La  melancolía  de  la adquisición  de  vacunas  anti-Covid 19

Escribo estos párrafos, gracias IMPACTO por permitírmelo, pensando en la desgracia que padece el planeta, en la tristeza vaga, profunda, sosegada, permanente y pesimista, de los centenares de muertos y enfermos del Covid-19, que en vías de una recuperación fallida o de las familias de los difuntos, que no alcanzaron a recuperar la esperanza de sobrevivir, con la acción certera de las vacunas y los medicamentos necesarios para resistir.

Ahora están esperando otras víctimas del mismo mal, a que se conozcan en su totalidad, los tiempos en los cuales las grandes farmacéuticas del mundo, estarán en posibilidad de surtir las vacunas que se ha ido gestionando intensamente por el Gobierno de la República, y que están lejos de llegar a todos los países para su aplicación. El dinero necesario ya está recuperado en el gobierno, por las acciones anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay pretextos.

Es por ello que millones de mexicanos, esperan confiados en el Gobierno del país, a que se conozcan entre los diversos sectores de la población, los detalles fidedignos de las anunciadas Vacunas gestionadas oportunamente y, de las cuales muy poco se conoce, a ciencia cierta, cuáles son y sobre todo las fechas de su aplicación.

Se habla en los medios de comunicación o en los integrantes del Sector Salud, que dan nombres y señales de las gestiones realizadas en los Estados Unidos, el Reino Unido, en Rusia, la República China, Alemania etcétera. En cumplimiento a una normatividad fundamental, para ser aprobadas ya inmediatamente, por la Secretaría de Salud a través de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios).

En este sentido se habla insistentemente de la Vacuna Rusa Sputnik V, cuya última viabilidad sanitaria, como la tienen todos los países, radica o está en las recopilaciones de datos nacionales de los medicamentos fundamentales, para cada nación de los conocimientos logrados. En este caso ya en nuestro país, que resultan primordiales para el estudio del comportamiento de la vacuna, en los pacientes que la reciben y que finalmente son responsabilidad la aplicación de cada país en los particulares del caso.

Al parejo de todo y del estudio paso por paso, se dice, que en las tres etapas del discernimiento de los complicados problemas de esta vacuna, y del resultado que nos ha traído, es para la competencia y aprobación del estudio ineludible de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud del país a la espera final de las vacunas contratadas, como es el supuesto caso de la Vacuna Rusa Sputnik V.

Dichas entregas por llegar a la Secretaría de Salud del país, según informaciones fidedignas, nuestro gobierno las adquirió a través de la Cofepris a cargo del Doctor José Alonso Novelo Baeza y se esperan recibirlas en breve por haber adquirido, pausadamente 200 mil vacunas, hasta llegar a 40 millones de estas inoculaciones.

Luego de que se inició la obstaculización de las entregas de vacunas, supuestamente negociadas con más menciones, no valen la pena las dudas de dar nombres de los grandes Laboratorios mundiales, esas pueden estar vigentes con los acuerdos para la ministración a los países solicitantes, como un cúmulo de vacunas apropiadas, según los países interesados, para evitar la Covid-19, que ha hecho estragos ya en varios países del mundo, incluyendo a nuestro país vecino del norte, los Estados Unidos y desde luego a México.

Volviendo al caso de la Vacuna Sputnik V, con la omisión que acusa de la tercera etapa para su aprobación, se espera la próxima llegada de la vacuna en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, aunque la Cofepris todavía NO ha recibido legalmente el expediente del Estado Fondo Ruso de Inversiones Directas, para que se apruebe el uso de emergencia de la vacuna. Es probable que la llamada realizada por el Presidente López Obrador con el Presidente Vladimir Putin, haya sido para agilizar este trámite, que suelen ser con los rusos tardados y engorrosos.

Resulta muy oportuno que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, se saque una espina y nos haya informado de su intempestivo viaje a la Argentina, para poder tener acceso al acuerdo logrado entre ese país y los rusos, que de esta manera pudo el Subsecretario Mexicano, revisar el expediente de la vacuna rusa, con el objetivo de que la Cofepris conozca más sobre el biológico y los ensayos clínicos, aunque esto sólo NO tenga los resultados de los ensayos clínicos definitivos, porque esto no tiene ningún valor legal todavía, así que no esta lista la autorización ni la rusa ni la mexicana, pero es casi un hecho.

Lo que se anticipa en breve es que esto último, impulsa finalmente junto a otras vacunas posibles, como el remedio contra esta fatídica epidemia, es a la Vacuna Sputnik V, que sin conocerse todavía los detalles sanitarios, se han generado dudas en un grueso número de las personas a las que se propondrá a vacunar, que han puesto el grito en el cielo, por las características desconocidas del medicamento, pero en la mayoría de las veces sin los conocimientos de las inoculaciones del caso. Es decir meras conjeturas ideológicas sin importancia.

En otras circunstancias las personas con las que se seguirá el caso de la vacunación inicial, hay dudas razonables que seguramente se aclararán en el momento en que la vacunación sea ya un hecho y se conozcan todos los detállales del caso.

Ha reiterado el Doctor López-Gatell, que se ha detallado técnicamente que el Comité de Moléculas Nuevas, de la Cofepris hizo ya una valoración favorable a la autorización: Se acepta, dice cuidadosamente, que ya ha sido resuelta la autorización y sólo faltan algunos detalles para tener el expediente en firme.

Se pudo tener conocimiento, porque nos fue autorizado por el Fondo Ruso a través del expediente, que estaba en Argentina para formalizar el proceso. Se requiere que la parte interesada que es la compañía Rusa Humane Vaccine, haga el proceso de la solicitud de aprobación sanitaria, para uso de emergencia como lo ha reiterado el funcionario de la Salud, en Conferencia de Prensa virtual con los medios de Comunicación.

Lo veremos en breve. De mi parte acepto la vacunación.

