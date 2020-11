La guía ética de la 4T, a la par de Jesús y Moisés

> En el mandamiento 10, sus escribas, en la mejor acepción bíblica, proponen a los corruptos acudir al psicólogo para lograr la redención, lo cual no los eximirá de sufrir sanciones como “la privación de la libertad”

Me perdonarán el presidente López Obrador, su vocero Jesús Ramírez Cuevas y los doctores de la Ley, Enrique Galván Ochoa, José Agustín Ortiz Pinchetti y Verónica Velasco (sólo faltó el genial Carlos Monsiváis) que al anunciar Urbi et orbi la Guía Ética para la Transformación de México fue prometida como Cartilla Moral y quiso ser Constitución Moral, pero me hicieron recordar un chistorete sacrílego sobre Mel Brooks y su “Loca historia del mundo”, y no precisamente por la genialidad cómica del comediante.

Bajaba a trompicones Moisés del Monte Sinaí influido por lo que hubiese tomado o fumado mientras esperaba de su Dios la entrega de las tablas que contendrían los mandamientos por los que se regiría su pueblo al que guiaba a la tierra prometida, una especie de Cuarta Transformación de su época. De pronto tropezó con una piedra o resbaló; la cierto es que una de las tres tablas se hizo pedazos contra el suelo y así fue como la humanidad se rige solo por 10 y no 15 mandamientos.

Poco después, Moisés encabezó la marcha de su pueblo a la tierra prometida guiado por una nube de color negro que, según el Viejo Testamento se trataba de Dios, pero que para los émulos del recién satanizado, no sanitizado, Jaime Maussan, habría sido un ovni.

A partir del jueves de Acción de Gracias, una vez que nadie sabe qué diablos pasó con la Cartilla y la Constitución Moral que serían distribuidas a todos los mexicanos, contamos con los 20 mandamientos de la Guía Ética para la Transformación de México que tendrá la virtud, si la observamos a raja tabla, de redimirnos como personas y como pueblo que llevamos en los genes o en la cultura la maldición de la corrupción, según sentencia del presidente Enrique Peña Nieto en 2014: “Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero, de reconocer que es una debilidad de orden cultural”.

Ni la zarza ardiendo que dejó perplejo a Moisés cuando se definió a si misma diciéndole que “soy el que soy”, y lo hizo huir despavorido porque creyó estar a punto de ver el rostro de Dios, ni el Jesús histórico, el divino de Pablo de Tarso o el talmúdico de Santiago, el hermano mayor del hijo de María que murió en la cruz y encabezaba la Iglesia de Jerusalén cuando Pablo se preparaba para usurpar el lugar del nazareno -ojo, no hablo de Hamurabi y su Código ni de la ley judía del Talión- igualan a la Guía Ética de AMLO llamada a revolucionar al mundo, a condición de que Ramírez Cuevas reciba de una versión cuartotransformadora del Espíritu Santo el don de hablar todas las lenguas y se eche recorrer el planeta a difundir la buena nueva para convencer a la humanidad con su verbo inflamado de cambiar y no quedarse en el gatopardismo.

Por alguna razón, los autores de lo que sería la Cartilla y Constitución Moral y terminó en Guía Ética, decidieron que el primer mandamiento de la ley de la 4T fuera el “respeto a la diferencia”.

En principio parecía que se trataba de insistir en la letra de Felipe Bermejo que Pedro Infante cantaba con música de Manuel Esperón, la 4T es lo que es y no se parece a nadie ni a nada, pero Enrique Galván Ochoa habló incluso de cuestiones de sexo. En concreto, se trata de evitar imponer nuestro mundo al de los demás.

Explicó que “Este punto, esta última línea, también es muy importante porque recién hablamos, recién presentamos este código, se vino la discusión de si íbamos nosotros a dictar normas al comportamiento sexual de las mexicanas y los mexicanos. Claro que no… no todas las personas son como tú, no todas piensan como tú piensas ni hablan como tú hablas, no todas actúan en la forma en que tú actúas. Respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos u opiniones o preferencia”.

Por fortuna, diría el otro.

HAY QUE SER AGRADECIDOS

En los 19 restantes no hay nada novedoso, nada que no repita incesantemente el presidente López Obrador en su púlpito mañanero de Palacio Nacional; de hecho, incluye, en lenguaje propio, algunos mandamientos que bajó Moisés del Sinaí, como el quinto de la Guía que para Jesús de Nazareth era el segundo, amar al prójimo como a ti mismo después de amar a Dios sobre todas las cosas y que, conforme a Marcos, no hay mandamiento mayor que este.

En síntesis, la nueva ley que, aclaró el presidente, no es de observancia obligatoria, incluye obviedades como que nada es más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

Por cierto, se trata de algo que podría cuestionarse en materia de Covid y seguridad pública a la 4T hecha gobierno.

También lo que ocurre de lunes a viernes entre las 7:00 y 10:00 de la mañana: no se debe humillar a nadie, cuando el país es testigo que no se desperdicia oportunidad de humillar a quienes son opositores, enemigos o críticos.

Hay por lo menos un mandamiento francamente electoral: el agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona, dice el lector mañanero de la Guía, lo que no es otra cosa que descarado exhorto a los beneficiarios de los programas asistenciales de la 4T, el último los 11 mil 460 pesos a los deudos de las víctimas del coronavirus, de que con alguien deben estar agradecidos, ya sabemos quién, y la manera de corresponder tanta gratitud. Con votos.

Pero ya serán los especialistas, los intelectuales orgánicos y el pueblo quienes critiquen u observen la aportación moral, resultado de su propia experiencia, de López Obrador a México y a la humanidad.

Por lo pronto registremos lo más relevante brincando las obviedades como eso de que la paz y la libertad son inseparables y que nadie puede estar en paz sin libertad, como lo puede decir Rosario Robles.

Destaquemos las joyas que no son más que refritos de la sabiduría mundial o de manuales de autosuperación que se venden por toneladas en la mayor librería de México, la de Sanborns; como la revelación de Miguel Arce Montoya de que aquel que ignora de donde viene difícilmente sabe a dónde va o que “no hay mayor alegría que la felicidad de los demás. El gozo y el dolor son partes inseparables de la vida, tanto en sus expresiones espirituales como en las corporales”.

O las aportaciones, por lo menos las lecturas de José Ortiz Pinchetti que parece haber sido uno de los principales inspiradores del pensamiento del cuartotransformador:

“…Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza, incluso del odio y puede, de esa forma, superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima del maltrato, la agresión, el abuso, la violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió.

“Perdónate a ti mismo. Los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salida. Comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértelas en aprendizaje y enmienda el daño causado”.

O su concepto revolucionario de la redención, el décimo mandamiento de la Guía: “No se debe de enfrentar el mal con el mal… (es) la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o en una acción inmoral.

“Para el conservadurismo y el autoritarismo, las actitudes incorrectas o delictivas deben ser objeto de un castigo severo y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradadas y sometidas a una desconfianza permanente.

“Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación; incluso, la terapia psicológica, sin renunciar, desde luego, por la seguridad y la sociedad y por motivo de justicia, a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad… toda persona es producto de sus circunstancias y es capaz de redimirse. Prefiere la libertad a la prohibición; la escuela a la cárcel; la esperanza, a la desconfianza y la sospecha”.

Amén.

O las máximas recurrentes de la 4T que nos tienen destinados a la pobreza porque, conforme a la interpretación de Ortiz Pinchetti, la buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia o al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie; todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza.

O los reclamos de empresarios a la 4T: los compromisos se cumplen.

Por cierto, a Ortiz Pinchetti se debe agradecer que la Guía se ocupe de los hombres de manera tangencial: “De la misma manera se tiene que erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres, lo cual no significa discriminar a los hombres -claro-, sino procurar una plena igualdad en la ley y en la práctica de derecho y obligaciones entre mujeres y hombres, y garantizar que las primeras tengan circunstancias favorables para su desarrollo, su integridad física y emocional, y su seguridad”.

Y DEL SERMÓN AL NOBEL

Se podría transcribir la verborrea del jueves, pero de lo que no queda duda es que alguien está pavimentando el camino del presidente López Obrador para figurar en la lista de los aspirantes a obtener en los próximos cuatro años alguno de los premios Nobel.

No tiene otra intención el exhorto de Verónica Velasco a cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, porque así nos cuidamos todos, aunque nunca faltará quien recuerde la enemistad presidencial quijotesca contra los molinos de viento que producen la energía eólica, pero afean el paisaje, y su amor por las que contaminan al planeta.

Sin importar la suerte que corra la Guía de la que sólo se imprimirán entre ocho y 10 millones de ejemplares para que los adultos mayores eduquen a hijos y nietos, será una fecha que la humanidad atesorará con el devenir de los tiempos aunque no falte quien pretenda hacer burla del amanecer transformador del jueves 26, porque el presidente se puso a la par de Moisés y Jesús, pero también de Sigmund Freud, Alder o Jung, porque en el mandamiento 10 sus escribas, en la mejor acepción bíblica, proponen a los corruptos acudir al psicólogo para lograr la redención, lo cual no los eximirá de sufrir sanciones como “la privación de la libertad”.

No importa que por la influencia evangélica en la Guía, como se reconoció en la mañanera, haya cierta diferencia con el catolicismo que sólo pide confesar al cura los pecados, prometer no volver a cometerlos y cumplir la penitencia que se reduce a repetir el Padre Nuestro y el Ave María o en los casos extremos el Rosario con todo y letanías.

La Guía es verdaderamente revolucionaria. Nos dice Ortiz Pinchetti que “No se debe enfrentar el mal con el mal … (pedir y otorgar perdón porque) el perdón libera a quien lo otorga y quien lo recibe, pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles de nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse porque quien lo hace siempre se rebaja, se humilla o se rinde y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón”.

Los antecesores de AMLO, no en la Presidencia que, dice él, todos fueron corruptos y por lo tanto pecadores, sino los que mostraron el camino del bien y de la redención a la humanidad deben estar orgullosos del autor de la Guía Ética que ya anhelamos tener en las manos para cambiar nuestras vidas.

Porque, como aconseja Ramírez Cuevas, “Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás. La fraternidad es el compromiso activo y efectivo, pero respetuoso, en la búsqueda de soluciones a los problemas de los demás” y, sobre todo, no traicionar a los demás ni a sí mismo, como ocurre en estos tiempos, digo yo, pues “una forma particularmente perniciosa de la falsedad es prometer algo y no cumplirlo, o prometer acciones en un sentido y posteriormente actuar en sentido contrario, es decir, faltar a un compromiso adquirido…”

O como remató el presidente en la mañanera en la que se puso al nivel de los humanistas más grandes de la historia mundial, no de los transformadores de México: “hay que buscar el bienestar del alma, hay que fortalecer los valores”.