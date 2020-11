La debacle del populismo trumpiano, aprendizaje para la 4T

Dos de las tareas que más se le complican a la 4T se le juntaron como acciones de atención inmediata: El pragmatismo como política de gobierno y la reinvención como estrategia de control de daños frente a los escenarios adversos. La muy probable derrota de Donald Trump manifiesta que aún a pesar de todo, la democracia como sistema y como acción colectiva de preservación de valores y principios liberales sirve, actúa y se manifiesta, dando al traste con gobiernos que pretenden trastocar, precisamente, ese sistema y sus valores y principios fundamentales.

No fue fácil la defensa de la democracia y la preservación de los valores fundamentales en Estados Unidos; la fortaleza de sus instituciones y su maduración de conductas sociales ayudaron mucho, pero aún así la derrota no fue tan amplia y manifiesta como se pretendía, o se pensaba. Casi 70 millones de personas aún siguieron manifestando su confianza a la continuidad de ese gobierno iliberal, y eso, en un país con larga tradición democrática, es mucho apoyo social.

Muchas lecturas e interpretaciones se derivarán de este episodio histórico vivido en Estados Unidos, sus saldos, sus riesgos y la reconstitución de aquello que salió dañado en esta etapa nacional. Para el caso de México, lo primero que vendrá es la necesidad de pensar en cómo evitar un final parecido a un gobierno en el que, en esencia, están mimetizados la personalización de poder, el resentimiento como bartulo decisional, la polarización como estrategia de cohesión grupal y la aniquilación de lo contrario, de lo opuesto, entre muchas otras características que los hacen tan afines a los gobierno populistas.

La 4T habrá de poner sus barbas a remojar y deberá, en primera instancia, corregir su excesiva ideología para privilegiar la eficiencia y eficacia en las acciones de gobierno; no puede seguir apoyando dislates ideológicos que solamente le provocan animadversión; tal es el caso de decisiones en sectores como el energético, el medio ambiental, el económico y de fomento a la inversión privada, entre muchos otros; incluso, los propios ex integrantes del gabinete, y cuya característica fue la afinidad ideológica radical, hoy reconocen la necesidad de flexibilizar posturas en aras de concitar la inversión privada y evitar el rezago y repudio internacional.

No se permiten la máxima Poperiana del aprendizaje científico como basamento del aprendizaje racional: todo es un proceso de ensayo y error; reconocer y rectificar el error te permite ser más eficiente, pues rompes la cadena del error permanente; si no seguirás cometiendo los mismos errores y obtendrás los mismos resultados.

El control de daños deberá ser una acción inmediata de este gobierno, pero para lograrlo se deberá, en primera instancia, reconocer que los resultados no te son satisfactorios, pero no sé si este gobierno reconozca ese hecho. Establecer que los resultados adversos son producto de un complot de tus enemigos, y no de tus acciones, no te permite corregir ni, muchos, urdir en el discernimiento de la realidad que te es adversa. Ese es un hecho grave para este gobierno; no reconocer que tus resultados adversos son consecuencia de tus acciones erróneas; no te permite corregir nada porque no estás dispuesto a reconocer una sola falta.

Sin este análisis de introspección elemental no hay control de daños; no hay cambios de estrategia y por tanto, no hay racionalidad en tu toma de decisiones. A esto mismo quiero llegar; la primera lección de la derrota del gobierno populista de Trump es que si no tengo o aplico cambios en mi forma de operar e instrumentar el gobierno, ese será mi destino manifiesto. Si bien nuestro país no cuenta con la solidez institucional ni la suficiente maduración de conductas liberales democráticas, sí existe un denominador común; la gente no está satisfecha en cómo se está manejando este gobierno; no hay un apoyo generalizado a una sola política de gobierno de López Obrador.

Lo único funcional de este gobierno es la acción concertada del Presidente por hacer propaganda de gobierno, la retórica y la demagogia como pilares de la gobernabilidad, y ahí esta el resultado en el gobierno de Trump.

Nadie mejor para homologar ambos gobiernos como concepto, como operación y como filosófica de vida, que la propia carta que le manda el Presidente López Obrador al Presidente Trump al inicio del gobierno de la 4T: Usted y yo somos muy parecidos; crecimos luchando contra el sistema; tenemos los mismos enemigos; nos iguala el mismo destino y nos hermana la búsqueda de la grandeza para nuestras naciones; queremos volver a hacer grandes a nuestros países…¨.

Si son muy parecidos, y han cometido los mismos errores, al menos el Presidente López Obrador está en ventaja de poder modificar lo que puede ser exactamente su destino manifiesto y entonces sí estarán hermanados, incluso en su propia tragedia final.