Elecciones  nutridas  con mentiras  no ganan  en la democracia

Los procesos electorales para la renovación de Poderes de la Unión, representativos en general, en las elecciones de 16 Gobernadores de los Estados de la República, las Presidencias Municipales en turno, la Cámara Federal de Diputados y los Congresos Locales que concluyen su periodo, llevan sobrentendida la representatividad de la voz del Senado de la República, aunque sea desde las barreras.

Y por supuesto, el derecho democrático de expresar la preferencia de todos los habitantes para poder votar y ser votados, como candidatos de los partidos políticos. Desde luego obligadamente a respetar la Constitución en su capítulo democrático de su Ley electoral, sin excepción para todos los mexicanos.

Sean ellos si así se determinan legalmente por los Partidos Políticos, como aspirantes en su moralidad ideológica. Sea de origen social, económico y política equitativos. Sin ventajas ni falsedades contrarias a la ley, que se conllevan entre los ciudadanos incluidos como candidatos y sus organizaciones partidistas activas para que se promuevan como triunfalistas, aunque no siempre en los mejores momentos competitivos de cada elección respectiva, pero la libertad existe plenamente.

Los candidatos emergentes o en la reelección por sus partidos políticos de izquierda y derecha o del centro por parte de sus promotores del propio Gobierno Federal, Estatales, o de la iniciativa privada entre los grandes o pequeños empresarios, deben de ser correctamente ilustres, sin divulgar mentiras ni engaños.

Ni menos hacer directamente acusaciones falsas, armados desde las ambiciones desmedidas, con una retórica maliciosa y perversa, como lamentablemente suele observarse durante este proceso electoral en algunos de los niveles.

Las honrosas excepciones, que las hay indudablemente, son las de los candidatos que evitan las descalificaciones, los insultos, las amenazas a muchos de ellos, que tienen que aguantar en serio como minorías democráticas, a los que desde los partidos más oficialistas, fluyen consignas desproporcionadas contra el respeto a las leyes de la materia electoral o aun las de corte judicial contrarias a la Defensa de los Derechos Humanos, atentando contra la igualdad de los poderes y los derechos compartidos democráticamente bien ejemplificados por los medios de comunicación.

Con todos estos medios de comunicación, atentos a través de conferencias matutinas, vespertinas o nocturnas, en las que hay el compromiso de asumir fundamentalmente el respeto a la Constitución y al comportamiento, que de ella se dimana en su articulado de diferencias judiciales.

Hay la obligación de todos los que han juramentado “guardar y hacer guardar la Constitución,” en el ejercicio electoral de los procesos democráticos, como los compromisos más importantes y trascendentales de México, de lograr nuevamente sin reparos una elección de democracia plena.

Sin ir más lejos, tal cual la lograda en el Sexenio actual, que concluirá en 2024, en que resultó electo como presidente Andrés Manuel López Obrador, con una votación ejemplar cuya operación en dicho proceso, estuvo a cargo, con la participación de la estructura operativa y contenido electoral hoy vigente. No hubo Fraude, él ganó.

Fue acorde con las reformas realizadas a través de los años, para elegir por medio del voto en tiempo y forma, conducidos autónomamente por los Órganos Nacionales Electorales. No hay duda que no hay posibilidad alguna de realizarse un fraude.

El ejercicio de la democracia nacional, para elegir a las autoridades del país, no es un ejercicio de una persona en particular, sino que está agrupado en determinaciones legales en los partidos políticos, que da oportunidad necesariamente a todos los sectores de la población solidariamente, sean damas, varones, profesionistas, trabajadores, religiosos, empresarios, empleados y los que me faltaron.

Mientras no haya otro concepto mejor que el de la participación ciudadana en general, como un derecho democrático inalienable, a pesar de las limitaciones que tiene de orden meramente operativo en las clases sociales.

El proceso del relevo de autoridades y proyectos que se avecinan, mostrados ya en el medio periodo electoral, ha llegado quizás accidentalmente pero ha llegado, para restablecer una opción democrática sin mentiras, lo cual se puede plantear al proponerse con candidaturas de los partidos, ponerse a la vista los proyectos en boga detenidos judicialmente con reformas suspendidas o tener a la vista una opción democracia de lucha a partir del trabajo, la dedicación y la superación personal del interés compartido con todas las opciones de gobierno, para exhibir el mejoramiento social de la población.

Sobre el estado que guarda el país no solamente dar cabida a proyectos proclamados subjetivamente, que son quimeras de buenas intenciones, al articular declaraciones sin fundamento, que sólo van a lograr empobrecer aun más a los grupos que no han superado la marginación.