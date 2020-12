El ‘verdugo’ entusiasta

> Todo está debidamente planeado para que apenas termine enero, la Fiscalía General salga de su aletargamiento y el espectáculo distraiga al país e impacte a los electores que no están del todo convencidos con Morena ni con quienes serán sus candidatos

Más vale a los encumbrados panistas, priistas y perredistas del pasado reciente velar sus armas. De pronto parece que el espíritu navideño ha penetrado en la Cuarta Transformación o que el Presidente López Obrador declaró una tregua presionado por Lorenzo Córdova y el INE que ilusoriamente pretenden imponerle un cubrebocas para que no interfiera en el proceso electoral de 2021. Nada más engañoso.

Vienen días difíciles para el gobierno y ya están encima los tiempos electorales. Más temprano que tarde será necesario distraer a la población afligida por las crisis encimadas de salud, económica y seguridad.

Y entonces, por cortesía de la Cuarta Transformación y con el auxilio de la Fiscalía General de la República y la diligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, veremos en el circo a los personajes más conspicuos del neoliberalismo, sean panistas, priistas o perredistas.

Antes del triunfo indiscutible de Andrés Manuel López Obrador sobre José Antonio Meade, Ricardo Anaya y el independiente Jaime “El Bronco” Rodríguez, una y otra vez pregunté por qué, si era previsible lo que ocurriría ante la eventualidad de la derrota ante Morena y si tenían todo el poder y, por lo visto, todo el dinero, no hicieron nada por impedirlo.

No hubo y aún no hay respuesta, no obstante que la derrota estaba cantada desde mucho antes que el electorado se volcara en las urnas a favor de López Obrador.

De hecho, una semana antes que el PRI perdiera siete de las 12 gubernaturas en junio de 2016, el ex Presidente Carlos Salinas me preguntó si alguien se percataba del tsunami que amenazaba barrer con todo. Le contesté que al parecer no.

Y así fue. Dos años después, pese a las señales de alerta, el tsunami arrasó con todo y las peores pesadillas de muchos -venganzas, persecuciones, cárcel y exilio- se materializaron.

Supongo que, si Salinas lo intuía ya en 2016, el resto lo sabía. ¿Entonces?

A mediados de mayo de 2006 el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto me mostró las encuestas en su poder que vaticinaban la debacle de su partido PRI.

Aquel 2 de julio, Roberto Madrazo no recuperaría la Presidencia de la República perdida en el 2000 ante Vicente Fox, hundiría a su partido en el sótano de las fuerzas electorales y, lo peor para el mandatario del Estado de México, la diputación federal de su entidad pasaría casi en su totalidad a la oposición y por primera ocasión los senadores de mayoría no serían priistas.

Estaba por cumplir ocho meses como gobernador, le faltaban cuatro para rendir su primer informe de gobierno, no tenía presente y yo, porque la amistad permitía las impertinencias, le hablaba del futuro que parecía utópico, de su posible candidatura presidencial en 2012.

Con un ademán enérgico desechó mis especulaciones y, pragmático como es su estilo, la respuesta fue que en ese momento sólo dos temas le ocupaban: no cometer un error político que dañara a su entidad y lo que llamó su “verdugo”.

Todo tenía que ver con lo mismo: elecciones.

Las encuestas vaticinaban el triunfo del entonces candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, el panista Felipe Calderón avanzaba paso a paso, aunque nadie apostaba a que pudiese alcanzar y vencer. Para no sufrir las consecuencias de una equivocación, era tiempo de analizar con frialdad los números y la realidad. Un mal cálculo, dando por irremediable la derrota de Madrazo, costaría caro a la entidad mexiquense.

Las encuestas de Peña Nieto estaban en lo cierto. No se equivocó y actuó en consecuencia. En la madrugada del 3 de julio Calderón empató y rebasó a López Obrador por poco, pero suficiente para derrotarlo.

El gobernador mexiquense se ocupó. Tres años después controlaría la Cámara de Diputados, pero también había hecho sus aliados a la mayoría de los gobernadores y alcaldes de las ciudades más importantes del país. Desde Toluca impulsó el renacimiento nacional del PRI y no tuvo mayor dificultad para ser candidato presidencial en 2012.

El segundo tema que le preocupaba en mayo de 2006 era su “verdugo”. No entregaba al congreso mexiquense su primer informe de gobierno y ya pensaba en su sucesor.

Según me relató, desde los tiempos del profesor Carlos Hank González, el gobernador saliente recomendaba a su sucesor pensar en su “verdugo”; es decir, en lo que pasaría seis años más tarde cuando entregara la gubernatura. Arturo Montiel lo hizo con él. No se equivocó.

Peña Nieto comentó entonces que la sucesión mexiquense pasaba por Ecatepec. No se refería a que su sucesor sería Eruviel Ávila que ya había sido alcalde, sino que era condición sine qua non para el PRI recuperar esa presidencia municipal que, como decían las encuestas de 2006, el perredista José Luis Gutiérrez Cureño le arrebataría 45 días después de aquella plática.

En 2009 Eruviel recuperó la presidencia municipal de Ecatepec y en 2012 Peña Nieto tendría en él al verdugo que con lealtad incuestionable le cuidaría la espalda para llegar a la Presidencia.

EL CIRCO QUE VIENE

Con estos antecedentes resulta inexplicable lo ocurrido en 2018. El PRI regresó al sótano de las fuerzas electorales, pero a diferencia de la derrota con Madrazo no mantuvo el control del Congreso. Su situación es lamentable; ahora sólo es un partido bisagra en las cámaras de diputados y senadores que depende de lo que quieran las otras oposiciones, muy en especial la panista o Movimiento Ciudadano. Por sí sola no existe pese a tener sus bancadas a cinco ex dirigentes nacionales, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique Ochoa Reza y René Juárez Cisneros y a un ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Hoy mismo mendiga alianzas electorales con el PAN y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, no tiene respuesta a los comentarios perdona vidas de los panistas que, también por necesidad, sin olvidar los viejos agravios aceptan competir tomados de la mano con su adversario histórico, como en el sexenio pasado lo hizo con el PRD para derrotar a los priistas.

A partir de la frase más recordada de la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya, el entonces Presidente Peña Nieto habría entablado un “pacto de impunidad” con el candidato de Morena, López Obrador.

Es decir, consciente que el PRI no retendría el poder, se habría arreglado con Andrés Manuel para disfrutar sin problemas su ex Presidencia.

En otras palabras, escogió a López Obrador de “verdugo” para que le cuidara la espalda.

De haber sido así, acertó en el más estricto sentido de la palabra. Para mal. Pronto debió abandonar el país y sus amigos, incluso los más cercanos, son perseguidos.

Quizás la única referencia amable del Presidente a su antecesor es su gratitud por no conspirar para evitarle arribar al poder. Cuando lo hace no se refiere a nada en concreto, pero evidentemente no tiene que ver con el resultado electoral porque no había manera que el PRI pudiera revertirlo.

Es probable tenga que ver con hacer oídos sordos a quienes llegaron a pensar en algo más drástico. Lo que fuese, pero el comentario presidencial ha servido para fortalecer la insidia de Anaya.

Salvo prueba en contrario, López Obrador es un verdugo entusiasta. Quiere la cabeza de todos sus antecesores, de Peña Nieto a Carlos Salinas.

Intentó llevar sus nombres a consulta popular y tuvo que conformarse con la modificación del planteamiento de la pregunta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedó en someter a juicio a “actores políticos del pasado”, definición que lo incluye a él, no sólo a los mandatarios neoliberales, pues desapareció el prefijo “ex” que significa ya no ser.

En el pasado, los políticos priistas solían decir que la diferencia entre guerrerenses y yucatecos está en que los primeros matan y los segundos no dejan vivir. López Obrador no deja vivir a los ex mandatarios, quizás alguno se le vaya de las manos vía la prescripción de supuestos o reales delitos, pero fatalmente dos o tres llegarán a tribunales en razón de sus necesidades y estas son a cada día más apremiantes a causa de la inminencia de las elecciones intermedias y la crisis de seguridad, pero además las de salud y económica causadas por el coronavirus.

Si ocurrió, valiente pacto de impunidad habría entablado Peña Nieto con su sucesor como para aceptar ser convertido en el rostro de la corrupción, el virus al que mañana a mañana culpa en el Palacio Nacional de todos los males nacionales.

En función de esto, todo está debidamente planeado para apenas termine enero próximo la Fiscalía General de la República salga de su aletargamiento para montar el espectáculo que distraiga al país e impacte a los electores, pocos o muchos descontentos con Morena y que rechazan a quienes serán sus candidatos a diputados, gobernadores, legisladores locales y presidentes municipales.

De hecho, el letargo es sólo aparente. Nada ha sido más violado en los últimos meses que las carpetas de investigación del caso Emilio Lozoya-Pemex-Odebrecht-Agronitrogenados.

Las filtraciones son lugar común, no excepción. Incluso de la oficina de Alejandro Gertz Manero se filtraron con descaro las denuncias alteradas de Lozoya. La FGR sólo reaccionó pidiendo a los periodistas revelar sus fuentes. Nada más, pero a las páginas de los periódicos y a las redes sociales siguieron llegando nombres, montos de sobornos y hasta el video de panistas recibiendo millones de pesos.

Igual ocurre con el caso de Rosario Robles y la “Estafa maestra”. Lo supuestamente protegido por la secrecía puede ser consultado en los medios e internet. Apenas abre la boca Emilio Zebadúa y se publica lo que dice.

Ha sido una especie de calentamiento, como ocurre con los encuentros deportivos para atrapar la atención de la afición, incrementar el raiting e inflar el precio de las entradas. La cuestión es que llegado el momento el espectáculo satisfaga las expectativas creadas en los parroquianos.

Muy pronto, se duplicará el escenario catastrófico de 60 mil fallecimientos a causa del coronavirus al que conforme a los cálculos de la Secretaría de Salud nunca arribaríamos.

Cuando ocurra, la población estará atemorizada, descubrirá que al final del túnel no hay luz, que la curva nunca fue domada, que no vamos bien y todo ha sido demagogia sin la base científica presumida por Hugo López Gatell. Entonces será necesario entretenerla de cualquier manera, y qué mejor, a falta de salud y pan, que arrojar cristianos al circo.

Además, las fechas coincidirán con las necesidades electorales de Morena.

Entonces quedará claro que sí habrá venganza por la derrota del 2006, que no hubo pacto de impunidad y que, en todo caso, Peña Nieto no pudo dejar a su verdugo por muchos factores ajenos a la popularidad de López Obrador, por ejemplo las rivalidades en su corte, muy en especial la de Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong, que minaron la fortaleza partidista; la voracidad de algunos que alimentó el discurso del candidato de Morena y la pequeñez de muchos otros cuya incapacidad para crecer le impidió construir a tiempo un sucesor.

Para ser concretos, si sabían de antemano que amenazaba el tsunami y si, conforme a las denuncias en la FGR y a las acusaciones cotidianas de López Obrador, hicieron lo que hicieron, ¿por qué tanto esfuerzo por perder el poder?