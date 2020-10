La Suprema Corte y su atole con el dedo a la 4T

Si bien le dio la consulta para poder someter a juicio las acciones y decisiones de los ex presidentes, le quitó la pregunta que provocaba la movilización social que se pretendía

Fiel reflejo de los tiempos de alta tensión institucional, la Corte resuelve la papa caliente que políticamente le endilgó el gobierno de la 4T solicitando su aprobación para aplicar una Consulta Popular el próximo año, plagado de elecciones, por cierto, para poder someter a juicio las acciones y decisiones de los ex presidentes de la República desde los tiempos de Salinas de Gortari hasta el último, de Peña Nieto.

Dicho propósito o, mejor dicho, despropósito era empujado por una hábil estrategia de propaganda gubernamental para seguir posicionando temas socialmente sensibles y provocadores en aras de sostener un nivel de activismo político bajo las directrices argumentativas predilectas de este gobierno. Utilizar la narrativa de la necesaria democracia participativa para alentar la movilización social, fundamental para el tipo de liderazgo social que representa López Obrador.

La Corte sometida al juego suma cero que tanto le fascina a la 4T: O estás conmigo o estás contra mí. La disyuntiva era simple y, a la vez, extremadamente delicada para la autonomía institucional de la máxima autoridad judicial del país. Si aprobaba la constitucionalidad de la consulta solicitada por AMLO, el daño a su autoridad política sería terrible en un gobierno que detesta la independencia y autonomía institucional, pero si la negaba enfrentaría la furia de un poderoso aparato gubernamental acostumbrado a intimidar y amedrentar por cualquier vía.

El proyecto del ministro Luis María Aguilar, primer paso para discutir la solicitud del Ejecutivo, que sería sometido a votación de sus pares, proponía negar la constitucionalidad de la solicitud, habida cuenta del amplio concierto de inconstitucionalidades que prevalecía en el despropósito del Ejecutivo, violentando derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en Tratados Internacionales. En la exposición de motivos de la solicitud estaba claro el propósito, hacer política y escarnio del pasado para seguir posicionando una narrativa de ajuste de cuentas, y la Corte lo entendió.

En el proyecto ni siquiera entró en la discusión sobre la pertinencia de la pregunta a realizar en la consulta; no se le reconocía algún dejo de constitucionalidad a la solicitud; para qué perder el tiempo; era tajante el sentido de la inconstitucionalidad de la consulta, sin embargo, el líder de la 4T pensaba exactamente lo contrario y, fiel a su estilo, amenazó con soltar el tigre y que fueran los ministros de la Corte los encargados de tranquilizar a la fiera.

Bajo este escenario fue interesante y compleja la resolución de la Corte; no negó la pertinencia sobre el papel de la consulta popular en la vida democrática de los países utilizando argumentos no de fondo, pero sí accesibles a la compresión política, como un mecanismo para hacer partícipes y darles voz a los excluidos en la toma de decisiones del país. Cómo negar o desaprobar dicha alusión, pero no entraba en los matices que representa la democracia participativa sin cortapisa, pero, bueno, le hacía guiños a la propuesta del Ejecutivo.

Le avisaba a la 4T sí vamos a la consulta, aunque difieran de la exposición de motivos que la impulsa, y por mayoría simple determinaron no estar de acuerdo en la argumentación del proyecto que niega la constitucionalidad de la Consulta, pero proponían una nueva viabilidad constitucional de la pregunta.

Estiraron la liga de la interpretación de la Constitución; reconocieron el espíritu de la Consulta, aunque ni siquiera, en la exposición de motivos, existiera esa valoración; reinterpretaron la motivación presidencial y le otorgaron la consulta, pero sin la motivación social que se desprendía de la pregunta, y despersonalizaron el propósito de la pregunta dándole una amplia interpretación genérica.

La Corte, sin duda, optó por el mal menor; prefirió privilegiar la Consulta aún y cuando no estaba en su propia exposición de motivos y replanteó la pregunta, en abierta contraposición a la misma exposición de motivos del Ejecutivo, es decir, hizo toda la tarea, tratando de no quedar como enemigo de la 4T, pero tampoco entregándole el capital político que se desprendía de la pregunta que activaba la Consulta. Prefirió hacer política que interpretar la ley; eso le traerá costos, pero serán menores a haberse convertido en enemigo abierto de la 4T.

Sin embargo, también violentó la ley, y eso no será fácil procesar porque le quita a la Consulta un mandato central establecido en su propia ley respecto del carácter vinculatorio del resultado de la Consulta; hoy, la Corte propone una consulta con una pregunta genérica, pero sin ningún tipo de vinculación con las determinaciones del Poder Judicial o de procuración de justicia; argumenta que la consulta solamente tendrá un carácter vinculatorio con el Congreso y el Poder Ejecutivo respecto de la constitución de comisiones de la verdad para esclarecer hechos sucedidos en el pasado, y nada más.

Así o más claro todo. Atole con el dedo es lo que la Corte le dio al gobierno de López Obrador; le dio la consulta, pero le quitó la pregunta que provocaba la movilización social que se pretendía; le dio la constitucionalidad a su consulta, pero le quitó todo carácter vinculatorio con procesos judiciales o de investigación a determinadas personas; ahora no se le puede reprochar haber negado la consulta porque autoriza su realización, pero bajo sus propias condiciones, y eso es lo realmente relevante.

En Palacio Nacional no hubo euforia ni tampoco sacaron los cuchillos; simplemente apechugaron. Salió respondón el alumno pensaron.