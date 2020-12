La complejidad de la sencillez

> No le dije que éramos unos bárbaros que, en tan solo 15 años, habíamos asesinado a tres presidentes, a 50 líderes políticos y a un millón de mexicanos. Quise que nos siguiera viendo con respeto y no con miedo

Las preguntas más complejas e interesantes que me han hecho, a lo largo de la vida, no me las formularon ni mis maestros, ni los expertos y, ni siquiera, los Presidentes de México. Por el contrario, me las han planteado personas muy sencillas y modestas.

En cierta ocasión, una jovencita mesera vienesa, que me atendía mientras yo esperaba a que mi hijo terminara su junta donde representaba a México, tuvo la amabilidad de interrumpir mi soledad para hacerme conversación, durante algunos minutos. Me hizo 5 o 6 preguntas sobre mi país. Todas ellas me pusieron contra las cuerdas, por ser muy difíciles de contestar en muy pocas palabras.

Para comenzar, me lanzó preguntas casi turísticas sobre las ciudades, las playas y los climas. Como meserita que era, tuvo la curiosidad de preguntarme ¿cómo se llamaba el restaurante más famoso de la Ciudad de México?

Como me preguntó por el más famoso, no por el más bonito, ni por el más elegante, ni por el más suculento, sin ninguna duda le contesté que se llamaba La Bombilla. Pero, le agregué que ya no funcionaba, porque allí se erigió un monumento, rodeado de un bello parque, en un grato lugar de la ciudad.

Me dijo que se veía que éramos un pueblo muy sensible, y muy exquisito. No le aclaré que no habíamos hecho un homenaje a la gastronomía, sino que era el mausoleo de un magnicidio. No le dije que éramos unos bárbaros que, en tan solo 15 años, habíamos asesinado a tres presidentes, a 50 líderes políticos y a un millón de mexicanos. Quise que nos siguiera viendo con respeto y no con miedo.

Pero, después, sus preguntas fueron más al fondo.

Recuerdo que me preguntó si México era un país pobre o era un país rico. Le contesté una babosada, porque no encontré la manera de decirle que mi país era, al mismo tiempo, muy rico y muy pobre. No quise decirle que México es un país muy rico, pero que está lleno de mexicanos muy pobres. Temí que creyera como una guasa lo que, en realidad, es un drama que podría convertirse en tragedia.

Porque somos como la 12ª potencia económica del planeta mientras que Austria es la 12ª economía de Europa y debe ser la 50ª del mundo. Pero, por citar algo, allá todos tienen escolaridad suficiente, aun los más modestos. En una semana, sólo traté meseros, taxistas y empleados de almacén, pero todos, sin excepción, hablaban un inglés perfecto, incluyendo a la recamarera de mi habitación, quien ha de ser una de las austriacas más pobres que existen.

Como explicarle que nosotros somos uno de los más importantes productores de automóviles, de autopartes y de agroproductos. Pero, también, somos uno de los más importantes productores de pobres, porque están ahogándose 60 millones de personas, sumergidas en el pozo de la pobreza. Esa dimensión poblacional no la entiende una europea y a una austriaca no es fácil explicarle lo que es la pobreza ni hacerle comprender lo que come una oaxaqueña pobre.

Pero, más complicado que explicar lo anterior, sería contarle que yo vivo en un país donde la pobreza y la riqueza están asociadas con el poder. Porque en México, más que en ningún otro país, ser muy rico es, además, ser muy poderoso, mientras que ser muy pobre es, también, ser muy débil. Por eso, los proyectos de reparto son imposibles en la realidad mexicana.

Por último, tampoco quise platicarle a una extranjera que, en mi país, han sido los sucesivos gobiernos los que han creado a la mayoría de los ricos y a la mayoría de los pobres. Que, en México, son muy pocos los que son ricos por su propio mérito y que son muy pocos los que son pobres por su propia culpa. Que las grandes fortunas se han formado por el favor de las concesiones, de los privilegios y de los contratos gubernamentales. Y que las grandes miserias se han generado por la corrupción, la inconsciencia y la irresponsabilidad de algunos gobernantes.

También me preguntó si mi país era seguro o inseguro, si era estable o inestable, si había justicia o injusticia, si era un país feliz o triste. Todas son preguntas muy complejas, pero formuladas por una persona muy sencilla.

En algún momento, supongo que trató de imaginarse un país a donde nunca podría costear su paseo y me preguntó el nombre del río de la capital mexicana. A una europea no le puedo decir que no tenemos río porque no me lo creería. Ni que tuvimos como 30 ríos, hoy todos enterrados, entubados y pavimentados. Ni que nuestros ríos no son hidrantes sino sépticos. Ni que no los usamos para beber sino para excretar.

Para disimular nuestro salvajismo, le contesté que el río de la Ciudad de México se llama Cutzamala y no le mentí. Le dije que alcanza para que bebamos 25 millones de personas, el triple de su país. Pero le oculté que no cruza la ciudad, sino que se encuentra a 130 kilómetros y que traer el agua, por entre las montañas de 3 mil metros sobre el mar, es un portento mundial de la ingeniería y casi un milagro diario.

La última de las preguntas que me hizo Greta me acorraló y me mostró que, además de inglés, también sabía geografía. Que si no nos daba miedo vivir junto a Estados Unidos. Me dio pena confesar mi afirmativa y me dio vergüenza mentirle con mi negativa. Para revirar sin contestar, tan solo le pregunté si a ellos, muchas veces, no les ha dado miedo vivir junto a Alemania. Abrió al máximo sus ojos azules y, con palabras que traduzco al “mexicano”, me dijo algo como “¡Carajo!, se siente re-que-te-feo”.

Para mis adentros sonreí mi triunfo “¡No que no!, cabr…”, desde luego con la simpatía que me despertó su buen trato. Después de esto, ella se fue a atender a otra mesa que la reclamaba mientras yo regresé a mi soledad. Pronto llegó mi hijo y cenamos. Pero las preguntas me perseguían y me hacían pensar en lo difíciles que pueden ser las preguntas de los seres más sencillos.