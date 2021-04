La lenta legalización de la mariguana

¡AH! QUE LA JODIDA, CUANDO SE PIERDE EN LA NADA LA FLECHITA DEL MOUSE, PUES UNO SE DESESPERA Y PUES COMO QUE TIENE QUE ENTENDER LO QUE ES LA PACIENCIA.

Y seguramente los que tienen impaciencia por la lentitud de los legisladores son los promotores de la mariguana a los que no dan respuesta a su demanda de legalizarla y poderla utilizar como un buen “toque” en cualquier lugar, el asunto es andar en paz y en la tranquilidad, ya sabemos cómo son los tiempos actuales donde todo es prisa y en todo hay represión si el consumo no está legalizado solamente porque así se les ocurrió a los legisladores que también son represores y ahora pues son huevones y no aprueban con rapidez. La motita, nos dicen los motos profesionales no genera contaminación ambiental ya que se fuma en cigarrillos hechizos y en papel de estraza o el especial de arroz, y como no traen filtro pues se consumen hasta las bachas y no se andan regando como en los cigarrillos en los cuales cada año en México se tiran o recogen más bien más de 50 mil millones de filtros de cigarros por lo que se pondrá en operación una recicladora, el asunto es que si este es el consumo dado por los filtros algo anda mal en las cuentas, porque no les cobran a las cigarreras esta cantidad de ventas por lo que intuimos que hay transas de tal suerte que hasta les perdonan los impuestos total, ellos, no pagan nada por los daños ambientales y de salud que generan en millones de mexicanos porque como siempre, los NEGOCIOS SON DE UTILIDADES PRIVADAS, Y LOS GASTOS, SON GASTOS PÚBLICOS PARA QUE LOS INVERSIONISTAS TENGAN MAYORES UTILIDADES, INCLUSO, SI DAÑAN LA SALUD… POR ESTO ES TAN IMPORTANTE EL CONTRABANDO DE CIGARROS QUE NO SON CIGARROS SINO DE MATERIALES QUE GENERAN MAYORES DAÑOS PERO QUE SE VENDEN MUCHO MÁS BARATO EN EL MERCADO NEGRO y nadie hace nada ni en Aduanas para controlar este artículo de contrabando que está en todos los mercados y calles de las ciudades… en verdad comprendemos a Vicente Fox en su desesperación porque no puede legalizar su negocito que ya tiene planeado desde hace años, qué bueno que la Coca Cola era líquida, porque si no hubiera sido el gerente ideal de los colombianos y no de los gringos.

El asunto es que en este negocio hay muchos intereses, productores o financieros de siembras que tienen inversiones multimillonarias, comerciantes y transportistas que seguro también tienen muchos intereses y banqueros que son los que lavan la lana y la reciclan para incrustarla en los mercados de producción, comerciales o financieros y desaparecen lo malo del dinero y los rastros del mismo para incorporarlo a las grandes fortunas que administran esos negocios y pues ellos no quieren competidores chafas y pequeños que no controlen, sino quieren todo el negocio o cuando menos que tengan la protección de la CIA o de las autoridades locales a los que controlan en la narcopolítica.

Y como sabemos que muchos funcionarios, empresarios, financieros, políticos eran protectores de, por ejemplo, “El Chapo” y este anda de vacaciones pagadas en los EU, pues no tienen rivales a los cuales repartir o socios con los que puedan competir y repartir y esto les debe hacer cosquillitas en los bolsillos.

El asunto es que la realidad, en las cámaras, se hacen tontos y le dan largas a la legalización y es que saben que cuando se generan los gustos y todos quieren andar ya en la legalizada y en la fumada con toda libertad, pues los ánimos se encienden y se desesperan, es lógico que los FIFÍS a pesar de que le pongan duro y tupido al consumo de la cola al diablo, pues lo niegan porque es un consumo popular, ellos, presumen de la buena, la del Papa, la que llega toda blanca y es la delicia de muchos restaurantes donde la dejan consumir porque así se consumen mucho más bebidas embriagantes y si bien los dueños de los restaurantes no andan metidos en el negocio pues se benefician por la venta de comidas y bebidas. Hace ya muchos años los motos eran solamente los “soldados y albañiles” no los fifís, eso era mal visto por la sociedad y se condenaba, hasta que pues le fueron llegando al gusto y al consumidor real de tal suerte que ahora es lo más común en su uso y abuso, pero como quiera, para que no anden jodiendo los tiras pues todos buscan legalizarla de tal suerte que en las discusiones hemos visto a algunos “legisladores” que forjan su churro y se dan un toque, para hablar del tema. La realidad es que existen muchos empresarios, financieros, traficantes, políticos y funcionarios que se las “queman por tener las concesiones de la mota legalizada” porque todos han visto el alto consumo y las enormes utilidades que les dejan a los que tienen el negocito, pero aún hay más como diría aquel conductor de Telerisa, porque también existe la propuesta de legalizar la siembra y los productos de la AMAPOLA, linda flor que tiene muchas nostalgias y canciones en muchos sitios, la fuerza de este producto es tal que seguramente terminará por legalizar todas las drogas de origen natural y dejar a un lado la alta producción de las drogas de diseño o artificiales que han generado en el mundo una enorme crisis de salud y que han propiciado muchas muertes. El asunto es que dicen que destruyendo los procesos que ahora están en el tráfico de drogas y tomando en manos del gobierno y de los financieros, políticos y empresarios el negocio el tráfico se reduce y se eliminan la violencia, y sobre todo, la evasión fiscal, pero la realidad es que se consume pero le quitan el sabor y la adrenalina al asunto como dicen muchos y que encarecen los productos, y el asunto es que el comercio seguirá creciendo en la clandestinidad porque los precios serán bajos y se podrán ahorrar muchos impuestos y dejar de ponerles el dedo a los consumidores, en fin, los tiempos lentos desesperan y esto hace que seguramente, para los tiempos electorales se aprueben las cosas y esto generará muchos votos en favor de ya saben quién, y así dirán los “reaccionarios” que hasta en este tipo de temas se hace uso de la manipulación política de los jodidos… ¿usted, qué piensa?