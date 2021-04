La crisis de Morena

ES IMPRESIONANTE PARA MUCHOS EL QUE EL PRESIDENTE CÓMODAMENTE SE INSTALE EN LAS MAÑANERAS Y COMIENCE A REPASAR LAS NOTAS Y DAR CONTESTACIÓN DE ACUERDO AL DERECHO DE RÉPLICA A LO QUE NO LE PARECE Y QUE AL HACERLO HACE DAÑO A SU IMAGEN O A SU PROYECTO, PUES NO ESTÁBAMOS ACOSTUMBRADOS A LAS RESPUESTAS DIRECTAS, y bueno como todo cambia la comunicación sufre cambios importantes y se utiliza de distintas maneras al grado que las redes sociales lograron en algunos casos como en Egipto terminar con los gobiernos que la gente no quería y hay que reconocer que un político como AMLO puede hacer uso de tales mecanismos porque durante su carrera fue brutalmente criticado y denostado por los medios y muchos comentaristas que sin duda recibían las consignas que se daban en esos tiempos para que se manejara la manipulación política por medio de los medios de comunicación y eso hasta la fecha no se ha terminado, así que como dice el dicho: “Juego que tiene desquite ni quién se pique”.

Tendremos que recordar que por fortuna ante el hartazgo y el encabronamiento que provocaron en los mexicanos todos los gobernantes y políticos al lado de sus partidos con los robos, saqueos, entreguismos y corruptelas, la gente se motivó para votar y hacer uso de su voto para terminar con esos grupos y por fortuna no caímos en la corriente del anarquismo y la violencia con el choque brutal de intereses, estaba por ahí Andrés Manuel López Obrador quien con su necedad y constancia había venido sosteniendo lo que todos veíamos y la tragedia que tenía el país y los mexicanos, hay que aceptarlo, volteamos a su figura y reconocimos en ese momento su importancia y su valor y así le brindamos los votos que arrasaron a todos los grupos políticos, sin embargo tenemos que reconocer que Morena no es más que un canal que se utilizó para ello pero no ha calado como partido porque en el juego perverso de los intereses y ambiciones de las tribus y grupitos que lo componen no dejan consolidar una idea que lleve a una ideología formal y por ello, el presidente, aparece todos los días para ser el maestro que va dando las lecciones del cambio moral y espiritual para consolidar el cambio de sistema, pero por ello, tampoco cala en todos los lados porque al final de cuentas sus propios “aliados” degenerados en la lucha por el poder y por los puestos y presupuestos se van dispersando en la lucha frontal interna, y con ello, hacen frenar el buen camino que aparentemente llevaba AMLO al inicio de su mandato.

Hoy muchos grupitos de fifís o de clasemedieros trasnochados que se empeñan en culpar a AMLO de problemas generados por las condiciones de salud a nivel mundial e incluso en aparentes fracasos económicos y malgastar de recursos o porque no acepta las condiciones de lo que ellos llaman “Estado de derecho” y muchos identificamos como el “Estado del chueco” y eso provoca los enfrentamientos incluso a nivel internacional porque esos grupos aplauden la intromisión de los norteamericanos en las críticas malsanas que ellos provocan en contra del país, cuando ellos traen esos conflictos y problemas de violación de derechos humanos mucho más graves y es verdad que existen organismos aparentemente defensores de grupos o periodistas que son financiados por grupos económicamente poderosos que en realidad tienen la encomienda de golpear al poder no defender a sus miembros y esos financiamientos deberían ser públicos, porque cuando menos así sabremos cuáles y quiénes son los que se están enfrentando al actual presidente y no sigan en aquellos métodos de mover gentes para generar las críticas y los mecanismos de violencia o de confrontación ocultando los verdaderos intereses que son los que mueven esos conflictos.

En el bailar del triunfo, todo parecía un camino fácil para el cambio social propuesto por el presidente, pero fueron apareciendo los intereses y las ambiciones de los jefes de las tribus y grupitos que conforman Morena y comenzaron los conflictos y problemas, EL MISMO PRESIDENTE, AL INICIO DE ELLOS MANIFESTÓ QUE SI ERA NECESARIO ÉL SE SALDRÍA DE ESE GRUPO, así pues, sin la cabeza ni la confianza otorgada por los ciudadanos al presidente, es cierto que las luchas de poder se radicalizan porque aparecen más claras las ambiciones y las pasiones por los puestos y presupuestos con miras a la sucesión presidencial adelantada generada por el mismo presidente, así que claramente, por el momento, se nota que existe una tendencia del grupo presidencial en apoyo a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y esto puede generar, como en otros tiempos, conflictos por el fuego amigo de los demás grupos para obligar a las negociaciones y a garantizar para ellos y sus gentes los puestos con presupuestos, mientras tanto, como no existe una visión de formación y consolidación de partido político real, el movimiento sigue un curso errático y en mal camino que puede caer en grave crisis, porque al final de cuentas sin el presidente como impacto publicitario están recibiendo muchas andanadas que muestran que pueden debilitar seriamente a su organización y esto, además, es tan claro que nadie reconoce al final de cuentas que Mario Delgado es un real líder con experiencia y confianza de los mexicanos como un líder que venga de las luchas sociales, sino que existe la idea real que es el resultado del “dedito y lo que diga”.

Lo importante es que a pesar de las andanadas en contra del presidente las bases de mexicanos que formamos el infeliciaje nacional no se han movido para la protesta social y romper la paz social, esto es muy importante y por esa misma razón los viejos mandos de la MAFIA DEL PODER, ahora siguen conservando sus ganancias e intereses a salvo y se convierten en los mejores ALIADOS DEL PODER, no porque estén de acuerdo con la ideología del presidente sino porque saben que ellos sostienen el poder real y no hay peligro de un cambio serio o de sistema porque solamente, al parecer, hasta ahora el que lleva ese esquema es el presidente y sus “huestes” pues perdidas en la lucha por el poder y los puestos con presupuestos… una tragedia real interna.