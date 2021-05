Hazmerreír de la política

Si algo caracteriza a clase imperante es su falta de oficio; como para ser incompetente no se necesita título o cédula profesional, no hay ruptura alguna con la moral o la ética

No somos nada. Por décadas, ser ungido como candidato a una diputación local, a una diputación federal o a una alcaldía, era una noticia que acalambraba las piernas. Las Palabras Mayores de Luis Spota en su versión no-presidencial eran una confirmación de que se estaba en la mira de quien estaba en el poder para hacer cosas que importaban.

Fuera pequeño o grande el boleto, había que aferrarse a él como se sostienen los mandos de la vida en la mano. Una candidatura de esas era extremadamente peleada y había que defenderla con uñas y dientes porque de ella dependía el futuro.

De la diputación o la alcaldía, el siguiente paso lógico era ser considerado Secretario de alguna dependencia federal o, de plano, aspirante a la gubernatura, aún cuando se tuviera alguna falla garrafal, un pecado de origen.

Entre las demostraciones de sarcasmo que se han hecho parte de la historia de México están dos sensacionales. La de un secretario de José López Portillo al que nombró candidato a gobernador y dice la leyenda que una vez que ganó las elecciones se extraviaba si salía a caminar solo por la capital de esa entidad.

La otra es mejor aún; el funcionario que llegó como gobernador en las épocas de Carlos Salinas de Gortari y que no conocía a mucha gente de su estado, así que optó por contratar a un ujier que le iba susurrando al oído a quiénes debía saludar y quiénes eran. El ujier terminó como cosecretario de Gobernación y gobernador en Veracruz.

Por el contrario, ahí está el caso de personajes al estilo de Tulio Hernández, quien siendo gobernador de Tlaxcala elegía un día a la semana para presentarse a la hora de la comida en cualquier vivienda. Tocaba el timbre y lo recibían. Mandaba comprar cosas a la tienda y almorzaba con sus desconcertados anfitriones.

Siendo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se presentaba en “El borrego viudo”, por los rumbos de Tacubaya, y se disponía a cenar. Poco a poco, la lista de personajes que no conocen el lugar que gobiernan se hace enorme si se suma la de aquellos que conocen muy bien los territorios en donde exhiben su poder.

El caso es que el ser considerado como legislador o alcalde era un privilegio.

Es más, aún en aquellas circunstancias en que se era nombrado como candidato de un partido para hacerla de comparsa del que competía como favorito se consideraba una gran distinción, pero nada de eso funciona en la actualidad.

En los años en que Andrés Manuel López Obrador despacha en Palacio Nacional, lo que venía presentándose desde hace tiempo se ha desbordado; ahora, ser parlamentario se asemeja a una gracejada de TikTok.

La carcajada es el dogma. Ahora, los candidatos ya no lucen como tales, sino como comparsas de poderes que han alcanzado un nivel de cinismo patológico. Se consigue al candidato más débil, al menos competente, al más incapaz, para que si gana se le maneje golosamente desde las oficinas del que verdaderamente manda.

Las cosas comenzaron a mostrar su peor cara cuando, un día, un futbolista inició sus actividades como gobernador en una entidad que ahora mismo tiene a docenas de pandillas que son las que señalan el rumbo y las transas se encubren con ditirambos que ni siquiera entiende el crack.

Los filtros para ser parlamentario desaparecieron y ahora se puede ser diputado federal o senador si se cuenta con la secundaria, el bachillerato o se puede integrar una comisión legislativa de Tecnología porque se es propietario de una tienda de teléfonos celulares en el terruño.

Queda claro que si una persona que vendía aguas frescas en un mercado de repente llega al Congreso de la Unión para atender temas vinculados al comercio, las señales de que algo se pudrió son ominosas.

De más está decir que si un legislador tiene preferencias pedófilas, y sus impulsores no dijeron nada, es evidente que el poder está concentrándose en unas pocas manos a las que les importa un bledo quién llega a una curul. El chiste es rellenar los espacios con quien tenga la capacidad para no decir nada, salvo repetir estulticias robóticamente.

Pues, como pocas veces se había visto en tantos años de echar un vistazo a la política de este país, han llegado docenas de candidatos para diputados y alcaldes que tienen una característica general; además de que no tienen la menor idea de los temas políticos, se basan en esa precariedad para producir su campaña.

La justificación para la sociedad es pueril; considerando que este grupo de personajes no conoce la política o la administración pública ni por accidente, está garantizada su conducción sumisa a la hora de que ganen las elecciones y tomen posesión de sus puestos.

La ocurrencia se exhibe con una analogía; hay que dejarse atender por personas que no sean médicos porque en esa ausencia de cédula profesional radica su desinterés por no sacarles dinero, a manos llenas, a sus pacientes.

Los niños y jóvenes de México deberían recibir clases por parte de personas que no son maestros, porque al no serlo no tienen conexiones con la mafia en el poder, como los sindicatos de docentes.

En tal hechura, los ingenieros no deben hacer labores de ingeniería porque su título profesional los obliga a seguir con un código de ética, por ejemplo, en la industria o en el ramo de la construcción.

Y así hasta el delirio. Si algo caracteriza a la clase política imperante es su falta de oficio y de competencias para ejercer el poder. Y como para ser incompetente no se necesita título o cédula profesional, no hay ruptura alguna con la moral o la ética.

Del camerino al Palacio. Tiene sentido que docenas de candidaturas a diputados y alcaldes estén ocupadas por artistas, cantantes, bailarines, deportistas. Son los patiños de un poder que ha descubierto una oportunidad de negocio inmejorable, contratar a los adictos a la lentejuela como candidatos. Si pierden en las elecciones no hay riesgo. Y si ganan, ellos mismos pedirán que los asesoren.

En ese sentido, colocar a una manga de personajes que no tienen supina idea de lo que están haciendo como candidatos es una idea apropiada para que la autocracia tome forma en la vida nacional; sin cerebros verdaderos en el poder no habrá contrapesos regionales para detener las decisiones del inquilino de Palacio Nacional.

Por lo que se refiere a Morena, parece que a las huestes de Mario Delgado les agradan los youtubers. La justificación técnica es que estos personajes tienen miles de seguidores y, por lo tanto, tienen influencia sobre un colectivo social.

Es probable que sea así, pero de ahí a considerar que sus calificaciones técnicas y de experiencia son suficientes para dirigir un municipio, o realizar trabajo parlamentario, hay un horizonte de distancia y las consecuencias son potencialmente peligrosas.

Para Encuentro Solidario, el Maná de los candidatos se encuentra en la vida artística, pero no se crea que de los que arroban con su trabajo como intelectuales; no se trata de escultores, pintores y músicos que dan renombre a México en el exterior; más bien, su superficialidad es la condición para llegar a la candidatura porque si se diera lo contrario, el brillo con el que hipnotizan a su audiencia desaparece.

Por supuesto, si tales personajes ganan las posiciones para las que compitan en las elecciones 2021, el país saldrá ganando. Ser gobernado a punta de rancheras y boleros es más eficiente que los pomposos dicterios de un político profesional.

Como lo dijo, sabiamente, Carlos Fuentes, los mexicanos confunden lo grandioso con lo grandote. Y para confirmarlo está Redes Sociales Progresistas, partido político que ha construido un auténtico trabuco digno del Blanquita o el Tívoli.

Si el oficio de la política es un territorio lleno de peligros y de riesgos, es entendible que los candidatos sean luchadores, y no, precisamente, a favor de los derechos humanos. Además, ungir a adictos al Pancracio como candidatos tiene una ventaja incuestionable; si andan enmascarados no temerán ser exhibidos por la vergüenza de la derrota.

En sentido inverso, el grupo PRI-PAN-PRD es de gustos conservadores y prefiere a los atletas de alto rendimiento como candidatos, aunque también apuesta fuerte y cree a pie juntillas que una concursante de belleza tiene las capacidades para dirigir los esfuerzos de una entidad clave en la vida industrial y comercial de México con Estados Unidos.

Y es de esperarse que en Movimiento Ciudadano, la propaganda tome un cariz amable que aleje a la solemnidad que Goebbels impuso al lavado de cerebro de las masas. Si su candidata llega a dirigir los destinos de Misantla, en Veracruz, la delincuencia organizada no tendrá de otra que salir huyendo, porque serán vituperados como ratas de dos patas.

En lo anterior, la aspirante a alcaldesa tiene un ominoso detalle que afea su palmarés para la administración pública; ella no es la intérprete originalísima de las canciones de amor y contra ellos. Ahí está Chelo Silva para demostrarlo.

Por supuesto, produce cierto morbo imaginarse las conversaciones que darían pie a una decisión por parte de estos candidatos, ya sea en la alcaldía que ganaran o en la Cámara de Diputados. Si esta clase de erudiciones se combina con los funcionarios de la 4T o la mayoría de los opositores, la diversión está garantizada.

Ni para dónde hacerse. Dos conclusiones sobre la marea de la lentejuela al poder se hacen vigentes a punta de mensajes mortuorios a la verdadera política, a esa que se practicaba, con denuedo, en el ámbito municipal y estatal; no se diga el federal.

La primera es la evidente pérdida del respeto por el oficio político.

Por décadas, el arribismo era la peor especie en los tiempos electorales, pero en la actualidad, ni siquiera eso se mantiene. Lo de hoy es el chistorete como agenda política, la botarga como argumento en el debate y el trending topic como sueño de clase.

Bailar haciendo el ridículo, vestirse de superhéroe en la gira que permite la pandemia, espetar sonseras y leer trabajosamente aquello que haya sido redactado por el comité de campaña o el asesor en comunicación, es la cotidianeidad de no pocos personajes que han llegado a una candidatura por suerte o por un emolumento mal disimulado.

Queda la evidencia de lo anterior en impresentables personajes que hasta por teléfono confirman que de los 40 millones que le van a dar para la campaña gastarán 15 y se quedarán, para sí, con 25 millones a cambio de no vituperar a Claudia Sheinbaum o al jefe de ésta. Si el ridículo es una forma de vida, al menos que deje para tomar clases de karate.

Ahora mismo hay legisladoras que bailan en el pleno de la Cámara o que ansían ser atacadas a pastelazos para que las redes sociales las encumbren. Unos minutos de tendencia nacional bien valen apostar todo su resto al ridículo como promotor de su persona, en el entendido de su dolorosa orfandad de ideas.

Antes se decía que para ser político también habría que parecerlo. Esa especie es old fashion, totalmente anacrónica. Se terminaron las tentaciones ideológicas y se consolidó a la banalidad y al sainete como la meta de todos los días, que hablen mal, pero que no dejen de hablar es la obsesión actual.

La banalización ad nauseam de las candidaturas señala que aquellos que en verdad tienen capacidad para la vida parlamentaria o la administración pública no serán tomados en cuenta por los partidos políticos.

Es entendible que se haya tomado esa decisión de menospreciar a los competentes en las arenas políticas. Si se cuenta con experiencia y formación académica para dirigir los destinos de un distrito, de una entidad federativa o de un municipio, difícilmente podrá aceptar que le digan lo que tiene que hacer cuando arribe al poder público.

Y, entonces, las complicidades con los grupos políticos que impulsan a las candidaturas, simplemente, se desploman.

Por eso es mejor un candidato hueco, que se sienta a gusto simulando. Esa es la clase política que domina al país. La seriedad ha muerto por el momento.

Así, los candidatos viven a su aire. Antes, los aspirantes a políticos leían la Constitución: ahora, las revistas del corazón son las que interpretan el ritmo de la República.

