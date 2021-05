Elecciones en Tuxtla Gutiérrez

Como toda la Nación está enterada, el próximo 6 de junio habrían de renovarse 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, casi 2 mil presidencias municipales y cerca de 20 mil cargos de elección popular. Dentro de ese maremágnum electoral se encuentra la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Participan como aspirantes a la alcaldía el doctor Francisco “Paco” Rojas Toledo, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, Willy Ochoa, arropado por la coalición PRI-PAN-PRD, y el actual presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, representante de Morena.

La historia política de cada uno definirá las preferencias de un electorado hasta la madre de las corruptelas y el hurto del tesoro público. En 1995, el empresario panista Enoch Araujo arrebató, por primera vez, la presidencia municipal al PRI después de más de 60 años de permanecer en poder del partido de Plutarco Elías Calles.

En 1998, el PAN confirmó su supremacía electoral al ganar la alcaldía tuxtleca el hoy aspirante de Movimiento Ciudadano, Paco Rojas. El panismo, a Paco, le venía de estirpe. En 1976, su padre, el doctor Valdemar Rojas López, con solamente su prestigio personal y profesional, y su peregrinar, incansable, por barrios y colonias de Tuxtla, venció al empresario automotriz Enrique Pedrero Jiménez, candidato del entonces invencible y poderoso PRI.

Así, el PAN en Chiapas creció bajo la égida del doctor Valdemar Rojas, aunque, después, el partido de Manuel Gómez Morín pagó mal a los Rojas. Con una trayectoria política sin señalamientos de malos manejos al erario municipal, Paco, después, se convirtió en diputado federal y en candidato a la gubernatura del estado en el 2006.

En el 2015 compitió, otra vez, por la presidencia municipal de Tuxtla contra Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato del PRI-Verde y “delfín” del gobernador Manuel Velasco Coello. Castellanos es aquél célebre delincuente que en el 2009 fue pillado en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con un millón y medio de pesos en efectivo cuyo origen no pudo explicar, pero se le dio el paso a la impunidad.

En la elección del 2015, el fraude electoral en contra de Paco Rojas fue por demás evidente. Manuel Velasco puso todo el aparato de Estado a disposición de Fernando Castellanos para hacerlo ganar por apenas 200 votos. Lo grave fue que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dejó solo a Paco Rojas. Lo traicionaron Gustavo Madero y Ricardo Anaya, quienes impidieron que senadores y gobernadores panistas llegaran a Tuxtla para acuerpar a su candidato, en abierta complicidad con Manuel Velasco.

La historia se repitió en el 2018. Esta vez, Paco tuvo como rival al actual edil de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, y otra vez, dentro del panismo, su principal obstáculo fue la diputada Janet Ovando Arrazola, quien hizo hasta lo imposible para impedir su candidatura. Patrocinada por Manuel Velasco, Ovando Arrazola fue retribuida generosamente por sus buenos servicios como contrincante de Rojas Toledo.

La elección del 2018 reeditó las trampas electorales del 2015. Esta vez con más ímpetu para darle a Carlos Morales la “legitimidad” que Fernando Castellanos jamás pudo tener. Morales Vázquez ganó a Paco con cerca de 6 mil votos gracias al esquirol de Carlos Penagos, candidato del PRI. Penagos aceptó y permitió la transferencia de sus votos, con los que tramposamente ganó Carlos Morales.

El “triunfo” de Morales Vázquez tuvo como base la enorme corrupción (hoy compiten Juan Sabines y Manuel Velasco por el poco honroso título del mayor ladrón en la historia de Chiapas) en el gobierno de la “cuija” Velasco. Advertido por los morenistas de que tenían documentado todos los excesos de la mamá, Leticia Coello Garrido, y del mismo Manuel, se procedería penalmente en contra de ellos si no ganaba la gubernatura Rutilio Escandón, Carlos Morales Tuxtla y Manuel Gurría Tapachula. Así, Manuel cumplió; se arrodilló ante López Obrador y atentó contra las instituciones.

Lo malo para los tuxtlecos es que Carlos Orsoe terminó como un buen mentiroso; resultó un fraude como edil y alentó, como nunca, la corrupción. Desde su campaña, y en su toma de protesta, juró y perjuró que iba a proceder penalmente en contra de sus antecesores.

Tenía demasiada evidencia para encarcelar a Juan Sabines, que había dejado una deuda municipal de mil millones de pesos sin justificación; Samuel Toledo dejó sin recursos el erario municipal y goza de cabal impunidad. Seth Yassir Vázquez Hernández destrozó el centro de la ciudad de Tuxtla, se volvió millonario y, como recompensa, se le premió como subsecretario de Transporte en el estado de Puebla. Y, desde luego, Fernando Castellanos, célebre por sus casas en Puerto Arista y los departamentos que compró en las Torres más exclusivas de la capital chiapaneca.

Carlos Morales no es un personaje confiable. Es evidente que sus promesas de campaña resultaron una farsa. Ya como presidente municipal alentó la corrupción y la incompetencia. La policía municipal, tan corrupta como siempre, abusiva y extorsionadora. Los agentes de a pie se quejan de los superiores: “Estamos sujetos a cuota para pasar dinero a los mandos superiores. Hay apenas 30 patrullas, y algunas de ellas a disposición de algún funcionario, cuando hace 20 años, en el 2000, había 80, y la ciudad tenía 200 mil habitantes menos”. Es entendible. El secretario de (in) Seguridad Pública, Jorge Alexis Zuarth Córdova, no tiene ni idea de dónde está sentado.

Por eso hay tanta inseguridad, la delincuencia está desatada, como nunca, y los fiscales abusan de los comerciantes ambulantes, como en los mejores tiempos de Silvia Arely Díaz Santiago. Cuando les quitan la mercancía no se les extiende el comprobante correspondiente para después pagar la multa y recuperar sus pertenencias, pero lo más grave del gobierno de Carlos Morales es la apropiación ilegal de predios en connivencia con el consejero jurídico municipal Jorge Enrique Zapata Nieto. Con amenazas llaman al propietario y se le advierte que ese predio es del ayuntamiento desde hace 20 años, con el cuento de que hay un acta de cabildo que acredita esa propiedad. Cuando el dueño del predio llega ante el bandido de Zapata Nieto, este ya le tiene elaborado un contrato de donación a favor del municipio. La trampa no puede ser más burda. Si el municipio es el dueño ¿cómo se va a donar un inmueble a su favor?

Reclamada la actitud vil y deleznable de Carlos Morales y su cómplice, Jorge Enrique Zapata Nieto, ante los tribunales federales, ambos se negaron a contestar y el Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal. Ahora están obligados a contestar a los legítimos propietarios en qué documento o ley tienen el pleno dominio del inmueble del que se quieren apoderar ilegalmente. Este es el personaje que quiere reelegirse después de su desastrosa administración.

Muy abajo en las encuestas, Willy Ochoa sólo podría ganar con mucho dinero y un mega fraude. Tiene como el más grande negativo haberse prestado a la farsa de ser gobernador ocho días para cuidarle la silla a Manuel Velasco mientras espuriamente protestaba como senador de la República. En un solo acto, y sin ningún recato, los dos violaron, flagrantemente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Hoy, Paco Rojas, por méritos propios, tiene la enorme oportunidad de vencer la corrupción morenista municipal y el priísmo depredador si no es víctima de otro fraude. Las encuestas así lo vaticinan. Ampliaremos…

