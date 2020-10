La detención de Salvador Cienfuegos, acción concertada

El pasado 15 de octubre fue detenido en la ciudad de Los Ángeles el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda. El asunto es de una enorme significación. Por primera vez, un general de división con esa jerarquía es detenido y sometido a juicio por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

El antecedente más relevante y cercano de detención y enjuiciamiento de un militar de alto rango se dio en el 2002, con el encarcelamiento de los generales de división Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, sometidos a consejo de guerra, condenados a prisión y degradados de su rango militar. Años después, en abril de 2012, el general Acosta Chaparro sería ejecutado. Venganza o ajuste de cuentas, fue siempre hombre clave durante el priísmo y el panismo de Felipe Calderón.

Por esas jugadas del destino, correspondería encabezar el Consejo de Guerra al general Tomás Ángeles Dauahare, que años después, como subsecretario de la Defensa Nacional, al mando del general Miguel Galván Galván, sería sometido a juicio, encarcelado por varios años y, finalmente, liberado y exonerado de todos los cargos imputados.

Las acusaciones en contra de los divisionarios resultaron similares a los que hoy enfrenta el general Salvador Cienfuegos Zepeda: Su participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en Sinaloa, además de su responsabilidad en lo que se ha denominado la guerra sucia de los años 70.

De la detención del general Cienfuegos, el presidente López Obrador ha insistido, reiteradamente, en que no tuvo conocimiento previo de la acción en contra del ex secretario de la Defensa Nacional. Incluso, en las mañaneras se manifestó molesto por no haber sido informado de la investigación y posterior reclusión del militar. La versión presidencial parece no tener sustento por todos los acontecimientos previos a la captura del ex jefe del Ejército Mexicano.

Cuando candidato Andrés Manuel López Obrador, y después como presidente electo, a Salvador Cienfuegos se le pasó la mano en su trato duro al que después sería el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Cienfuegos obligó a AMLO a visitarlo en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional en lugar de ir al despacho del futuro Presidente de México, pero el agravio más grande fue la severa crítica del general Alejandro Ramos Flores, a nombre del Ejército, al descalificar, por anticipado, la creación de la Comisión de la Verdad propuesta por López Obrador para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La intervención del general Ramos Flores desde las páginas de El Universal no era asunto menor. En el 2004, como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, fue artífice del foxismo para desaforar al “Peje” y evitar su candidatura presidencial en el 2006. Desconocedor Ramos Flores de que la rueda de la fortuna en política está en continuo movimiento, se atrevió a pedir cárcel para el jefe del Departamento del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador.

Era la respuesta y la confrontación abierta del entonces poderoso secretario Cienfuegos Zepeda por las continuas críticas del candidato presidencial a las violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros del Ejército. Incluso, López Obrador aseguró que Salvador Cienfuegos había comprado un avión de 7 millones de dólares para uso personal y que debería de ser investigado.

Previo al arresto y reclusión del ex secretario Cienfuegos, López Obrador preparó el camino e hizo todo lo contrario a lo que los generales Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho idearon para quitar poder al Ejército. Los mismos militares comprendían que el poder del verde olivo era un peligro latente para México y sus instituciones. Basta con señalar que de 1824 a 1946, 36 presidentes de la República fueron militares, y únicamente 19 civiles.

La parte económica resultó fundamental para el control militar. En 1925 se destinó a las Fuerzas Armadas el 46 por ciento del gasto público federal, en tanto que apenas 22 años después, en 1947, tan sólo se le asignó el 13 por ciento, al concluir el gobierno del general Ávila Camacho, y en 1960, el Ejército únicamente dispuso del 5.3 por ciento. Y dentro del PRI (PNR) se obligó a los militares a desaparecer como sector y a pasar a formar parte del sector popular.

Sin embargo, hoy se dan al Ejército prebendas que no habían tenido. La organización México Unido contra la Delincuencia, que preside Lisa María Sánchez Ortega, ha identificado 19 funciones transferidas del poder civil al control militar. Destacan la construcción de aeropuertos, Tren Maya, control de puertos y aduanas, reparto de medicinas y operaciones de la Marina; militarización de la Guardia Nacional y varios etcéteras más.

López Obrador ha demostrado ser un gran líder (el último del siglo XX y XXI, Rafael Loret de Mola dixit), un buen político, pero un mal gobernante. Bajo esas prendas innegables y concesiones entregadas, sin ninguna justificación, a la milicia, el lopezobradorismo preparó el camino a la detención del general Cienfuegos con las mínimas o nulas protestas del Ejército.

Con tantos privilegios concedidos se desactivaba, por anticipado, cualquier brote de inconformidad por el arresto del ex jefe militar. A pesar de ello, el presidente de México guardó las formas al asegurar que nunca tuvo conocimiento de la investigación y orden de aprehensión, lo cual no resulta creíble a la luz de todos los antecedentes de la relación López–Cienfuegos.

Por el contrario, puede inferirse que el gobierno norteamericano no sólo informó con tiempo al presidente López Obrador de que en breve se procedería a la captura del divisionario en retiro, sino que, además, se encargaría del trabajo sucio que no convenía hacer al gobierno mexicano. Con ello se aparentó que todo se preparó y ejecutó desde la Casa Blanca y así quedaba a salvo la relación entre militares y Presidente de la República.

No ha faltado quien asegure que ni el presidente Donald Trump estaba enterado. Ridícula interpretación cuando Estados Unidos tiene los sistemas más sofisticados de inteligencia y espionaje, en los que todos se espían unos a otros, y no hay información sensible que se escape.

Alguien más asegura que la Drug Enforcement Administration (DEA) tiene la autonomía suficiente para hacer sus investigaciones sin autorización previa de nadie. No hay tal. La DEA es un organismo de combate a las drogas que depende del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, y al jefe del Departamento lo nombró el presidente Trump. De que López Obrador no estaba enterado de la aprehensión de su antiguo detractor ni él mismo se lo cree, pero más allá de las implicaciones que pretendieron salvarse de la relación con la milicia, lo cierto es que la estructura militar ha sido penetrada por la delincuencia organizada. Así lo dio a entender el presidente López Obrador cuando se pronunció por relevar a los militares cercanos al ex secretario Salvador Cienfuegos.

Pronto reculó en su propósito. Todo lo bien tratado y logrado, sin mayores contratiempos, con el Ejército terminaría por arruinarse. La gente cercana a Cienfuegos no son tropa ni cabos ni oficiales. Se trata de militares de alto rango, de brigadieres a divisionarios. Ahí sí sería un verdadero rompimiento con la élite castrense estén o no involucrados en el narcotráfico. Ampliaremos.

