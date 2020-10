La Corte, Nieto… y ahora la consulta apunta a la 4T

Los ministros quitaron de la pregunta a los cinco ex Presidentes y colocaron “actores políticos”. El titular de la UIF esfumó a los tres primeros (Salinas, Zedillo y Fox). Y a López Obrador aun no le cae el veinte…

> Si al galimatías en torno a la consulta le faltaba algo, AMLO lo agregó: “Si procede o no procede, si ya prescribió, eso es otro asunto, eso lo tienen que resolver las autoridades”

>“Si dice ‘No’, pues ya están exonerados. La gente está contenta, y si no contenta, ya no quiere que se abra esa página o que se regrese a esa página, hay que darle vuelta a la página”. ¿Usted entendió?

Sin meter las manos, Calos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han dado una paliza al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más aun, los ex mandatarios han contado con dos buenos aliados que prácticamente han llevado su defensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los primeros quitaron de la pregunta, elaborada a gusto de López Obrador, a los cinco ex Presidentes, y en su lugar colocaron “actores políticos”.

Pero, además, no hablan de investigación, ni de sanciones, ni de juicio, sino de “acciones pertinentes” y “proceso de esclarecimiento”; y ni siquiera de delitos, sino de “decisiones políticas tomadas”.

O sea, la idea de quemar a cinco ex Presidentes en leña verde queda en un simple “que mal, muchachito, pero no vuelvas a hacerlo”.

La prueba irrefutable de decirle a López Obrador “a otra cosa mariposa”:

Así fue la pregunta que planteó López Obrador:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Así se la dejó la Corte el 1 de octubre:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Pero apenas cinco días después del golpe de la Corte, el 6 de octubre, Santiago Nieto daba el cerrojazo a la petición de López Obrador que, por el contrario, metía de lleno al actual gobierno en vías de ser cuestionado por una larga lista de acciones a primera vista irregulares, como (uno de varios) la actuación ante la pandemia de Covid-19, encabezada por Hugo López-Gatell, que al día de hoy arroja 83,000 muertos, y creciendo la duda de si sin su ayuda se habrían podido hacer mejor las cosas. Un asunto que para el año que viene estará más maduro y con la cifra real de fallecimientos, seguramente alcanzando los 150,000.

Ante la prescripción de delitos, si los hubiera, solo se puede juzgar legalmente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, advirtió el titular de UIF.

PERIODISTA LO PONE AL TANTO

El pasado jueves, el periodista Carlos Pozos recordó al Presidente que “los señores ministros sólo tomaron a medias los sentimientos del pueblo… toda vez que cambiaron la pregunta… considero que se hizo un trabalenguas, un verdadero galimatías, en donde el proceso penal pasa a un juicio político y desaparecen, por arte de magia, cinco expresidentes”.

Pozos recordó a López Obrador que el titular de la UIF señaló que no todos los presidentes pueden ser juzgados.

Y cuestionó al Presidente: “¿Esta consulta terminará en una Comisión de la Verdad?”.

Aunque en ninguna parte de su respuesta se refirió a la conformación de una Comisión de la Verdad, López Obrador se deshizo en explicaciones ante el sorpresivo cuestionamiento, incluso en señalamientos que ya no aplican.

En principio, dijo que lo que se consiguió es muy bueno. ¿Qué se consiguió? ¿Hacer una pregunta tan general que no viene ni al caso hacerla? Porque conduce a todo y a nada. Para los efectos que se persiguen, suponiendo que urge enjuiciar a alguien porque el delito está a la vista, la respuesta del “sí” o el “no” carece de sentido, pues no existe ningún señalado.

La Corte quitó de en medio a los cinco ex Presidente y en su lugar puso un vacío tan relativo como abstracto.

“Tan es así”, expresó el Presidente, “que todavía no se les pasa el enojo a los conservadores, a los que defienden el antiguo régimen; de que se haya aprobado en la Corte la constitucionalidad de la consulta, aún con la modificación de la pregunta”.

Pero López Obrador sigue pasando por alto que ya no hay ex Presidentes en la pregunta, y que de aquí a agosto del 2021 (o a junio, si logran empalmarla con el proceso electoral), cuando se le haga la pregunta al pueblo sabio, ni siquiera pensarán en Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña.

Pensarán, sí, en lo que ha hecho su gobierno, bueno, medio bueno o malo. Pero si hay malo-malo, como una cantidad inconcebible de muertos por el Covid-19, la pregunta, entonces, caería como anillo al dedo para “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, es decir, contra su gobierno.

E insistió: “Estamos en el terreno de lo inédito y a los presidentes no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, eran intocables, no se podía tocar al intocable”.

Es decir, él se resiste a creer que los ministros mandaron al diablo a los ex Presidentes. Porque si no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, ahora no se les tocará ni con la palabra de una pregunta.

Y entonces, ya como tirando a loco al periodista, el Presidente se metió con el costo de la encuesta. Que mienten los que aseguran que costaría 8 mil millones de pesos.

Pero que para evitar cualquier suspicacia, “se puede modificar la Constitución en lo que tiene que ver con la fecha de la elección. Dejarla como estaba, es decir, dejar el Artículo 35 en los términos originales, porque incluso la ley reglamentaria vigente habla de hacer la consulta el mismo día de la elección”.

Entonces surge otra pregunta sobre la pregunta. ¿Y vale la pena estar alegando, poniendo o quitando fechas, y hasta gastar, por lo mínimo que sea, por una pregunta que no pregunta nada, que igual como se conteste (“sí” o “no”) resultará en lo mismo, en nada?

“Además, es lo más lógico, si ya la gente va a ir a votar por diputados, por senadores, por gobernadores, pues de una vez ahí se decide sobre lo de la consulta. ¿Por qué otro día y volver a montar toda la estructura organizativa?”, reiteró ya casi en la terquedad.

Pero por si alguien no entendió que lo que López Obrador desea, más que enjuiciar a ex Presidentes, es aparecer en una boleta y que incida en la elección de junio, por eso su insistencia en cambiarla, remató sugiriendo al Instituto Nacional Electoral que para que no gaste, “convoque a voluntarios”.

“Habría muchísimos porque le importa mucho a la gente participar y es democracia participativa, y que no hay que pagar. Además, el INE tiene una estructura de base y debe tener en sus almacenes papelería y debe de tener urnas o guardar las que van a quedar de la elección federal”.

“Se pueden poner muchas mesas con la participación de la gente, no todo tiene que ser dinero. El pueblo quiere ayudar, quiere participar y quiere ser tomado en cuenta porque quiere que haya democracia en el país”, insistió.

Es claro que en ese momento de euforia, al Presidente se le olvidó que ante una pandemia del tamaño y duración que afirma López-Gatell que es la del Covid-19, se le puede asignar al pueblo sabio una tarea que le corresponde a un organismo creado para ello.

No, el pueblo sabio, no son las Fuerzas Armadas que aceptarán una y mil tareas que les cuelgue el Presidente solo porque lo considera una idea brillantes.

‘NO TODO ES JURÍDICO’

Ante el desvarío presidencial, el reportero de “Lord Molécula Oficial” y columnista para la revista “Petróleo y Energía” dio la segunda estocada: “Pero la pregunta, Presidente, cambió”, intentando pararlo en la realidad, y por eso el cuestionamiento de si todo quedaría en una Comisión de la Verdad.

Entonces ya pleno en el Síndrome de Wendy, López Obrador se ubicó como tutor de los cinco ex Presidentes.

“La pregunta al momento, si se vota por el ‘Sí’, pues es ya un sentimiento en contra de los ex Presidentes”, afirmó. “Ya sólo ese señalamiento es un juicio, es del tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos”.

Seguía ignorando la pregunta rehecha de los ministros. Que ya no hay ex Presidentes en el nuevo enunciado.

“Si dice: ‘No’, pues ya están exonerados, la gente está contenta, y si no contenta, ya no quiere que se abra esa página o que se regrese a esa página, hay que darle vuelta a la página”. ¿Usted entendió qué quiso decir López Obrador?

“Entonces, ya eso en sí, independientemente de cómo venga la pregunta, ya es un juicio”, planteó como aceptando la derrota sobre su empecinamiento inicial.

Y ya casi en una autocomplacencia, aseguró: “Acuérdense que no todo es jurídico, lo más importante es la participación y el juicio ciudadano; eso, en una primera instancia”.

Si al galimatías en torno a la consulta para enjuiciar a los ex Presidentes le faltaba algo, López Obrador lo agregó: “Si procede o no procede, si ya prescribió, eso es otro asunto, eso lo tienen que resolver las autoridades”.

‘LA PREGUNTA ES POCO CLARA’

El 2 de octubre, durante la “mañanera”, y un día después de que los ministros modificaran la pregunta sobre la consulta, pretendidamente para enjuiciar a cinco ex Presidentes, con un rostro desencajado, el Presidente López Obrador inició así la conferencia:

“Bueno, pues, terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos, garantizando derechos humanos en contra de los ex Presidentes de la República”.

“Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia, se aprobó que se lleve a cabo esta consulta”, expresó.

“Se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, porque es un poco genérica, vamos a decir, al final es “sí” o “no”, ya la gente la va a irla interpretando”.

Más adelante, ante la insistencia de reporteros, definió más su opinión. “(La pregunta) es genérica, no diría abstracta, sería mucho, es poco clara”, dijo.

Con poca satisfacción reflejada en su rostro, aunque expresara lo contrario, afirmó que lo importante es que existe la “democracia participativa, no solo representativa”.

En la “mañanera” de ese 2 de octubre (que sí se olvida) no había tema más importantes que la reacción de los ministros sobre la propuesta de consulta.

Mientras hablaba sobre el tema, el semblante le fue cambiando, sobre todo cuando revolvió los prefijos o sufijos “demos (pueblo)” y “kratos (gobierno)”.

Era claro que el Presidente había perdido una. Aún así dijo que la esencia era que se aprobó que se pueda llevar a cabo la consulta.

Los días siguientes, parte de la “opinocracia” seguía lamiéndose las heridas porque los ministros habían arrastrado la cobija ante el Presidente López Obrador.

Nada de eso. Jugaron su juego para no ser señalados precisamente de eso.

Y la muestra está en que lo que el jueves 1 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, parecía un triunfo irrefutable de López Obrador, una hora y media más tarde cambió radicalmente.

Lo otro, y que para ello el pueblo sabio tendrá tiempo de decidir, de aquí a junio o agosto de 2021, es cuántos del actual gobierno incluye en su respuesta de “sí” o “no”. Si estará el actual Presidente, su hermano Pío, David León, Rocío Nahle, Ana Gabriela Guevara, Hugo López-Gatell, Irma Eréndira Sandoval.

Y si Santiago Nieto ya “liberó” a tres de los cinco ex Presidentes, para los otros dos, los más recientes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quien lleva mano es el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Pero el consenso es que se está viendo lento. Y ni negarlo, es su arrogancia de sentirse libre.