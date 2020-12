La clase media en crisis

Ese inmenso e importante grupo no cuenta con liderazgos adecuados que le den congruencia y acción en la vida política del país

>El sector empresarial, además, es presionado por la delincuencia organizada, y no recibe ningún tipo de apoyo de las autoridades. Por ello están protestando contra la política de AMLO, y éste debe darse cuenta de lo que sucede, porque si no, pueden estallar serios conflictos

SIN DUDA, LOS PELIGROS AUMENTAN Y NO SOLAMENTE POR EL CORONAVIRUS, TAMBÈN POR CASORIOS Y ATENTADOS, ASÍ LOS POLÌTICOS TIENEN QUE DECIDIR A DÓNDE DIRIGEN SUS PASOS, SI AL PENAL PARA LAS BODAS O A LAS CANTINAS PARA LOS ATENTADOS… BUENO, ES UN DECIR.

Hace algunos años, contaba en algunos artículos, estuvimos haciendo unas entrevistas en Tijuana, Baja California Norte, y coincidimos para entrevistar al entonces presidente municipal en el “día del preso” que se celebraba en el famoso penal de la Mesa y, pues suspendimos la reunión hasta el siguiente día, donde al preguntarle lo que había vivido en el penal, nos comentó:

“Pues resulta que les explicaba a los presos de que no teníamos dinero para las mejoras y que todos los recursos los teníamos que aplicar en obras vitales y en educación, en escuelas. Ahí uno de ellos insistió: pues mi presidente, usted debería poner canchas de tenis, equipar el comedor con mesas y cocina, con baños de vapor y secciones de élite con todos los servicios… y les insistí en que los recursos se aplicarían en las escuelas, entonces este preso nos dijo: ‘pues piénselo, mi presidente, porque a lo mejor ya está muy grande para ir a la escuela, pero no puede decir que no llegaría a la cárcel, así que es mejor prevenir y estar bien armado para cuando eso suceda, con comodidad y no con penurias como estamos ahora”.

Y pues es cierto, ya lo vemos con el ex gobernador de Quintana Roo que ahora tiene una boda con una de las mises, y pues eso quiere decir que tiene recursos y privilegios y que a lo mejor está muy bien cómodo en el penal, por eso no extrañaría ni a sus perritos por los que pagó una fortuna para localizarlos cuando se perdieron… bueno así da la vida muchas vueltas.

Y es para pensar lo que comienza a suceder con la violencia que estalla de pronto en el país y se concentra en Jalisco, igual que cuando se iniciaran los grandes conflictos y se destapara la cloaca del narcotráfico y la intervención de las agencias extranjeras y el manejo y control de las autoridades mexicanas, por ello nos llegan las imágenes el asesinato del cardenal Posadas Ocampo y del atentado en el aeropuerto y de cómo se fueron en cascada los conflictos armados y la violencia, hasta colocar al gobierno de Salinas en una tablita donde por poco no termina su mandato.

Hoy, además, tenemos el grave conflicto provocado por el coronavirus en la zona metropolitana, afectando a la capital y al Estado de México y con el cierre de actividades que lesionará la economía nacional y familiar.

La crisis no solamente es de salud, sino también económica porque sin duda muchos empresarios no tendrán más remedio que cerrar y despedir a sus empleados y esto está lesionando mucho la confianza de la clase media que es la que habita en esta zona.

Seguramente AMLO conoce la forma de reaccionar de las clases medias y está preparado para resistir los embates y las protestas sobre todo cuando ahora ese inmenso e importante grupo no cuenta con liderazgos adecuados que le den congruencia y acción en la vida política del país, pero no podrá negar que las reacciones serán violentas y viscerales de muchos afectados que ahora y desde ahora, alegan que todos sus males son por la llegada al poder del “comunista” y sus huestes que tratan de terminar con la vida democrática y las libertades del país y con tal argumentación, sin sentido, se montan en la violencia y desesperación que hasta el momento ha quedado en las reacciones y los insultos y no a las acciones de violencia y desestabilización.

Curiosamente, en las acciones de violencia no aparecen los grupos especiales del gobierno y los cuerpos de policía, ahora tal como lo vemos se ha dejado al garete el control de los grupos delincuenciales y éstos aportan sus acciones violentas porque no tienen control y pueden hacer lo que quieran porque saben que no tienen freno ni rienda para detener sus actos.

Esto es muy grave porque en esa anarquía los grupos de la delincuencia organizada comienzan a influir en las acciones políticas en el país, y sin duda en muchos sitios ya cuentan con puestos y presupuestos porque al no existir los partidos políticos, los grupitos locales son fácilmente influenciados por el dinero y el poder y muchos políticos locales han caído en las garras del crimen organizado y por tanto vienen influenciando en la narco política.

Esta realidad se nota sobre todo en las zonas marginadas en las ciudades, y así el Estado de México y las zonas del infeliciaje nacional de la capital están controladas por esos grupos que desde ya tienen una importante influencia porque controlan los “impuestos” que no tienen control por medio del cobro de piso y de las cooperaciones de los grupos del comercio informal que sirven para reciclar las mercancías robadas, la venta de armas, los artículos de contrabando y clonados, las drogas y el manejo de los créditos y finanzas de los grupos para “lavar capitales e invertirlos” fortaleciendo su poder en la política y en el empresariado, y lo grave es que ni idea tienen en las altas esferas de lo que viene sucediendo en tal sentido.

Son tan poderosos los grupos de la delincuencia que se atreven a realizar atentados contra importantes personajes para marcar sus actos y cobros por amenazas o por relaciones y complicidades ,y así, muchos políticos están dependiendo en tales horas de lo que esos grupos condicionen en el manejo económico, porque los empresarios al cerrar actividades tienen que depender de los créditos y pagar recursos que ya no tienen, y mejor dejan en manos de los delincuentes las propiedades y negocios antes que la vida.

La crisis pues es brutal y tendremos muchos conflictos a lo largo de este año sobre todo porque el grupo clasemediero y empresarial es el más afectado y no recibe ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades, y entonces tienen que depender de los delincuentes, no por gusto sino porque: pagan o mueren, esa es la realidad, por ello las clases medias están luchando y protestando contra la política de AMLO y este debe darse cuenta de lo que sucede porque si no, pueden estallar serios conflictos…