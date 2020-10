El Poder Judicial paga el costo de la operación de Palacio

No existe, en ningún lugar del mundo, una plena autonomía del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo en un régimen presidencialista; difícil sería establecer porcentajes de autonomía e independencia en dos órganos de poder político; juegan un rol de contrapeso, pero también de equilibrios políticos; sus andamios institucionales les dan solvencia a ambos y su interdependencia los legitima; no pueden ser ni demasiado colaboradores, pero tampoco demasiado radicales; allí radica su importante papel en la vida democrática de los países.

No hay gobierno ejecutivo que no quiera tener de su lado a la Suprema Corte y sus diversos órganos jurisdiccionales, pero la cercanía no es un acto de voluntad, sino de confluencias, empatía y concordancia en determinados temas, pero también la distancia ideológica de ambos obliga al ejercicio del entendimiento y del respeto. La sana distancia en estos dos poderes es de enorme trascendencia para la eficacia en el establecimiento del Estado de derecho.

En México, la existencia de los reales contrapesos en el ejercicio del poder es relativamente reciente; no tenemos un gran bagaje; la relación entre ambos poderes, Ejecutivo y Judicial, ha sido de entendimiento, pero también de sonados desencuentros, y en años recientes, sobre todo desde la reforma del Poder Judicial de la década de los 90, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un actor cada vez más relevante en la consolidación de valores sociales e individuales en la teoría constitucional del país. Ha sido un acto muy importante la construcción de la vida democrática del país, pero también objeto de innumerables controversias por la cada vez mayor transparencia y exposición que tienen sus actores en los tiempos actuales.

Con la llegada del gobierno de la 4T, muchos de los que conocían la personalidad política y liderazgo social de López Obrador sabían de la enorme presión de que sería objeto el Poder Judicial en su conjunto, y no solamente la Corte cómo máximo órgano jurisdiccional. Este gobierno, como principio, descree de los contrapesos del poder y de la autonomía e independencia de los mismos, y sus actos y decisiones dan prueba de ello. No le gusta la pluralidad ni la disonancia de su voz; uno sólo es el camino, y él es el camino.

La primera prueba de ese sentimiento vendría con la presentación de una iniciativa de Morena en el Senado promovida por su líder, Ricardo Monreal, para someter y debilitar el poder de la Corte y meterle contrapesos internos para aminorar su relevancia; proponía ampliar el número de ministros y reducir el tiempo de su permanencia, así como reducir sustancialmente su presupuesto y sus emolumentos, que considera fuera de la austeridad republicana de la 4T. La Corte dio cuenta de ello y sabía que iban por ellos; el presidente López Obrador no dejó de mencionarlos como parte del afamado grupo de la mafia del poder.

Luego vendría su interferencia de la 4T para nombrar al presidente de la Corte; fue sabida la intervención directa de Palacio para la llegada de Arturo Zaldívar, un liberal reconocido, sin carrera judicial, pero con independencia de juicio, y, sobre todo, enfrentado con el Presidente de la República que lo promovió para su llegada a la Corte, Felipe Calderón, si bien un ministro liberal cobijado por un gobierno conservador, pero con enemigos comunes.

Con el presidente de la Corte cercano, y nuevos ministros nombrados por este gobierno, vendría la prueba de fuego, sus resoluciones. Al final, para determinar una independencia política del gran poder, hay que acudir a sus determinaciones procesales. Y había luces y sombras. La Corte y todo el Poder Judicial entendieron su papel y los nuevos tiempos que se vivían, y, sobre todo, las pretensiones de este gobierno.

Dos decisiones de poder, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pusieron en claro su papel institucional con este poderoso gobierno, si bien son objeto de enormes presiones políticas de Palacio Nacional para resolver de una forma cercana a los deseos de la voluntad presidencial; tienen enormes temores del ánimo presidencial del que pueden ser objeto.

Han tratado de acomodar su independencia y autonomía sin provocar la animadversión del gran poder; no han privilegiado el apego a la legalidad, como debería ser su mandato; han preferido hacer política de acercamiento y acomodo, poniendo en entredicho su propia autoridad política y jurídica.

La Suprema Corte, en pleno reconocimiento de la inconstitucionalidad en la solicitud presencial para promover una consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes de la República, decide otorgarle el espacio jurídico de una Comisión de la Verdad, que ni pidió ni quiere el Ejecutivo, con una pregunta vaga, confusa y carente de valor vinculatorio, o sea, no le dijo que no; solamente le dijo como sí. Claramente, no entendió ni su papel ni el contexto de su envergadura; prefirió condescender políticamente con el gran poder.

Y el Tribunal Electoral, metido hasta el fondo para resolver legalmente un liderazgo en el partido político del gran poder, dice una cosa y luego se desdice; propone una encuesta y luego dice que siempre no, que mejor hay que dejar las cosas como están. Al más puro realismo fantástico del país reconoce que así como puede decir una cosa puede decir otra, y no es broma, todo acorde con aquello comprometido con los deseos de la oficina de Palacio Nacional.

Negra es la noche del Poder Judicial en este momento del país; la intervención y operación de Palacio en sus decisiones los ha confundido y provocado dudas existenciales; no saben, y no entienden aún, su rol a jugar en este momento complejo que vive el país. Solamente una cosa ha predominado; no desean enfrentarse al enojo del gran poder o no tiene narrativa que los solvente, o tienen mucha cola que les pisen.

Sin embargo, todo pasará, y más temprano que tarde también serán objeto del juicio de la historia.