La ‘determinación’ de Trump: el que avisa no es traidor

¿Cuáles podrían ser los componentes del grave riesgo de que se descubra que México no ha cumplido sus compromisos internacionales de control de drogas?

>La enseñanza está sobre la mesa: más allá de las ansiedades electorales del Presidente de EU, está dado el aviso de una acción unilateral contra los cárteles mexicanos. Si no lo creen en Palacio Nacional, ni cómo ayudarles

El 16 de septiembre, el presidente Donald Trump emitió su “Determinación presidencial sobre los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito importante para el año fiscal 2021”, en el que apunta lo siguiente (traducido por el que esto escribe):

“El año pasado, advertí que consideraría determinar que México no había cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas si no intensificaba sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, interceptaba las drogas ilícitas antes de que cruzaran la frontera hacia los Estados Unidos, aumentaba sus enjuiciamientos de narcotraficantes y apoderarse de sus activos, y desarrollar una estrategia integral de control de drogas.

Este año, México aprobó con éxito reformas de decomiso de activos, aumentó las extradiciones de peligrosos narcotraficantes a los Estados Unidos, logró un progreso sustancial en completar su primer estudio sobre el rendimiento de la amapola en 17 años y elaboró una estrategia antidrogas. Si bien estos son signos de progreso, se debe hacer más.

México sigue siendo la fuente de casi toda la heroína y metanfetamina incautada en los Estados Unidos y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en nuestro país. Además, los cárteles mexicanos se aprovechan de los controles desiguales de precursores químicos en México para fabricar drogas mortales, como el fentanilo, dentro de México y pasarlas de contrabando a Estados Unidos.

Las interdicciones de drogas en México siguen siendo demasiado bajas frente a estas amenazas críticas de drogas. Estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre partes de su país.

México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos. México debe continuar extraditando a actores criminales clave, intensificar las investigaciones exhaustivas y la incautación de drogas y activos, e implementar un programa sólido de erradicación de la amapola basado en datos y vinculado al desarrollo alternativo sostenible.

El gobierno mexicano debe reconocer la alarmante tendencia a la producción de fentanilo dentro de su territorio. Debe priorizar las acciones de aplicación de la ley dirigidas a la producción y el tráfico de fentanilo de los cárteles, la principal sustancia involucrada en las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos, y fortalecer los esfuerzos dirigidos a los precursores químicos del fentanilo que se trafican de manera abrumadora desde China, así como al contrabando y la producción de fentanilo. También se debe hacer más para atacar la creciente producción de metanfetamina de los cárteles.

Estados Unidos sigue dispuesto a profundizar su asociación con México para abordar estos desafíos compartidos y agradece la oportunidad de desarrollar objetivos conjuntos de control de drogas con México e investigaciones bilaterales basadas en el intercambio transparente y abierto de información y pruebas de investigación que conduzcan a enjuiciamientos exitosos.

Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos estadounidenses, se enfrentan con valentía a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido sus compromisos internacionales de control de drogas”.

La pregunta es obvia: ¿cuáles podrían ser los componentes del grave riesgo de que se descubra que México no ha cumplido sus compromisos internacionales de control de drogas? En el entendido que estamos en Realpolitik y no en lo que la lógica dicta, se presenta un listado de las potenciales consecuencias, partiendo de la base que Trump está en campaña y un poco de tambores de guerra no le viene mal.

Las medidas potenciales de Trump hacia México

1.-Hace ya 10 años, un video en el que se mostraba parte de la declaración de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, éste comentaba sobre la forma en que llegaban a México los dineros que obtenía por la venta de narcóticos desde Estados Unidos: por tráiler, camiones, camionetas, equipados con “clavos” o compartimentos secretos.

No era algo nuevo: de alguna forma llega a los cárteles mexicanos el dinero de lo recolectado en la venta de narcóticos a los estadounidenses. La idea de establecer visores capaces de revisar las unidades que pasan de los Estados Unidos a México y detener el flujo de efectivo, es perfectamente viable.

Lo complicado se daría (como ya ocurrió en 2000) si ese efectivo se detiene en parte y los grupos criminales en México pierden liquidez. Es evidente que el negocio continuaría, pero la posibilidad de que se comience a pagar en especie y no en efectivo a docenas de miles de personas que trabajan en la delincuencia organizada, es alta.

Como es de entenderse, al recibir el pago en especie, ésta se tendrá que vender en las calles mexicanas y consigo, traerá tres consecuencias: exacerbar la violencia entre grupos delictivos que se pelean el territorio; disparar el consumo de narcóticos entre los jóvenes y, multiplicar el número de delitos asociados al narcomenudeo.

Algo ya se está cocinando del lado mexicano: el crecimiento en el consumo de fentanilo en Tijuana llama la atención y su precio es extremadamente bajo si se le compara al de las calles en San Diego.

2.-A partir de una cuantificación aproximada en toneladas de cocaína mexicana que llegan a Estados Unidos anualmente, fijar “metas” en forma unilateral. Las agencias estadounidenses que atienden estos temas podrían establecer, por ejemplo, que México debe reducir 10 toneladas de cocaína exportada al año para 2021.

Si las propias agencias hacen sus cálculos y a finales de 2021 no se avizora que se cumplirá con la meta, se aplicaría una sanción económica. En el entendido que es un ejemplo, Estados Unidos podría incrementar aranceles en algún producto mexicano y aplicarlo sin titubear.

Cierto es que México podría acudir a los mecanismos de arbitraje y otras acciones jurídicas para detener la decisión unilateral de Estados Unidos; sin embargo, en lo que llegan las decisiones de los árbitros y la orden para cancelar la sanción económica, el golpe estaría dado y los que pagarían los platos rotos serían los productores y empresarios mexicanos del ramo que haya sido afectado.

3.-Más allá de lo que todo mundo sabe respecto a que la cocaína es un narcótico de notorio consumo en Estados Unidos, la amenaza auténtica es el fentanilo, por su pasmosa velocidad para producir adicción y porque reduce la productividad de quien la consume.

En ese sentido, el mecanismo apropiado de acción es la “Patriot Act” o “Ley Patriota” que considera una obviedad: es cierto que existe la Cuarta Enmienda constitucional que señala “el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”.

Pero lo anterior no significa que ciertas empresas privadas hagan ese trabajo y después le faciliten la información a las agencias del gobierno estadounidense. Si se activan los canales apropiados, más allá de conceptos como soberanía y frontera, se podrían construir casos que aborden a exportadores mexicanos de fentanilo y en el mejor de los casos, exigir su deportación.

Por supuesto, esto último no tiene que suceder: es perfectamente posible que traficantes clave de fentanilo sean “abducidos” en territorio mexicano y aparezcan en Estados Unidos. En una condición de guerra contra las drogas, el fin justifica los medios para un gobierno con los recursos que tiene Washington, D.C. y hay mucha historia al respecto.

En todo lo anterior, hay que enfatizar que Donald Trump no está gobernando para el mundo, sino para su país, por lo que su público y su preocupación por la popularidad están allá, no en territorio mexicano.

4.-Si se maximiza la cacería contra los productores de fentanilo y se dificulta el trasiego del narcótico hacia los Estados Unidos, el narcótico va a subir de precio. Lo interesante es ver qué parte de la frontera recibirá el mayor impacto por ese diferencial tarifario.

El punto de partida es la ridiculez que supone la inversión de producir “comprimidos” de fentanilo, considerando la potencia del producto. Justamente por su poder farmacológico, se requiere de dosis ínfimas en un “comprimido” para generar el efecto buscado: un kilogramo de fentanilo puro puede generar más de 500 mil dosis al combinarse con otros productos.

Ahora hay que pensar en los mercados para tener una idea de las cosas.

En las calles de Tijuana, una dosis de fentanilo rebajada con alquitrán cuesta unos 50 pesos en promedio. En Estados Unidos, dependiendo de la ciudad, se pagan entre 10 y 20 dólares por dosis y un usuario consume entre cuatro y ocho al día.

Basándose en 10 dólares, por dosis una sola persona al menos gasta 40 dólares al día, 1 mil 200 dólares al mes y la ganancia para los criminales es al menos de unos 36 dólares al día o 1 mil 080 dólares al mes. Por persona. Si 100 mil personas consumen este nivel de fentanilo, generan 108 millones de dólares al año.

Esas 100 mil personas imaginarias producen 2 mil 281 millones de pesos. Pero si se va uno al cálculo de 40 dólares al día para comprar fentanilo, la cifra cambia a 4 mil 562 millones de pesos, suficiente para comprar las conciencias de muchos funcionarios.

Con semejantes cifras, si Estados Unidos endurece sus fronteras para impedir el paso de fentanilo, habrá dos consecuencias inmediatas: la primera es pasar el producto por distintas fronteras, para hacer extremadamente difícil su ubicación; la segunda es que el precio del producto cambiará, dependiendo de la ruta y de cuantas personas sean sobornadas para que permitan el paso del fármaco.

En este sentido, los marinos y militares mexicanos que llegaron a las aduanas y puntos fronterizos son los que corren más peligro, porque la amenaza del soborno o de la muerte les caerá encima.

El desastre institucional no ayuda

Existen tres elementos que están engordando el caldo de Donald Trump por parte del gobierno federal mexicano y que son inocultables:

•La desarticulación de las estructuras para producir operativos contra grupos de alto impacto, que lo mismo tienen que ver con el aislamiento de especialistas, la pulverización en la información de inteligencia y el envío de tropas con el más alto perfil de entrenamiento a otras tareas que poco o nada tienen que ver con combatir criminales.

•Si en el gobierno de Felipe Calderón, había que desayunarse con una nota que iniciaba al estilo de “Hoy fue detenido el peligroso lugarteniente…” lo que anunciaba un gran riesgo (si no se desmantelan y solo se descabezan los grupos criminales, el liderazgo lo asumen los más primarios y violentos), la tónica de “abrazos, no balazos” ha podrido el andamiaje institucional contra la delincuencia de máximo perfil.

•Y, la falta de cooperación con las agencias estadounidenses está teniendo su recompensa: si no hay trabajo conjunto, entonces se abre la puerta a la labor unitaria y de paso, se maximiza la especulación en Washington, D. C., en el sentido de intentar entender por qué llegó a niveles extremos la ambigüedad discursiva contra los cárteles en México.

La enseñanza está sobre la mesa: más allá de las ansiedades electorales de Trump, está dado el aviso de una acción unilateral contra los cárteles mexicanos. Si no lo creen en Palacio Nacional, ni cómo ayudarles.