El metro CDMX: el caos y los culpables

> Se ha considerado de mayor valor producir institutos que no devuelven al pueblo lo robado; se premia a incapaces solapándoles sus viajes a Zipolite; se aplaude a quienes se les cae por segunda vez el sistema; se regodea la ‘nacocracia’

El Metro tiene otras funciones, además de transportar a millones de personas. Sirve para alojar a políticos en desgracia, trasegar toda clase de mercancías y, ahora mismo, para exhibir la ocurrencia criminal de negar recursos para el mantenimiento de instalaciones críticas en todo el país.

Apegándose al guion de la propaganda, la doctora Florencia Serranía Soto es la víctima favorita. Es el pararrayos que está absorbiendo buena parte de los golpes que van contra alguien, contra quien sea.

Por supuesto, a Claudia Sheinbaum también le toca su parte proporcional de rayos y centellas, en parte, por “la caja china” en la que está metida y, en parte, porque esta tragedia le ayuda a mermar su independencia respecto a su jefe directo.

Una de las máximas de la propaganda contemporánea es “la caja china”, la cual permite inventar un distractor que sea lo suficientemente llamativo como para que la gente común lo vea y no se concentre en los temas críticos. Enviar al cadalso a un funcionario sin poder permite ocultar a los verdaderos culpables, que podrían estar habitando Palacio Nacional.

Por otra parte, será difícil considerar que la doctora Serranía no sabe lo que ha estado haciendo, considerando que desde diciembre de 2018 había estado a cargo del Metro y algo similar hizo entre 2004 y 2006, sin omitir que es ingeniera mecánica egresada de la UNAM y doctora en Ciencias Materiales por la University of London.

La doctora Serranía conoce, a profundidad, lo que ocurre en el Metro y sabe muy bien qué necesidades tiene, pero no nos engañemos; una cosa es identificar microscópicamente qué es lo que pasa en ese transporte y otra muy distinta es tener acceso a la chequera para poder pagar miles de millones de pesos en mantenimiento.

La directora del Metro no tiene, ni remotamente, el poder para acceder a recursos, tasados en millones de dólares, que se requieren para cubrir las enormes necesidades de ese medio de transporte: La peor parte del caso es que muy probablemente ni la Jefa de Gobierno tenga el poder para obtener esos recursos. Y aún si Sheinbaum convenciera a Arturo Herrera de que soltara el dinero para el mantenimiento, tiene que pedir parecer al presidente López Obrador.

Por otra parte, el Metro ha funcionado como embajada subterránea para alojar a políticos en desgracia, así como a recomendados y alfiles que no encuentran cabida en otra parte. Rara vez llegan especialistas como la doctora Serranía, y tales expertos no funcionan bien porque tienen la responsabilidad, pero no la autoridad, para solucionar los problemas.

De chile, dulce y manteca

Directores del Metro ha habido para todos los gustos. En su momento, cada uno de ellos ha llegado a cubrir una función específica, ya sea para contener mafias internas; para dirigir negocios ocultos, pero también para tener un cargo que les permitió cobrar una factura por favores políticos en campaña.

Algunos de los nombres que han desfilado por esa dirección general permiten identificar la constante del Metro, que es saltar del experto al político, y del político al que no tiene la menor idea del tema, pero que llegó ahí a recibir el pago de sus servicios.

En más de una forma, el Metro y el Servicio Exterior Mexicano tienen similitudes; ambos permiten alojar a personajes incómodos para premiar lealtades e inclusive para colocar a quienes de verdad conocen del tema.

Jorge Jiménez Alcaraz

(Marzo a diciembre 2018)

Un suspiro fue el lapso de Jiménez Alcaraz en la dirección del Metro. Ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, y maestro en Administración por el Instituto Nacional de Administración Pública, ha trabajado en el Metro, en Banobras, en Fividesu, y fue director de Recursos Materiales de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. También fue director de Planeación y Organización de su alma mater. Ha recibido distintos galardones por su trabajo, claramente técnico.

Jorge Gaviño Ambriz

(2015-2018)

Abogado, Gaviño fue presidente del Comité de Dirección del Distrito Federal del Partido Nueva Alianza y asambleísta por dicho partido en la VI Asamblea Legislativa. El único punto que conecta a su trabajo como director del Metro con su trabajo como abogado fue haber sido presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Línea 12 del Metro.

Fue Representante en la Segunda Asamblea por el PRI, Delegado político en Álvaro Obregón, director de Coordinación de Delegaciones Metropolitanas y Federales del Centro en la Procuraduría Federal del Consumidor y director general de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Joel Ortega Cuevas

(2012-2015)

En el gobierno de la Ciudad de México, entre otros cargos, ha sido director de Proyectos de la Secretaría de Estudios y Proyectos Institucionales; director regional Norte de la Secretaría General de Gobierno; director de Autotransporte Urbano en la Secretaría de Protección y Vialidad y director General del Servicio de Transportes Eléctricos.

Tiempo después fue secretario de Transportes y Vialidad y, por tanto, presidente de los Consejos de Administración del Metro, del Servicio de Transportes Eléctricos y de la Red de Transporte de Pasajeros.

De repente, López Obrador le descubrió habilidades para combatir la delincuencia y lo hizo Secretario Técnico del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y Gobierno. Más lejos, fue secretario de Seguridad Pública. Tiempo después llegó como director al Metro.

Javier González Garza

(2000-2004)

González Garza es doctor en Matemáticas por el Cinvestav y ha tenido un cúmulo de cargos: Director del Metro, Procurador Social del DF, subsecretario de Gobierno, representante del PRD ante el Consejo General del IFE, diputado federal y, claro, consejero emérito del PRD.

Fue integrante del cuarto de guerra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, además de su vocero y, como es de entenderse, profesor de Matemáticas en su alma mater.

Guillermo Cosío Vidaurri

(1982-1983)

Abogado, Cosío Vidaurri llegó al Metro de la Ciudad de México con un palmarés que haría arquear las cejas de cualquier especialista. Llegó de ser secretario general del PRI y, previamente, se había desempeñado como diputado federal. El futuro mandatario de Jalisco probablemente ni conocía un vagón.

Tras su paso por el Metro llegó a ser secretario general de Gobierno con Ramón Aguirre. Con tan mal fario, siendo gobernador de Jalisco, le sobrevinieron las explosiones de 1992 y Carlos Salinas de Gortari lo invitó a renunciar, siendo su reemplazo Carlos Rivera Aceves.

Estos son sólo unos cuantos ejemplos de los directores del Metro, algunos auténticos especialistas y otros, seguramente con problemas si quisieran trasladarse ellos mismos en el transporte que han dirigido.

Las mafias y el día a día

Dirigir al Metro no solamente es un tema de administrar mantenimiento y liderar a cientos de personas; también incluye lidiar con un ejército de criminales que se aplican todos los días para robar a los usuarios, así como vender narcóticos, sin omitir el trasiego de una variedad inimaginable de mercancías ilícitas.

El robo de celulares

El gobierno de la Ciudad de México recuperó en 2018 poco menos de 3 mil celulares que habían sido robados en los vagones del Metro. Esa cantidad de teléfonos recuperados puede dar una idea de la magnitud de los delitos que ahí se cometen.

Más allá de la avalancha de teléfonos robados está la intranquilidad de los pasajeros. Son innumerables los policías del Metro que al devolver un celular que le fue hurtado a un viajero, éste no se arriesga a levantar la denuncia en el Ministerio Público por obvio y comprensible temor, dado que se puede encontrar con la venganza en cualquier momento.

Ahí, los policías remiten al delincuente y el efecto “Puerta giratoria” se encargará de que, en unos pocos días, esos mismos policías se lo encuentren robando a otros pasajeros en una rutina que desespera y confirma el absurdo del modelo penal vigente.

Los vagoneros

Ejércitos impunes, los vagoneros son individuos anónimos claramente inscritos en la economía informal que venden chácharas y productos que en no pocos casos fueron robados por alguna organización criminal.

Tienen precios fijos para los productos que expenden y, además de hacerla de vendedores, alertan por celular si notan algo raro o sospechoso en su territorio comercial. Por lo que se refiere a la derrama económica que producen a sus jefes hay datos suficientes.

Por cada tren del Metro hay nueve vagones. En un solo tren se mueven alrededor de mil 530 personas, de las cuales mil 170 van de pie y una minoría sentada; 277 trenes dan una idea del mercado cautivo que tienen los vagoneros.

Pocos policías

Se estima en unos 5 mil los policías que están destinados a cubrir las necesidades de millones de usuarios que requieren seguridad. Cinco mil policías para poco más de 4 millones y medio de pasajeros.

Un policía para atender las necesidades de 900 pasajeros, sin omitir que no sólo se concentran en atender delitos. Una de sus especialidades son las emergencias médicas, dado que suelen ser los primeros en acercarse a aquella persona que tiene un problema grave de salud.

Con el Covid-19, 4 millones y medio de pasajeros en un espacio confinado y con la delincuencia en acción, los policías del Metro son héroes que deambulan anónimamente.

La vida no vale nada

En combinación con el Tren Ligero, el Metro de la Ciudad de México mueve a unas 7 millones de personas al día. Este dato debería ser suficiente para que no se escatimaran recursos en el mantenimiento de un transporte que no mueve mercancías; traslada seres humanos que merecen toda dignidad en su trato, pero no; se ha considerado de mayor valor producir Institutos que no devuelven al pueblo lo robado; se premia a incapaces solapándoles sus viajes a Zipolite; se aplaude a quienes se les cae por segunda vez el sistema; se regodea la “nacocracia”, término que ya intentarán descifrar los politólogos cuando no tengan mejor cosa que hacer.

Tapando goteras, las autoridades capitalinas dispusieron que otros medios de transporte se aplicaran para intentar paliar la ausencia de las Líneas detenidas del Metro. Más allá de toda retórica, ahí se dieron cientos de contagios por Covid-19.

La pregunta ahora es ¿a quién se le achacarán los contagios y muertos producidos por no soltar seis mil millones de pesos para el mantenimiento del Metro? ¿Quién dinamitó al Metro para producir otra catástrofe sanitaria?

Los peces gordos, los auténticos causantes del problema, siguen ahí, jugando con millones de vidas. Los peces pequeños son los que terminarán pagando los platos rotos en un territorio donde la especialización y la técnica son despreciadas abiertamente porque lo que vale es la “lealtad ciega”.

En otro país, las vidas de sus habitantes son impagables. En México sí tiene precio; 6 mil millones de pesos.

Esas vidas no importan; lo que importa es ganar las elecciones 2021, y para eso se necesita ese dinero.