Emilio Lozoya y Emilio Zebadúa, sinónimo de traición

Primero fue Emilio Lozoya el que decidió traicionar a Enrique Peña Nieto al proponerse como testigo protegido para incriminar a los que un día obedeció con servilismo. Se trataba de eludir la cárcel y también de evitar que la madre, la esposa y la hermana involucradas tuvieran como destino una prisión en alguna parte del territorio nacional.

Sigue ahora, en la lista, el otro Emilio, Zebadúa González, el que se mantuvo como fiel incondicional de Rosario Robles Berlanga desde 1997, cuando esta fungía como secretaria de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Departamento del Distrito Federal.

El caso de Emilio Zebadúa es patético y de farsa, para acomodarse con servilismo. En Chiapas mintió sobre su origen. Durante el gobierno de Pablo Salazar, en el año 2000, Emilio Zebadúa fue nombrado secretario de Gobierno. En ese momento, la Constitución local exigía, entre otros requisitos, ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, lo cual no pudo acreditar. Incluso, el gobernador Pablo Salazar, en un acto de insolencia gubernamental, exclamó: Emilio Zebadúa sí es chiapaneco, pero sin aportar prueba alguna.

En su frágil defensa, el hoy delator alegó derecho de sangre y la calidad de chiapanecos de sus padres. Falso. Los datos que se mencionan a continuación evidencian que Emilio Zebadúa no es chiapaneco, además de que nunca le interesó Chiapas, jamás vivió en Chiapas y sólo se valió de un antecedente lejano para usurpar el cargo de secretario de Gobierno:

1.- En el acta de nacimiento número 546 del Distrito Federal se hace constar el nacimiento del niño Emilio Isaías Zevadúa (sic) y Serra el 27 de febrero de 1932.

2.- En el acta de nacimiento con número de partida 245 consta el nacimiento de la niña María de Lourdes González y Jameson de fecha 27 de marzo de 1940.

3.- En el acta de matrimonio de los señores Emilio Zevadúa Serra y María de Lourdes González Jameson se observa que “de acuerdo con la solicitud que presentaron” manifestaron, en pleno ejercicio de sus derechos, ser originarios de la Ciudad de México, “como está debidamente asentado”. Ambos, padres del chiapaneco de ocasión Emilio Zebadúa González.

De los documentos públicos mencionados, la única referencia a Chiapas es el nacimiento de sus abuelos en Tuxtla Gutiérrez y Pichucalco, en tanto que los domicilios, todos, sin excepción, incluidos los abuelos, certifican como único lugar de residencia la Ciudad de México, la pura farsa de Zebadúa González para aprovechar su pragmatismo acomodaticio.

Ahora a Milito, el Conde Drácula (bautizado así por la prensa chiapaneca como mofa del derecho de sangre alegado) aspira a convertirse en testigo protegido para salvarse de sus actos de corrupción consentidos y ejecutados con pleno consentimiento, cuando en realidad es un vulgar delator.

Acorralado porque finalmente le negaron todos los amparos promovidos, el miedo que engendra la cobardía lo obligó a apersonarse ante la Fiscalía General de la República para prestarse como colaborador en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y su antigua patrona, por varias veces, Rosario Robles.

Implicado en más de 20 carpetas de investigación a cargo del Ministerio Público Federal, a Emilio Zebadúa se le imputan el desvío de más de 5 mil millones de pesos. Ahora, en su condición de soplón, ha ofrecido probar que el cuantioso peculado vino por órdenes directas de Peña Nieto y la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En un acto de escasa dignidad y de miedo no disimulado, ha ofrecido probar que el destino de esos 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra fueron para financiar las campañas del PRI. Desde luego que Emilio Zebadúa no pensaba así cuando se las ingeniaba para desviar esa cuantiosa suma, en el entendido de que él también resultaba beneficiario para seguirse ostentado como servidor público. Si no estaba de acuerdo en ese momento, con su renuncia debió dejar de usufructuar el cargo de Oficial Mayor.

Para salvarse, Emilio Zebadúa se acoge a un criterio de oportunidad al que no tiene derecho. El criterio de oportunidad es una facultad que compete, exclusivamente, al Ministerio Público, y no al imputado, siempre y cuando concurran ciertos requisitos, uno de ellos insalvable: “El Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad siempre que, en su caso, se haya reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.

Hasta donde se sabe, Emilio Zebadúa no ha garantizado al Estado mexicano la reparación del daño, y mucho menos la reparación de 5 mil millones de pesos cuando, como Oficial Mayor de dos secretarías, tenía a su cargo y la responsabilidad de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

De que Peña Nieto estaba enterado y dio la instrucción para ejecutar la Estafa Maestra no tiene discusión. Así lo evidencia la renuncia de la doctora Muna Dora Buchahin como directora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando las investigaciones se acercaron demasiado a los implicados en la Estafa Maestra, inmediatamente fue retirada del cargo, una decisión que sólo pudo venir del propio Presidente de la República.

En la versión de Muna Dora hay un abierto desvío de recursos a través de apoyos ficticios a universidades públicas, institutos tecnológicos y politécnicos, y otro tipo de entidades de comunicaciones, con la adjudicación de contratos, de manera directa, con proveedores previamente seleccionados y la expedición de facturas sobre operaciones inexistentes. Tiene razón Emilio Zebadúa al prestarse a la traición. Es el principal responsable en la triangulación de esos 5 mil millones de pesos hasta hoy desaparecidos y debidamente documentados.

Sigue en la lista de imputados del sexenio peñanietista el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, acusado del gravísimo delito de traición a la patria por su participación y operación en las reformas estructurales en el 2014. Se le acusa de sobornar a los diputados para su aprobación, con la finalidad de “someter a la Nación a personas extranjeras a través de contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”.

Desde luego, es un exceso calificar como traición a la patria las reformas estructurales. Visto así, el delito tiene más connotaciones de carácter militar que de delito ordinario. Así se evidencia cuando en el anterior artículo 22 constitucional preveía la pena de muerte a quien cometiera traición a la patria cuando el país se encontrara en guerra con el extranjero.

Sólo que con las detenciones, imputaciones y juicios a personajes del sexenio pasado, todos los caminos conducen a Enrique Peña Nieto. El general Salvador Cienfuegos se encuentra detenido en Estados Unidos y a disposición de una Corte en Nueva York.

Emilio Lozoya, con todo y las comodidades que dan la delación y el arraigo domiciliario, sindicó a Peña Nieto para evadir la prisión.

A Luis Videgaray, que fungió como vicepresidente de facto, se le acusa de un delito inusual aplicado a Agustín de Iturbide y Maximiliano de Ausburgo.

Emilio Zebadúa señala a Rosario Robles y Peña Nieto como los autores intelectuales de la Estafa Maestra y él se asume como autor material al ofrecerse a declarar.

Falta ahora Jesús Murillo Karam, autor de la verdad histórica de Ayotzinapa desde la Procuraduría General de la República.

Y, como trofeo de guerra, el ex presidente Enrique Peña Nieto. Ampliaremos…

