Fuego amigo morenista en Oaxaca

El presidente, desde hace meses, ha tratado de dar camino para que la Senadora, Susana Harp, se vaya posicionando en Oaxaca con vistas a la sucesión gubernamental, para ello, arropa constantemente a su Tío Alfredo Harp considerándolo un extraordinario hombre y uno de sus íconos para seguir luchando solamente porque además de otras cosas es un empresario beisbolero al que le tiene gran respeto y mucho agradecimiento porque a lo mejor le deja utilizar las instalaciones para “macanear”, en fin, el presidente tendrá sus razones para considerarlo casi casi como un “santo” y es lógico que la Senadora tenga un pedacito de esos aplausos presidenciales, por ese motivo la envió desde hace meses a Oaxaca para que coordinara las acciones en el Sector Salud para atender los temas de la pandemia y nos imaginamos que entre ellos estaría el surtimiento de vacunas que, de pronto, se terminan cuando se inicia la vacunación para los viejitos que pasan más de 20 horas esperando a ver si les toca, pero ¡lástima Margarito!, pues se terminan y no faltan los acelerados que como el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, se ponen a cerrar calles y amenazar a todos para que les den vacunas y eso que son de los “mesmos” morenistas en el poder, pero cuando hay procesos electorales pues de todo se vale para joder a los contrincantes… aunque sean de los mismos.

Por supuesto que la senadora con permiso especial y comisión presidencial no tiene culpa de que a nivel central se terminen las vacunas o no se distribuyan, al fin y al cabo, Gatell, anda parrandeando en “la Condesa”, ya saben, hay que darle gusto al cuerpo cuando anda uno en recuperación… aunque los paganos de esas frivolidades que tan bien le aplaude el presidente a su genio en el sector salud jodan la tranquilidad y las esperanzas de miles de viejitos que se quedan esperando una última oportunidad, entre ellos me cuento, porque no sé cómo aguantar las largas horas de cola para poder ser vacunado en este soberano desmadre oaxaqueño que han provocado.

Y bueno, como constantemente nos dice el señor presidente que él no tiene ánimos de venganza porque tiene un amplio espíritu para perdonar, pero no para olvidar, pues seguramente la familia de Beltrones no está tan tranquila porque saben que en política no hay perdón cuando se está en la “oposición” y que todo depende de quién o quiénes controlen el poder y de cómo se utilicen a los políticos de acuerdo a los tiempos y circunstancias para hacer política real, finalmente, en política, no hay amigos, solamente cuentan los socios o los cómplices. Es claro que desde 2006 Beltrones se ganó los odios que se deben generar cuando se realizan operaciones donde incluso se pierde la posibilidad de llegar al poder del candidato que en ese momento, estamos seguros, contaba con la mayoría de la votación de los mexicanos. No sé si Manlio Fabio operó también el fraude electoral, es finalmente un político de la vieja guardia con todo ese nivel de disciplina y manejo que se realizaba desde el poder, en lo personal, creo que es un hombre de grandes metas y un político y ser humano leal a los principios y a las lealtades que se deben mantener cuando anda uno en las carreras políticas, creo que es honesto y que no sería uno de los grandes corruptos como se dice ahora lo es, por ello pienso que si bien no hay rencores, cuando menos hay “calambres” para ver por dónde masca la iguana y de cómo andan los priístas en Sonora para darle espacios al candidato de Morena a la gubernatura del estado… y así pensamos que todo quedará en ese “calambre” para ver reacciones y no en venganzas que generen mayores conflictos en algunas regiones.

Ahora, el subsecretario de Educación superior en el país, ha dicho que por el asunto de la pandemia y por las clases en línea que nadie entiende y que generan alta tensión entre alumnos y profesores, han ABANDONADO SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA MÁS DE 400 MIL JÓVENES, claro que lo tenían muy guardadito, hasta que fuera aceptada la embajada en los Estados Unidos, y bueno, así andan en todos lados, lo mismo a nivel bachillerato, secundaria y primaria, la tragedia de la educación es otra de las cosas que dejarán un serio problema en el país… pero eso sí ahora presumimos de una mayor cantidad de universidades que se pondrán en marcha para ir cambiando la ideología, para darle sustento al cambio de sistema, el que no entienda que esto es vital para ese proceso, pues no entiende nada de lo que pasaremos en un futuro no muy lejano.

Es claro que, digan lo que digan, la realidad es que las preferencias electorales siguen apuntando a los candidatos de Morena y no por la desorganizada e ineficiente organización, sino porque el presidente cuenta con una alta aprobación que les beneficia.

Algunos mal pensados en Oaxaca, aseguran que todos estos desastres que se vienen generando en el sector salud y en el asunto de la falta de vacunas para continuar con los programas se aceleran porque desde el Fuego Amigo se hacen los operativos de protesta porque se quiere eliminar de raíz cualquier posibilidad de que la Senadora Harp tenga mayores posibilidades y es que cuando existen luchas de poder y de tribus, y como en el caso de la senadora no tiene ni grupitos ni tribus que le amparen, pues se encuentra en desventaja y ya conocemos que en asuntos de lucha por el poder las pasiones se desatan de tal suerte que llegan a las peores acciones aunque se joda a la población que siempre es utilizada como la “carne de cañón o carne de votación” por esos grupos y tribus y mafiosos que desde ahora andan con mucho control, porque tienen medios económicos y ligas con todo tipo de grupos… pero así es la política cuando como en Oaxaca, muchos, se empeñan en hacerla como el quesillo: Bolas… y un gran negocio hacen algunos vivillos o vividores alentados y protegidos por las autoridades que apartan lugares en las inmensas filas para la vacunación y las venden entre mil y mil 500 pesos… buen negocio para algunos lidercillos sindicales y mafiosos de las tribus del poder.