Alcalde o al revés, devengando sus salarios establecidos. Todo un paquete como el rompecabezas para acomodar las piezas, tanto como el juego del cuadro de letras del dado, que hay que hacerlo coincidir en la escala de números. Todo un paquete.

El caso es que a veces o frecuentemente, se han tenido noticias de abismales diferencias, entre legisladores que buscan pasar a gobernantes, y para mala suerte, esa posición es doblemente atractiva para otros prominentes aspirantes en las mismas circunstancias, que buscan el mismo reacomodo conveniente o nada. Ni tardos ni perezosos empiezan las dificultades entre los competidores. Muchas veces con falsedades y de muchísimos años viejos salen los trapitos al sol, que llegan a ser del tamaño que alcanzan para denuncias penales entre los precandidatos, para eliminar al más fuerte, frente a las circunstancias de choque que le impiden un paso limpio del ámbito legislativo al añorado ámbito como candidato a Gobernador, es decir pasar de una posición media a otra al más alto nivel.

Estos casos llegan a crecer tanto, que ninguno de los competidores dejan de lado a la política racional, como militantes de alta estima que supuestamente. No persiguen sus propios intereses en detrimento de otros casos similares, sino que dejan margen para un grado mayor de altruismo entre competidores, que pueda ser recíproco por descartarse el interés económico.

Es el caso lamentable del candidato Félix Salgado Macedonio, que ganó la Encuesta del Partido Morena, llevada a cabo recientemente, que ha motivado objeciones muy drásticas y fuera de tiempo. Contra la nominación triunfante hasta ahora, del candidato del Partido Morena a la Gubernatura del Estado de Guerrero. Que está a la espera de aclararse, luego que fue frenada por quejas a Mario Delgado Carrillo Presidente del Partido, hasta aclararse la nominación del Senador guerrerense Salgado Macedonio, aprovechando la posibilidad de lograr la candidatura, a partir de formar parte de la Legislatura Federal del Senado de la República y de poder ser candidato de Morena y seguir con la obligación de atender los asuntos que le correspondan en el Senado de la Republica.

No la tiene fácil el legislador y renombrado periodista acapulqueño, a pesar de su bien ganado prestigio y apoyo en la ciudadanía del Estado. En virtud de que se han opuesto a su candidatura, como solidaria, por parte de una funcionaria al más alto nivel del aprecio del Presidente López Obrador, hermana del también aspirante Pablo Amílcar Sandoval hombre respetuoso y bien conocido en el Estado.

