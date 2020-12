La ejecución de Sandoval: sospechosos comunes

Ex gobernador del estado de Jalisco ya forma parte de la agenda bilateral

Aristóteles Sandoval fue gobernador de Jalisco del 1 de marzo del 2013 al 5 de diciembre del 2018. Al filo de las dos de la mañana del pasado 18 de diciembre fue ultimado en un bar de Puerto Vallarta.

Si lo custodiaban 15 o dos escoltas en esa parranda poco importa. Tres aristas se complementan entre sí.

La primera, que fue claramente rodeado para ser ejecutado y a su dispositivo de seguridad ni siquiera le entró una sombra de sospecha de lo que se estaba preparando, lo que hace pensar qué clase de entrenamiento tienen esas personas.

Segunda, que sus ejecutores tuvieran la paciencia para esperar a que el malogrado personaje tuviera necesidad de ir al baño para matarlo. ¿Por qué el sicario se esperó hasta ese momento y corrió el riesgo de ser descubierto? O tal vez sabía que estaba a salvo.

Y, tercera, que lo vigilaron previamente para identificar el momento apropiado del atentado. Podría excusarse al par de escoltas que lo acompañaba en el restaurante, pero sí llama la atención que nadie identificó que eran vigilados previamente y ¿desde cuándo?

El que los empleados del lugar se afanaran en limpiar las huellas no tiene demasiada ciencia. Es de entenderse que recibieron la orden de hacerlo. No lo hicieron por iniciativa propia. Sandoval fue emboscado, y de qué manera.

Interesados en el tema

Consultándolo con expertos, éstos apuntan a tres grupos de sospechosos que tienen la capacidad, recursos e interés para un atentado como el que se emprendió contra Sandoval en el entendido de que no hubo mensaje acreditándose la autoría del homicidio.

Nemesio Oseguera. El 21 de mayo de 2018, el ex fiscal de Jalisco Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco fue objeto de un atentado, en el que logró salir con vida. Fue fiscal estatal entre 2013 y 2015, produciendo detenciones en contra de personal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un indicador interesante. El 76 por ciento de todas las aprehensiones de Nájera hacia objetivos de alto impacto fueron contra el grupo de Nemesio Oseguera.

Apenas terminó su gestión, Nájera dejó al país y se fue con su familia por una temporada. Después fue secretario del Trabajo. Las cosas se complicaron cuando comenzaron a aparecer mantas que llamaron a la confusión, afirmando que Nájera operaba para el cártel de Sinaloa; en otros casos que hacía lo propio para el CJNG.

Prácticamente, todos los grupos de alto impacto que operan en Jalisco echaban culpas a Nájera: “La resistencia”, “Los coroneles”, “La corona”, “Los caballeros templarios”, y así, generando la sospecha de que varias de esas mantas que firmaban distintos colectivos, en realidad, las escribía un mismo grupo.

Nájera fue fiscal de Aristóteles Sandoval. Es imposible no considerar ese vínculo, más allá de que si uno era priísta y otro panista. Tampoco tiene mucho sentido especular si su trabajo previo con Emilio González, con quien fue secretario de Seguridad, fue cuota política o no.

Habrá que considerar que Nájera ha sido galardonado por la DEA y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Este personaje integra la nómina de los que han sido víctimas de un atentado y cometen el error de salir vivos, como Omar García Harfuch.

El CJNG tiene un grupo que podría realizar un atentado como el producido contra Aristóteles Sandoval. El Grupo Delta, que tiene su núcleo en Jalisco, y otro en Quintana Roo. Con todo, los expertos no lo consideran totalmente viable, dado que podrían haber emboscado en otro lugar al ex gobernador y no tener tanta paciencia adentro de un bar.

Los hijos de Joaquín Guzmán. El 15 de agosto de 2016, Iván Archibaldo Guzmán y su hermano Jesús, con algunos amigos, festejaban el cumpleaños del primero en el restaurante “La Leche”, vecino de donde llevaron a cabo el atentado contra Sandoval, en Puerto Vallarta.

En esas andaban cuando un grupo armado tomó con facilidad el lugar y los secuestró. Eduardo Almaguer era el fiscal estatal en ese momento. Se activaron las alarmas, ya que el secuestro contra los hijos de uno de los dueños del cártel de Sinaloa desataría una guerra en todo el país.

Cabe mencionar que Almaguer no tenía ni idea del tema. Había sido secretario del Trabajo y su experiencia era nula en temas penales. Fue regidor en la capital, además de funcionario en el PRI estatal y abogado en asuntos laborales.

Cuentan los expertos que la fiscalía estatal fue mera comparsa del gobierno federal y que se activaron recursos inusuales. Comentan que hubo llamadas entre personeros de inteligencia federal y de las Fuerzas Armadas con sus contrapartes del lado de Sinaloa para entender lo ocurrido.

Se dice que la respuesta del otro lado es que Nemesio Oseguera había secuestrado a los jóvenes y que estaban negociando por medio de un tercero que ambas partes reconocían como interlocutor válido. Primero Ismael Zambada; después Rafael Caro Quintero.

Cuando Oseguera se encendió y amenazó con romper cualquier negociación, Sinaloa advirtió que Nemesio hijo, recluido en Oaxaca, sería ejecutado de inmediato. El 19 de agosto fueron liberados aquellos que habían sido secuestrados y el peligro de una guerra en todo el territorio nacional se desactivó al menos en el discurso.

Sandoval era gobernador de Jalisco cuando ocurrió este secuestro. En ese sentido, habrá que considerar tres elementos importantes.

El primero es que Sandoval no mandaba en Puerto Vallarta, sino que ya estaba en pugna entre el CJNG y Sinaloa; el segundo es que, para todo efecto práctico, él gobernaba cuando ocurrió el secuestro; el tercero es que, por ese hecho, se echó encima a Oseguera y a Zambada.

La gente de “El licenciado”. Dámaso López fue uno de los máximos liderazgos del cártel de Sinaloa y aliado incondicional de Joaquín Guzmán Loera. Si bien es cierto que no se ha logrado identificar las razones precisas del distanciamiento entre López y los hijos de Guzmán, se aventuran dos explicaciones.

La primera es que Guzmán Loera designó como su reemplazo a López y eso produjo una severa molestia en los hermanos, quienes se creían merecedores de tal cargo por el mero hecho de tener un lazo sanguíneo con uno de los dos líderes indiscutibles de Sinaloa.

La segunda, y menos probable que la primera, es que Dámaso López quiso arrebatarles el lugar a los hermanos, buscando para ello una alianza con Nemesio Oseguera. Lo único que sí queda claro es que el secuestro en “La Leche” tiene una conexión puntual con la fractura entre el binomio de los Guzmán y López.

Como se sabe, López fue capturado, en 2017, en la Ciudad de México y, tiempo después, las autoridades estadounidenses lo presionaron para que dijera todo lo que se le ocurriera en contra de Joaquín Guzmán.

El futuro

De acuerdo a la información de la que se dispone, el homicidio en contra de Sandoval tiene todos los elementos para pensar en que el CJNG o una facción de Sinaloa son los involucrados en la autoría material, dándole un margen mínimo a otras organizaciones criminales.

Los expertos consultados insisten en dos puntos a destacar. Primero, el que sus atacantes hayan tenido tanta paciencia como para esperar a que Sandoval se levantara de su asiento para ir al baño y, hasta entonces, dispararle.

Segundo, que cuando ya lo trasladaban al hospital, un segundo atacante les disparara en plena calle, pero no con armas de alto calibre, y dejaran que el agónico ex mandatario siguiera su camino hacia el nosocomio.

Para terminar de enrarecer el panorama, ya hay autoridades estadounidenses que han manoteado sobre la mesa para exigir que “se esclarezca el asesinato, y pronto”. El gobierno mexicano no ha pedido su opinión a los Estados Unidos, pero ellos ya están en lo suyo.

Ahora, Sandoval ya forma parte de la agenda bilateral y con ello queda clara la intención estadounidense.

Quieren a Nemesio Oseguera o a uno de los hijos de Joaquín Guzmán. Y mientras tanto, en Palacio Nacional dormita la visión estratégica de la Seguridad Interior.