La traición a la patria, Peña y el golpe a la FGR

Aunque la Fiscalía General de la República asegura, según oootro documento filtrado, que el ex presidente “contaba con su propio aparato de poder criminal” y “poder de mando”, no solicitó orden de aprehensión en su contra como sí lo hizo con Videgaray

> La ineficiencia de los subordinados de Gertz Manero da pie a la suspicacia de la existencia de una especie de consigna para proteger al ex presidente no obstante la convicción de que fue “el jefe de la banda”

> O quizás sea que la Fiscalía está convencida de la inexistencia de pruebas suficientes para acusar en firme al ex mandatario federal y se conforma con el escarnio público

Entregar la cabeza de Enrique Peña Nieto como traidor a la patria pudiera parecer el gran obsequio adelantado del periódico Reforma al presidente López Obrador en ocasión de su cumpleaños 67 con la intención de limar un poco las asperezas y ya no recibir el calificativo de “pasquín inmundo”, pero terminó siendo una exhibición reiterada del fallo de la Fiscalía General de la República en el que quizás sea el más importante caso de la Cuarta Transformación en su misión impuesta por la divinidad de luchar contra la corrupción que incluye al ex presidente Felipe Calderón y a varios de sus más importantes colaboradores, así como a algunos gobernadores panistas en funciones.

Fue noticia que la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, hubiese incluido al ex presidente en la acusación contra Luis Videgaray por traición a la patria, delitos electorales y cohecho, pero lo es más que al solicitar orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda excluyera inexplicablemente a Peña Nieto, pese a considerar que, conforme a la solicitud, el ex presidente “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores” que habrían recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética.

Resulta obligado preguntarse ¿por qué si la FGR considera que tuvo “un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas las cuales estaban obligadas a cumplirlas”, no solicitó la orden de aprehensión en su contra y sí la pidió para el “autor material”, Videgaray?

Que la FGR considera a Videgaray traidor a la patria y responsable de otros delitos es noticia vieja, como también lo es el retiro de la solicitud de orden de aprehensión.

El 3 de noviembre, el periódico Reforma anunció que la FGR había solicitado orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda por el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.

Ya entonces se dijo que la orden de aprehensión fue requerida en dos ocasiones, con base en las denuncias del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentadas el 11 de agosto, pero que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga Mendoza, regresó el documento para que el Ministerio Público de la Federación subsanara sus deficiencias.

Existe confusión sobre lo ocurrido con la solicitud de denuncia. Permeó la versión extraoficial que la devolución fue para dar oportunidad a la FGR de subsanar las deficiencias, pero, conforme a un comunicado oficial, fue el fiscal Kristian Javier Jiménez quien pidió al juzgador darlo por desistido y considerar no presentada la solicitud.

Pero entonces no se dijo una palabra de que para la FGR el jefe de los traidores a la patria fuese Peña Nieto.

¿Cómo pudo serlo Videgaray, pero no su jefe que tenía “un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico?”.

En esta y otras incongruencias se basa la presunción de que fue el juez Zúñiga Mendoza quien hizo el favor al fiscal Jiménez de mostrarle las inconsistencias y otorgarle oportunidad de subsanarlas.

Si es cierto, no hay derecho a que los fiscales exhiban a Alejandro Gertz Manero como ineficiente porque su experiencia en temas de procuración de justicia data de los tiempos de su colaboración con el procurador general de la República Oscar Flores Sánchez, siete sexenios atrás, pero además tiene bien ganada fama de sabio del Derecho.

La ineficiencia de sus subordinados da pie a la suspicacia de la existencia de una especie de consigna para proteger al ex presidente no obstante la convicción de la FGR que fue el jefe de la banda de traidores a la patria.

O quizás sea que la FGR está convencida de la inexistencia de pruebas suficientes para acusar en firme a Peña Nieto y se conforma con el escarnio público, como al que fue sometido el jueves horas después de la exclusiva de Reforma con la suma del resto de diarios de la capital de la República, las cadenas de radio y el eco consecuente en el resto del país.

PURAS FILTRACIONES

Tampoco es novedad que para el presidente López Obrador su antecesor sea traidor a la patria. El 8 de agosto de 2014, el líder de Morena recordó en su cuenta de twitter al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que 6 meses atrás había interpuesto una denuncia contra Peña Nieto precisamente por traición a la patria y amenazó con llevarlo a juicio si no actuaba en consecuencia. Desde luego, la denuncia tenía que ver con las reformas estructurales del Pacto por México.

Con estos antecedentes se equivocará quien suponga que el asunto concluyó con el retiro o devolución (lo que ocurriera, que para el caso es lo mismo) de la solicitud de la orden de aprehensión contra Videgaray porque en realidad ocurrió que la FGR ganó tiempo para subsanar las deficiencias en que hubiesen ocurrido los subordinados de Gertz Manero.

En sus denuncias de los casos Odebrecht y Agronitrogenados y sus declaraciones posteriores, Emilio Lozoya entregó a la FGR las pruebas en su poder para sacar adelante los casos y ofreció testigos que las apoyarán, pero lo que hasta hoy se conoce se debe a filtraciones periodísticas, incluidas las acusaciones del ex director de Pemex que al ser difundidas fueron manipuladas groseramente.

Baste decir que de las 59 páginas de las denuncias fue extraída la 49 y en su lugar fueron colocadas cuatro más tituladas “Declaración Agronitrogenados”, impresas con tipografía diferente al resto y sin la firma del denunciante al calce.

Gracias a una filtración pudimos ver el video que muestra al ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, Rafael Caraveo Opongo, contando parte del dinero de los supuestos sobornos a legisladores panistas para aprobar la Reforma Energética.

De la misma manera nos enteramos que Caraveo Opongo aceptó ante la FGR haber recibido los sobornos por instrucciones del senador Jorge Luis Lavalle Maury. Según su dicho, acudió en siete ocasiones a recoger 15 maletas repletas de dinero.

Casi todo, incluidas las notas del jueves, han sido filtraciones. Una de las excepciones fue el deslinde del senador Lavalle Maury que, desde el 20 de agosto, una vez que el video escandalizó al país, afirmó que su relación personal y profesional con Caraveo no lo incrimina ni lo implica en acciones ilícitas que aquel hubiese cometido. Es decir, en caso de existir sobornos los recibió Caraveo no el ex legislador. Lo mismo dijo una vez que se conoció la declaración del ex secretario Técnico de la Comisión de Administración del Senado en la pasada legislatura ante la FGR.

Difícil de creer porque tal vez Lavalle Maury desconoce el resto de declaraciones de su ex amigo y subordinado.

Y ya que andamos de filtraciones, el mero 13 de noviembre, en pleno cumpleaños de López Obrador, le fueron obsequiadas varias filtraciones más.

Una, la declaración de Froylán Gracia, el funcionario más cercano al ex director de Pemex, de haber otorgado contratos a Arturo, el hermano de Peña Nieto, pero también su enojo por no estar dispuesto a facilitar la irrupción de otro “hermano incómodo” en la Presidencia, en alusión a Raúl Salinas. Algo que, por cierto, el ex presidente siempre ha negado.

O la ampliación de las declaraciones de Lozoya en la FGR en el sentido de que el dinero aportado por Odebrecht para la campaña de 2012 fue utilizado para golpear a los candidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Andrés Manuel López Obrador, del PRD.

Esta serie de filtraciones convierte a la carpeta de investigación con base en las denuncias del ex director de Pemex en una de las más violadas de la breve historia de la autónoma Fiscalía General de la República. Algo tendrá que hacer Gertz Manero para que lo que llama “sigilo”, y reclama observar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no convierta a su dependencia en lavadero de vecindad.

EL ASUNTO VENDE

De cualquier manera, la revelación de Reforma en el sentido de que la FGR considera a Peña Nieto traidor a la patria resulta un buen regalo de cumpleaños porque el ex presidente ocupó todos los espacios periodísticos. Desplazó incluso a la felicitación y bendiciones del Papa Francisco a Joe Biden por ganar las elecciones a Donald Trump y a la más trascendente de las noticias, que estamos a un paso del millón de contagiados por el coronavirus y a 100 mil fallecidos.

En breve sabremos si los subordinados de Gertz Manero aprovecharon la oportunidad brindada por el juez para subsanar las deficiencias de su solicitud de orden de aprehensión en contra del ex secretario de Hacienda; si hay más videos y recibos firmados de la entrega de sobornos; si Odebrecht reconoce que quedó a deber dinero a Calderón y a sus colaboradores y que los pagos fueron hechos en el mandato de Peña Nieto; si Alonso Ancira vendió a sobreprecio la planta “chatarra” de Agronitrogenados, etcétera.

Por lo pronto la traición a la patria cometida por Enrique Peña Nieto quizás se sustente en el inciso I del Artículo 123 del Código Penal Federal que se refiere al tema, y que a la letra dice que lo será quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, lo cual no se puede leer en la solicitud de orden de aprehensión.

Si este inciso no es la base jurídica para acusar al ex presidente, difícilmente la FGR podría utilizar los 14 restantes del Artículo 123 o los cuatro del 124 que tienen que ver con guerra, espionaje, auxilio a invasores extranjeros, etcétera.

Por otra parte, en lo que se conoce de las denuncias de Lozoya (las versiones que fueron filtradas de la oficina del Fiscal General) no se habla de traición a la patria.

En cambio, sí dice el ex director de Pemex que “Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon “un esquema de corrupción en el Gobierno Federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron en la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas. La forma en que eran recompensadas, era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles, para que estas personas se beneficiaran”.

Y que Peña Nieto y Videgaray lo intimidaron para que participara “en la configuración de una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño…”.

Pero de traición a la patria, nada.

¿Cómo llegó la FGR a esta conclusión?

Es una pena que en las filtraciones no se incluyan las razones por las que el fiscal prefirió que el juzgador no diese por presentada la solicitud de orden de aprehensión o que éste no manifestara por escrito las supuestas inconsistencias del Ministerio Público, tal vez así entandamos el porqué de la “traición a la patria” que se escucha escandaloso en un discurso político, pero que en una carpeta de investigación debe ser sustentado conforme al Código Penal Federal.

La revelación del periódico de Alejandro Junco no fue ni pretendió ser un obsequio al presidente por su cumpleaños aunque le puede servir para incluirlo en la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de la República, pero constituyó un severo golpe para la FGR.