La vida después de la pandemia

El año 2020 es un parteaguas para el mundo porque es el lapso en el que llegó una pandemia posmoderna que ha arrasado con la vida tal cual y como la conocíamos. Los informados dicen que, pese a lo vivido, el Covid-19 no ha sido tan salvaje con la humanidad como lo fue la peste en distintas épocas y brotes.

Cierto es. Hace 100 años no había cubrebocas como los conocemos. Sólo los médicos de avanzada contaban con algo parecido y era evidente que no los usaban en todo momento. Peor aún, algo más modesto no estaba al alcance de todos: El agua y el jabón.

El arsenal de antibióticos del que se dispone ahora era inimaginable y los medicamentos para bajar la fiebre eran un sueño en la mente de algunos farmacéuticos considerando que los productos disponibles hace un siglo no eran tan efectivos como los actuales, dejando a la persona a merced de la suerte y de su resistencia física.

Y, para rematar el punto, ahí está el universo de equipos con los que se hacen las pruebas más completas para identificar los males que aquejan al enfermo. Ahora es común en miles de familias mexicanas tener un baumanómetro, un oxímetro y un termómetro digital, un sueño de Julio Verne hace décadas.

Los médicos de la actualidad refunfuñan porque los termómetros digitales que se expenden en cualquier farmacia tienen un margen de error de un grado, aproximadamente, y por eso dicen, un día sí y otro también, que se compre uno timpánico. Esas verdades exquisitas del presente son quimeras del pasado.

En todo lo anterior queda claro que la pandemia ha sido una catástrofe sanitaria de calidad civilizatoria, una versión posmoderna de la peste. El nuevo virus demolió, en un año, la infraestructura médica de México. Las consecuencias más graves apenas están comenzando a asomarse y es menester trabajar en su atención.

Consecuencias del Covid-19

Una vez que se tenga vacunada, al menos, a la mitad de los mexicanos habrá que atender un portafolio de problemas gigantescos, para los que, queda claro, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene la capacidad técnica para enfrentarlos.

El principal enemigo para la salud del país es el desprecio sistemático del presidente por la ciencia y, en general, por todo aquello que obedezca a leyes ajenas a la manipulación. El presidente no miente al decir que le costó trabajo alcanzar la licenciatura.

Su tesis para graduarse en la UNAM no solamente está redactada en forma anecdótica y sin rigor científico. Sus escasas referencias bibliográficas dan una idea de la laxitud con la que fue redactada y la ausencia de supervisión de sus asesores. Todo lo anterior, sin omitir que la tesis no alcanza a tener una sola referencia bibliográfica en otro idioma.

Con semejantes credenciales es entendible que los problemas que aquejan al país, y que no pueden torcerse con verborrea matutina y la anécdota enfermiza, tienen sólo dos caminos: Ser olvidados hasta que desaparezcan o ser despreciados compulsivamente.

Es probable que el Covid-19 tenga un tratamiento mixto, ser manipulado, imparablemente, con discursos, pero al mismo tiempo recibir una oleada intensiva de ninguneo y desprecio en la esperanza de que la sociedad crea que está enfermando y muriendo como un hecho natural, y no como una consecuencia de estulticia criminal.

Algunos radicales entre los radicales han señalado el camino para entender lo que ocurre en las entrañas de Palacio Nacional. Los que forman la “base de la pirámide” apenas y tienen derecho a ser recordados en un mensaje efímero, pero nada más.

Al respecto, López Obrador y sus leales han reacondicionado los dichos de una dama de la Corte Francesa de Luis XV. Si los mexicanos no mueren por hambre, violencia o Covid-19, es porque son liberales; no conservadores. Si no tienen vacunas, que se protejan con la Esperanza de México.

El sistema se cayó

El aparato de salud del Estado ha quedado herido en la pandemia. Las compras de pánico para conseguir respiradores dan muestra de ello, pero, como todo en el ejercicio de gobierno al estilo 4T, hay entidades federativas que compraron tales artefactos en precios radicalmente altos, sin inmutarse.

En el mismo tenor se podría hacer un catálogo de disparates sobre el equipamiento y hasta el personal de los servicios médicos. Entre los fenómenos inexplicables, pero que se entienden claramente, está el de admitir a médicos de otras nacionalidades que llegaron a atender la primera línea, pero que al final terminaron haciendo turismo biológico.

Otra ocurrencia fue la compra de cubrebocas, que se entregaron a distintos médicos y enfermeras, pero que no resistieron un suspiro tras las largas horas de trabajo en hospitales y salas de emergencia.

Ni qué decir del desabasto de medicamentos, no sólo de antivirales, sino de cientos más que deben prescribirse para padecimientos que poco o nada tienen que ver con el Covid-19. Para los eruditos gubernamentales, los mexicanos dejaron de enfermarse de cáncer, dolor de muelas, asma o complicaciones digestivas.

Las salas de consulta externa en docenas de instalaciones oficiales en todo el país cerraron inexplicablemente y dejaron la estafeta para que otros tomaran la responsabilidad: Los consultorios médicos de farmacias, auténticos salvavidas.

Los médicos generales de cientos de consultorios anexos a las farmacias en todo el país terminaron por convertirse en neumólogos, ginecólogos, neurólogos y hasta dermatólogos. No pocos vieron la crisis como una oportunidad de crecimiento profesional y fueron aprendiendo de otras ramas ajenas a la medicina general.

Es de entenderse que los médicos de las farmacias han atendido a millones de mexicanos que fueron despreciados por un sistema nacional de Salud que perdió la visión de conjunto y decretó, de la noche a la mañana, que no habría otro tipo de enfermos en este país, distinto a los que padezcan Covid-19. Ahí queda la estulticia para los estudiosos.

¿Cuántos mexicanos han muerto por no ser atendidos en el sector salud por enfermedades distintas al virus?

¿Cuántas personas que han muerto por problemas cardiacos, cánceres y docenas de padecimientos ajenos al Covid-19 no fueron atendidos por el sector salud?

Estos muertos, difíciles de identificar a simple vista, también deben ser contabilizados en las defunciones de la pandemia no por el virus, sino por el desdén recibido durante la emergencia sanitaria.

Así, la avalancha es previsible; apenas los servicios de salud pública se espabilen, y comiencen a abrir los consultorios de especialidades, llegará una cantidad de personas que rebasará, por segunda vez, a esas instalaciones.

No pocos serán los facultativos que reprenderán vigorosamente a los enfermos por “haberse descuidado tanto”, aunque, en el fondo, el embuste está respondido de antemano: No fue descuido del enfermo, sino negligencia criminal del Estado.

Más lejos, la cantidad de intervenciones quirúrgicas que se tendrán que programar colapsarán a los hospitales de especialidades. Todo aquello que requiera ser operado llegará de golpe a los consultorios públicos y, así, México tendrá que lidiar con tres crisis complementarias en su sistema de salud.

Tales crisis son la de atención a la pandemia; la de atención a cientos de miles de casos en Especialidades y la de miles de operaciones quirúrgicas en puerta.

Todo lo anterior, sin demérito de atender el abasto de medicamentos que no tienen nada que ver con el Covid-19 y que deben proveerse en las farmacias del sector salud. Medicamentos verdaderos, no producidos en China, Pakistán o India, y cuya calidad podría llamar a sospecha en cualquier análisis profesional.

Desnutrición y otros males

Es lugar común hablar de que el mexicano suele comer toda clase de frituras y, en general, alimentos que engordan, generando las comorbilidades que han servido para ocultar la incompetencia sanitaria de México. Si docenas de miles de muertes se deben a la combinación del virus con la hipertensión, la diabetes y la obesidad, se oculta parte de la verdad.

Si una persona muere por Covid-19 y era gorda, pues, murió por la obesidad; si falleció por el virus y sufría de presión alta, pues, fue por la hipertensión; si murió por la pandemia, pero tenía diabetes, pues, fue lo endócrino su causa de muerte. Las comorbilidades ayudan a esconder la estulticia.

Cuando las autoridades sanitarias del país decidieron que los productos de toda especie debían traer íconos y leyendas informando sobre la calidad de su contenido, seguramente se pensó en la tranquilidad de los corazones de ciertos personeros del sector público, pues para ellos, los asesinos de miles de personas son los empresarios que producen y venden esa bazofia.

¿Quién mejor que los productores de alimentos, que se llenan los bolsillos con las monedas de millones de mexicanos que se tragan los garlitos de dibujos e ilustraciones fantasiosas que sólo llaman a elegir equivocadamente entre un producto chatarra y una fruta? Hasta ahí, la medida contra la publicidad en los alimentos tenía futuro, pero no. Algo salió mal; el Covid-19 arrasó con cientos de miles de empleos permanentes y con un sinnúmero de empleos temporales. A velocidad de vértigo, cientos de miles de personas se quedaron sin ingresos y los magros ahorros comenzaron a evaporarse. Pronto hubo necesidad de elegir entre pagar la renta, comprar comida o cubrir las colegiaturas.

Y aquellos que comían tortas y tacos dejaron de hacerlo y se refugiaron en las frituras. Y los que comían pescado y verduras espaciaron su consumo porque el dinero escaseó. Los vegetarianos tuvieron que dejar su régimen y migrar, silenciosamente, a otras opciones. Los que deben comer recetas médicamente controladas tuvieron que pensarlo dos veces.

Del pollo o el pescado fresco se migró por obligación y no por elección a la sopa instantánea, y de los tacos caseros se acudió a la fritura, engaño para el estómago, pero que confirmó la desventura de estar sin ingresos y confinados, los que podían estarlo.

Docenas de personajes públicos han ido apareciendo en las redes sociales vendiendo sus muebles y pertenencias en general porque tras un año de parálisis ya no hay dinero para el glamour; poco a poco deja de haber dinero para lo esencial.

Así, se disparó aún más la desnutrición y la subnutrición en México, en el entendido de que la clase media comenzó a deslizarse hacia abajo a una velocidad extrema. Carente de herramientas confiables por el momento, el país tendrá que contabilizar, con precisión, cuántas personas empobrecieron, salvajemente, en 2020.

De más está decir que no pocas familias dejaron de comer tres veces al día para hacerlo dos veces. Esas prácticas alimenticias que tarde o temprano tendrán que ser admitidas por las autoridades sanitarias seguramente terminarán siendo reducidas a caricatura en la sesión matutina en la que lo pueril es relevante y lo relevante irreal.

Mientras tanto, queda claro que ya se sembraron dos semillas complementarias en 2020, la primera, la de una creación inimaginable de nuevos pobres y, la segunda, la incubación de enfermedades vinculadas a la desnutrición, específicamente en la clase media.

Ambas semillas no producirán sus frutos de inmediato, sino en un par de años, cuando el organismo resienta el maltrato recibido y la capacidad del cuerpo para regenerarse, oxigenarse y funcionar razonablemente comience a pasar factura.

Lo anterior generará otros muertos, mismos que se deberán contabilizar no como contagios de Covid-19, sino de fallecidos que no tenían por qué morir, habida cuenta de que la pobreza los arrinconó, directamente, a la fatalidad.

¿Quién generará ahora riqueza?

Aún para los integrantes de la 4T debe existir la noción de que los generadores de riqueza en un país no son ni los pobres ni los millonarios, sino la clase media. Las personas que están en medio de la estratificación de los ingresos son los que suelen producir riqueza en cualquier país por dos motivos complementarios.

El primer motivo se da en el consumo; las personas muy pobres compran apenas lo indispensable, al tiempo que los que tienen un capital considerable compran, pero no todo el tiempo, y, además, lo hacen en mercados especializados.

La clase media es la que dinamiza cualquier economía; acude a las tiendas; compra electrodomésticos; busca ropa en distintos estacionamientos; se hace de un automóvil. Es el estrato vital de la economía porque consume y mantiene vivo al IVA.

El segundo motivo se inscribe en el crédito; las personas muy pobres no pueden acreditar nada que les permita ser sujetos de un empréstito. Los pobres no tienen un crédito en el banco ni lo podrán emplear para abrir un negocio o una fábrica para posteriormente ir ofreciendo empleo a otras personas.

Por su parte, los millonarios no van con un folder lleno de comprobantes de ingresos a ver al gerente del banco: Negocian directamente con funcionarios bancarios especializados o piden a sus colaboradores que preparen una ronda para conseguir dinero fresco, el road show, como le dicen los que saben.

En ese sentido, la clase media es la que reúne sus documentos y hace fila para que le den un crédito ya sea para abrir una empresa o para expandirla. No se diga que la clase media es el motor del crédito al consumo; sin ella no habría tarjetas de crédito.

Así, va quedando despejado el camino para la obviedad; si la clase media en México se ha ido deslizando a toda velocidad hacia la pobreza, ¿quién creará empresas? ¿quién generará empleos? ¿quién pedirá créditos? En una frase, ¿quién dinamizará a México?

Si los funcionarios públicos del ámbito federal, estatal y municipal de la mayor parte del país tuvieran la formación técnica y la experiencia apropiadas, la respuesta se daría en dos sentidos: Dar dinero para resucitar empresas y fortalecer empresarios, al tiempo que se condonan impuestos y se permite trabajar escalonadamente.

Teniendo a quienes están en el gobierno no hay formación técnica ni experiencia; ya no se diga ganas de resolver los problemas. Por lo anterior, la respuesta es obvia; tendrá que irse la administración actual para que los que lleguen hagan lo que los países más avanzados están haciendo: Apoyar a sus empresarios y clase media.

El futuro no tiene dueño

Será menester de los mexicanos el construirse las oportunidades para salir no sólo del rezago histórico que administraciones pasadas han dejado en temas de salud, desarrollo social y seguridad pública.

Ahora mismo no se tiene ni rumbo ni tablero para entender el trayecto por emprender. Lo único que queda es la inteligencia y el deseo de resolver las cosas por parte de la gente común, la “base de la pirámide” de la que algunos se mofan.

Ahí están los retos. Es hora de empezar el viaje pese a los políticos. Ese es el único remedio.

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto