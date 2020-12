El lenguaje fifirufo y el popular

> La palabra es vital, y eso es exactamente lo que hace el presidente López Obrador cuando habla de la diferencia de lenguajes y conceptos entre los “intelectuales orgánicos” y lo que él dice y le entiende el pueblo

“HABLAMOS DOS LENGÜAJES DIFERENTES QUE NO SE ENTIENENDEN NI A SEÑAS”

El “Pay” Osuna

Hace algunos años, un funcionario encargado de las zonas áridas y los grupos indígenas que venía de la formación en el régimen de Echeverría, pero tenía una inclinación a ser muy preciso, conciso y cultivado, que cuando tuvo que ir a una entrega a la zona árida de San Luís Potosí y dar su clásico discurso de que por “instrucciones del señor presidente y con el acuerdo del gobernador del estado y blablablá… venía a entregarles un cheque de lo que les correspondía de las utilidades de la venta de la cera de candelilla, y cuando daba este discurso, lleno de pomposidades y palabrejas que no entendían, y cuando habló del cheque, que sabían ellos, por experiencia, que no les cambiarían porque no tenía acceso a los bancos ni sabían cómo hacerlo, tenían que caer en los comercios donde les descontaban un buen porcentaje para cambiarlos, y eso siempre y cuando compraran cosas, así que lo corrieron a mentadas de madre y gritos de fuera, fuera…

Alarmado y no entendiendo qué sucedía, me llamó para preguntarme mi opinión y si creía que alguien o algún político le estaba “moviendo el tapete” para mandarlo a freír espárragos porque el presidente ya se había enterado del asunto y el tema ampliamente publicado en los medios locales.

Cuando le dije que había cometido muchos errores se enojó y le tuve que explicar que primeramente a esos sitios había que llegar con el dinero en efectivo porque no existían bancos y no les cambiaban los cheques ni sabían cómo y en los comercios les robaban, y les vendían mercancías caras a cambio del cambio, y que al final de cuentas les importaba un carajo las palabras que daban cuenta del presidente y del gobernador, que ellos querían soluciones y respuestas y que fueran escuchados y que la gran mayoría no sabía leer ni escribir y menos entender la palabrería cultural que les brindaba como si fueran discursos de campaña política o de concurso de oratoria.

Así que le acompañé y fuimos con el dinero en efectivo y solamente les dijimos que les llevábamos lo que les correspondía y a pagarles y aguantar el sudor y el calor y al final como siempre, ellos, bondadosamente habían matado a un chivo y nos quedamos a comer con ellos en tortilla y a mano, tomando de vez en cuando un trago de mezcal y cerveza porque ahí no hay mucha agua… la palabra es vital de acuerdo a que se pronuncie en los sitios para que no nos entiendan o para dar orientación a los que lo necesitan.

Y esto es exactamente lo que hace el presidente López Obrador cuando en la mañanera del miércoles 9 hablaba de la diferencia de lenguajes y conceptos entre los “intelectuales orgánicos” y lo que él dice y le entiende el pueblo, y con ello gana mucho porque es parte del mismo para que se enfrenten ahora con aquellos que usaron su poder y conocimientos no para ayudar a los jodidos, sino para enriquecerse y servir a los grandes corruptos del sistema y de la banca y empresariado como lo han mostrado a lo largo de muchos años.

Y pues como en política: “juego que tiene desquite, ni quién se pique”, pues la respuesta ahora es diferente. Durante años los “intelectuales orgánicos” especialistas en copiar las modas y los términos del lenguaje que les dictan desde las escuelas donde se han formado en el extranjero y para protección de los grandes intereses financieros y políticos se dedicaron a darle con lujo y alegría a AMLO, tachándolo de todo, hasta de ser un “mesías” y no lo bajaban de loquito y soñador y bueno, cuando la gente se cansó de los robos, saqueos, corruptelas y entreguismo de nuestros recursos a los privados y a los intereses foráneos entendieron que deberíamos tener un cambio y lo hicieron, gracias a Dios, dirían las viejitas mochas, por el conducto del voto y arrasaron para ganar la presidencia, las cámaras, gubernaturas y liquidar a los partidos políticos o mejor dicho a las mafias que controlaban los dizque partidos que solamente se movían por medio de aquellos mecanismos con dinero y presiones de organizaciones controladas por el poder e incluso comprando votos o robándose los mismos o poniendo otros que no eran los de las gentes.

Y si bien el presidente en su afán de justificar sus actos y forma de responder, a la que tiene derecho de acuerdo a la libertad de expresión y manifestación, y explica usando a las mañaneras que, hasta hoy se vienen dando cuenta los fifís que no son simples reuniones a modo sino una forma de dar conocimiento a las gentes de la forma de pensar y de actuar y de responder y dar paso a la liquidación de sus enemigos políticos, ahora piensan que debe ser ajustada y controlada por medio de las leyes, cuando en la realidad ya no tienen forma de evitar que el presidente diga lo que piensa, porque al final de cuentas, si no se han dado cuenta los fifís, el presidente goza de amplia simpatía y den gracias a que todo, hasta el momento, ha quedado en discursos y aclaraciones mañaneras y no en movilizaciones de gentes que estaría dispuesta a eliminar a los enemigos del presidente a los que consideran ya sus propios enemigos… Así que deben empezar a entender que el lenguaje político popular en estos momentos es vital para que les entiendan y no les sigan chiflando para sacarlos del juego.

Al pueblo le vale y no entiende lo que son los juegos entre liberalismo o populismo, lo que le importa es que el presidente ya no se deje manipular o cuando menos no lo muestre abiertamente como los anteriores por los empresarios y los “intelectuales”, sino que les brinda acceso y les escucha y responde y contesta a los reclamos del pueblo y de los ricachones o fifís o intelectuales orgánicos que solamente han servido a los intereses de los que siempre nos han jodido más, así que no solamente es el hablar sino el hacer, porque palabras sin hechos, son pendejadas…