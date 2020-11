Evitemos concentraciones en celebraciones religiosas

> Ojalá lo hagan porque si no la explosión de contagios será mayor. Y, como dice el Tío Lolo, Dios castiga la soberbia y la necedad

Hace algunos años estuve en la zona de Huejuquilla el Alto, Jalisco, lugar donde se dieron muchos de los actos de la famosa guerra Cristera.

En ese tiempo también pude leer el LIBRO, RESCOLDOS, donde se narraba varios momentos y formas que tomaba esa lucha en la región. Don Antonio Soto y Valle el último heredero del Conde de San Mateo de Valparaíso, quién en la realidad fuera el propietario de miles de hectáreas arrasando los derechos de muchos pueblos, cuando llegó el General Cárdenas, me contaba que al presidente le dijo: “Señor presidente Cárdenas, los ríos siempre van para adelante y nunca para atrás, y le vengo a ofrecer que los muchos ranchos y haciendas que tengo se den al Gobierno para que sean repartidos con sus aperos y recursos a los miembros que han estado en las mismas”. El presidente le agradeció y por supuesto realizó los repartos agrarios y don Antonio fue nombrado en algún importante cargo por su honestidad y valor, no por su acto del reparto.

También en aquella época tuve la oportunidad de tener muchas charlas con don Antonio y entre las mismas me habló de cómo tuvo un importante papel en la pacificación de la región de Huejuquilla logrando parar los enfrentamientos entre los cristeros y el gobierno. Siempre, como un hombre profundamente creyente y católico me comentaba que lo interesante de todo ello era de cómo los mexicanos del pueblo en esa región eran totalmente creyentes de tal suerte que, “por su religión ofrendaban la vida misma”, y esto después de muchos años lo seguimos observando cuando vemos las respuestas de miles de fieles que importándoles un comino los peligros del contagio primeramente van a sus iglesias, se concentran en San Hipólito, se va a ir en las manifestaciones hacia la Basílica de Guadalupe y seguramente llegarán por miles a Juquila y otros centros religiosos donde la autoridad no tiene la fuerza de controlar a los miles de fieles a pesar de los llamados del presidente solicitando a que “se porten bien y hagan caso para no contagiarse”, pero la realidad es diferente a las peticiones y nadie sabe cómo controlar realmente este fenómeno.

Digan lo que digan muchos analistas sobre la modernidad y la crisis en las iglesias, en México existen grupos de millones de gentes que tienen una total dependencia y control de la religión y de su “fe hasta la muerte” y en su defensa, porque sus posturas dogmáticas y en ocasiones intolerantes fomentadas por muchos sectores y por su nivel de educación y conciencia hace que primeramente se muevan de acuerdo con lo que ellos creen que es primero y es su defensa y dependencia en sus creencias y religión, y por ello antes que nada respetan los tiempos de sus festejos y en especial, en casos como las celebraciones de San Judas Tadeo, los de la Virgen del Tepeyac, los diferentes símbolos y santuarios como el de la Virgen de Juquila que concentra el 8 de diciembre y en varios días peregrinaciones multitudinarias de fieles de varias partes, y así, lo vemos en muchas partes del país.

Esos días son sagrados y los que han realizado promesas y compromisos prefieren contagiarse ante de dejar de cumplirlo porque muchos piensan que si no lo hacen les podría ir peor en la vida de lo que ahora les va, y se podrían ir al Infierno, lugar al que temen desde muy niños… Así que independientemente de que muchos sean admiradores y votantes del actual presidente, pues no le harán caso a sus llamados y por ello es vital que los mandos religiosos tomen nota y salgan a solicitar a los fieles las debidas precauciones para no contagiarse y contagiar en los momentos en que estamos en una verdadera crisis por la pandemia y sus consecuencias.

Recordemos que cuando las cosas van mal en lo económico, en la salud de las familias lo único que les queda es la fe y la confianza en Dios y por ello ponen el alma en su adoración por medio de la asistencia a los lugares y fechas que son tradicionales para las celebraciones, Ahí piden con la esperanza de que se terminen sus males y problemas o van a agradecer por los “favores recibidos o los milagros que les llegaron en anteriores peticiones”, y con esa fuerza es que se mueven millones de mexicanos con pasión y convicción, por tal motivo no encontraría ni siquiera algunas propuestas para controlar esas celebraciones porque no se podrá realizar simplemente, y si se reprime, corremos el riesgo de verdaderos levantamientos y violencia, esperemos, pues que la gente que vaya tenga mayor control y conciencia y tome medidas adecuadas para evitar contagios y contagiar, de otra forma, los casos de Covid-19 aumentarán peligrosamente en el país.

En México, me comentaba monseñor Gerónimo Prigione, hay una devoción mariana, se refleja en todos los santuarios y fechas de adoración y esto hace todavía mucho más fuerte las convicciones de llegar en las fechas a dar las “gracias· a la virgen y es por ello que recorren en grandes peregrinaciones a pie o en bicicleta para llegar a los santuarios y no hay poder humano que les evite hacerlo porque así somos, es como si en los festejos del día de la madre se impide que se llegue a las casas de la madre, y esto generaría conflictos y violencia en muchos sitios, solamente la convicción y el diálogo con gente que tenga la fuerza moral para hacerlo podría servir en algún momento.

Sacerdotes y dirigentes religiosos católicos pueden, a lo mejor, influir en ello y tendrán que realizar un esfuerzo y campaña intensa en todo el país, pero algunos nos comentan que no lo hacen porque pierden limosnas y recursos y bueno, es claro que en tales eventos esto es vital e importante para sostener a su iglesia, pero sería mejor que por su convicción de vida ayudaran a que no se contagiaran más y salvaran vidas, generando la conciencia de la sana distancia, del uso del cubreboca y el lavado y aseo en manos y cuerpo, evitando las multitudes por el bien de ellos y de los demás. Ojalá lo hagan porque si no pues la explosión de contagios será mayor. Y Dios castiga la soberbia y la necedad… dice el Tío Lolo.