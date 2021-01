La esencia de la democracia

Para que haya democracia se requiere que haya demócratas. Los demócratas son el insumo insustituible de todo sistema democrático. El nuestro se parece en mucho a una democracia, pero nos vemos al espejo y aparece que no todos la entendemos ni la comprendemos.

Muchos la ven como un sistema de gobierno. Otros la conciben como una ideología política. Por último, hay quienes la perciben como una posición filosófica ante la vida. Y resulta que todos ellos tienen la razón. La democracia es sistema de funcionamiento de los órganos del poder público; es postulado de convivencia colectiva y es estilo de comportamiento.

Por eso nos resulta imprescindible e inaplazable distinguir la naturaleza de la democracia a la que nos hemos aplicado los mexicanos y el tipo de demócrata que somos cada uno de nosotros.

Si aceptamos que esto es cierto resulta muy fácil entender que la duda sobre si la democracia que estamos viviendo los mexicanos y la que habremos de vivir en los tiempos venideros es real o meramente virtual.

A diario nos preguntamos, como si se tratara de jugo de fruta, si es natural o es de lata. Si es un reflejo de la voluntad libre y espontánea de los ciudadanos, a quienes, en su conjunto, los republicanos concebimos y referimos como soberanía nacional, o si se trata de un producto de color grato y de sabor agradable, pero hecho de compuestos artificiales, combinado con ingredientes adulterados y engalanado con etiquetas simuladas.

Desde luego, no soy de los que piensa que la mayor virtud de un sistema político sea su pureza. También, como en los jugos, estoy cierto de que un edulcorante congelado de alto rendimiento llega a ser más aceptable que un extracto natural recién arrancado a naranjas amargadas o descompuestas, pero lo que sí es peligroso es que podemos estar ilusionados o ensoñados con una vivencia artificial que, en el vaso de la confusión, nos lleve a despertares llenos de decepción y de amargura tan sólo por no tener en claro el tipo de vida política que estamos viviendo.

Es cierto que vivimos en una transición política, pero también que ésta no se inició con la elección del 2000, sino muchos años antes. Por una parte, con un esfuerzo razonado que comenzó, formalmente, hace 35 años y que hemos conocido con el nombre de reforma política mexicana.

Por la otra, un fenómeno involuntario consistente en la declinación gradual del PRI, iniciada en 1968, hace casi más de 50 años, después de casi cuatro décadas de ascenso y legitimación política indiscutibles.

Quien así no lo reconozca corre el riesgo de extraviarse. Quien no entienda los hechos y las fechas de las últimas cinco décadas de transición no podrá entender los próximos 50 o 100 años mexicanos.

El signo distintivo del cambio mexicano reside en un fuerte ingrediente de composición democrática. En un esfuerzo casi obsesivo, los mexicanos nos hemos aplicado en la instalación de una democracia muy integral. Sin embargo, dos cuestiones esenciales quedan aún en el aire, y de su resolución depende la consolidación de la democracia mexicana del futuro.

La primera de ellas reside en el hecho de que para el ejercicio de la democracia, los sistemas y las instituciones se han adaptado con mayor agilidad que los espíritus y las preferencias. Por eso la democracia no puede concebirse como ejercicio real y perdurable en ausencia de demócratas. Por eso esta no se nos ha dado a plenitud.

Nuestro sistema privilegia mucho más a los partidos que a los ciudadanos. Las sentencias judiciales valen más que los votos electorales. Los poderes públicos siguen desequilibrados. Y la mercadotecnia ha prevalecido sobre la propuesta ideológica o funcional.

La segunda consiste en que la democracia caminó de prisa y nos ganó en el tiempo. Por eso pareciera que así como los nuevos ricos no siempre saben para lo que sirve su dinero, los nuevos demócratas no siempre saben para lo que sirve su democracia.