En la ‘consulta’, los muertos hablan

Sinsentido propuesta presidencial de enjuiciar a ex titulares del Ejecutivo federal; boquete al Estado de derecho preguntarle a alguien que no es autoridad si quiere que encausen a otra persona

En el contexto de una de sus propuestas, o promesas, de campaña, Andrés Manuel López Obrador empujó una decisión política de suyo innecesaria, una consulta para enjuiciar a los ex presidentes de la República. La propuesta presidencial carece de todo sentido por dos motivos.

Primero, la autoridad investigadora no necesita consultas populares para indagar hechos presuntivos de delito y, segundo, supuestamente, el hombre mejor informado del país es el Presidente, por lo que podría tener información que le hiciera pensar si hay huellas comprometedoras de los ex mandatarios en comento.

¿No le vendría más a modo a López Obrador emprender un espectacular operativo para detener a un ex presidente ahora mismo? Seguramente sí, pero hay una obviedad; no tiene pruebas irrefutables, porque si no, ya las habría empleado, pero a esas noticias habría que añadirle otra que no es esperanzadora para las ficciones de Palacio: La presunción de inocencia. Es un boquete al Estado de derecho preguntarle a alguien que no es autoridad si quiere que enjuicien a otra persona.

Con esas limitaciones, los panegiristas de López Obrador pusieron manos a la obra y el 15 de septiembre llegó un membrete llamado “#JuicioAExpresidentes” a la Cámara de Senadores para entregar las firmas recabadas al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Las cabezas visibles del membrete, Omar García, Ariadna Bahena y Alina Duarte, fueron acompañadas por la actual secretaria de Morena, Citlalli Hernández Mora.

Siete días después, la Cámara de Senadores envió al Instituto Nacional Electoral (INE) dos solicitudes de consulta popular para enjuiciar a ex presidentes. La primera, para que validara el número de firmas de apoyo, 2 por ciento del listado nominal, que, redondeando, son 1 millón 800 mil firmas, y, la segunda, que verificara que las firmas eran auténticas.

El INE entregó al Senado un informe de la verificación de las firmas de apoyo. Los resultados de las investigaciones por parte de la autoridad electoral fueron numerosos y, según el documento, se encontraron algunos elementos interesantes.

El informe entregado el 14 de noviembre señala que el INE identificó que de los 2,538,048 “apoyos compulsados” se encontró en la Lista Nominal de Electores a 2,116,837 ciudadanos, 2.32% de la Lista Nominal de Electores, por lo que sí se cumplió con el porcentaje de apoyo mínimo establecido en la ley, que es del 2 por ciento.

Sin embargo, “se detectaron bajas por defunción desde 1999, de tal manera que se pudiera suponer que los apoyos que se encuentran ubicados en este rubro fueron obtenidos mediante otro tipo de fuentes, como listados nominales usados en anteriores elecciones, fotocopias de las credenciales para votar, etcétera”.

Por otra parte, el INE hizo una validación muestral en el domicilio de 850 personas y entrevistó a 597, de las que el 80 por ciento sí había apoyado la consulta y el 20 por ciento negó haber participado en ese ejercicio.

En general, la numeralia del INE arrojó los datos siguientes:

Ciudadanos firmantes 2,538,048

Ciudadanos firmantes en la Lista Nominal 2,116,837

Ciudadanos firmantes no existentes en la Lista Nominal 276,677

Ciudadanos excluidos de la Lista Nominal 23,533

Bajas por defunción 5,530

Bajas por pérdida de vigencia 14,442

Bajas por cancelación de trámite 1,969

Bajas por suspensión de derechos políticos 744

Bajas por registro duplicado en el Padrón 619

Baja por datos personales irregulares 138

Bajas por domicilio irregular 91

Registros repetidos 120,902

Registros de ciudadanos sin firma o huella 99

La pregunta que se haría en la consulta popular, y que fue propuesta por un grupo de senadores de Morena, es “¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

Habrá que considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la pregunta de la pregunta y eliminó los nombres de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari.

Peor, antes de la nueva propuesta de la SCJN se había propuesto la siguiente pregunta:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Sólo por poner un ejemplo sobre la ambigüedad de la pregunta, se ha hablado, hasta el cansancio, de que Carlos Salinas de Gortari participó en el homicidio de una persona del servicio doméstico de su casa el 18 de diciembre de 1951. Salinas tenía cuatro años de edad. Tal hecho se dio “antes” de su gestión, por lo que ¿será sancionado?

En julio de 2019 se filtró, en distintos medios, que Vicente Fox debía impuestos al SAT. Si ya los pagó ¿fue un acto ilícito aun cuando la autoridad tributaria lo sabía? Y si no los ha pagado totalmente ¿son afectaciones o daños graves?

Otro tema es el costo. Morena había propuesto que la consulta se hiciera junto a las elecciones intermedias de 2021 para reducir los costos que tendría si se hiciera aisladamente de los comicios.

“El fin de semana estuve meditándolo y el argumento central de quienes están inconformes con la consulta a celebrarse en agosto es el costo y que representa entre 6 mil u 8 mil millones de pesos, entonces, podemos cambiar”, informó Ricardo Monreal.

Por el momento se ha considerado que la consulta no podrá llevarse a cabo en junio, por los comicios intermedios de 2021, por lo que, si no hay otro cambio, se llevará a cabo el primer domingo de agosto, es decir, el 1 de agosto de 2021.

Cabe pensar en que si, de por sí, el ejercicio de la consulta camina en sentido contrario al Estado de Derecho, la justicia se imparte por consulta popular, y no por cumplimiento a las leyes, la pregunta a los ciudadanos empeora las cosas.

Por una parte, se eliminó el tufo propagandístico que traía consigo el mencionar los nombres de cuatro ex presidentes; por otra, si se le pregunta a cientos de miles de personas qué significa eso de “presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves”, el asunto se complica por lo rebuscado del planteamiento.

Al menos aparecen siete complicaciones en semejante pregunta:

1.- La expresión “presuntos actos ilícitos” es de notoria complejidad para innumerables personas. Un acto ilícito puede ser faltar a la verdad ante una autoridad, igual que una documentación faltante o el ocultamiento de un hecho, y de ahí, la lista de tales presuntos actos se hace interminable y, por lo tanto, discutible.

2.- Otro punto es aquello de “hayan causado afectaciones o daños graves”. ¿Cuál es la diferencia entre afectación y daño? Sólo por pensar en un ejemplo, autorizar que se inunde un poblado chontal ¿produjo sólo afectaciones, únicamente daños, los dos o ninguno?

3.- En la misma frase de “hayan causado afectaciones o daños graves” causa un enorme ruido jurídico el “hayan”. ¿Se refiere a delitos que se cometieron en el ejercicio de gobierno? Luego, entonces, si el juzgador identifica que un ex mandatario cometió un delito antes de ser Presidente, ¿no podría juzgarse? ¿Y si lo hizo después?

4.- Por otra parte, es probable que se comprueben afectaciones o daños, pero que no se enmarquen en un delito. Por ejemplo, dejar en libertad a un capo en Culiacán ¿no fue un delito, pero sí se cometieron daños? Si no encuadran en un delito ¿se realizará otra consulta para inventar uno que se adapte a lo identificado? ¿O sólo se castigarán aquellas conductas que se encuadren en los delitos tipificados en el Código Penal?

5.- Y si se encuentra un “presunto acto ilícito” que haya sido cometido hace 20 años, y no estaba enmarcado en el Código Penal vigente en ese momento, ¿se castigará con el actual? En sentido contrario, si se descubre un “acto ilícito” cometido en 1988, ¿se hará retroactiva la ley, aun cuando no fuera grave?

6.- Si las investigaciones descubren que las “afectaciones o daños graves” las cometieron familiares de un ex presidente ¿no serán sancionados? Mejor aún, si los familiares hicieron dichas afectaciones, pero ya prescribieron, ¿se les inventará una categoría punible en el Código? ¿El de ese año o el actual?

7.- Y partiendo de la base de que todos los ciudadanos entendamos qué es eso de tener “garantizado el debido proceso” ¿no se viola el debido proceso sometiendo a consulta popular una investigación penal? Lo anterior luce apetitoso para un equipo de abogados profesionales y bien remunerados.

Puede pensarse que el despilfarro de la consulta pretende hacer un enorme circo con los ex presidentes visitando al Fiscal General mientras les toman miles de fotografías para después salir sin complicaciones.

Sin omitir la derrota numérica, en un país con una lista nominal de 91 millones 503 mil 518 ciudadanos registrados al 30 de octubre de 2020, con trabajos, los promotores de la consulta apenas y consiguieron el 2.32 por ciento.

La consulta popular es la rifa del avión presidencial en versión demográfica.

Por lo pronto, 276 mil 677 “Ciudadanos firmantes no existentes en la Lista Nominal”, 5 mil 530 “Bajas por defunción” y 120 mil 902 “Registros repetidos” ya hablaron.

Y hay que respetar esa voluntad.

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto