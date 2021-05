El hilo negro de la vacuna en los EUA

En su cuenta de Twitter, el presidente Joe Biden invita, regularmente, a sus ciudadanos a vacunarse por todo el territorio de los EUA. Así de simple: “Recibir la vacuna COVID-19 nunca ha sido tan fácil. Vaya a https://t.co/EwdQ2dFHwG para encontrar una ubicación cerca de usted”.

Y, efectivamente, cualquiera puede entrar a la página oficial, o a la de Walmart USA, Kroger, CVS o a prácticamente cualquier farmacia a lo largo de los EUA, para colocar unos simples datos que la página de su elección le solicita y agendar una cita.

En mi artículo anterior, titulado “El éxodo mexicano”, analizamos el costo-beneficio de un mexicano con los recursos disponibles, su pasaporte y visa de los EUA vigente, específicamente, la facilidad con la que puede ir y vacunarse en el vecino país del norte.

En este analizamos la otra cara de la moneda, lo que sucede con la vacuna en el vecino país del norte y por qué no va a regresar a la normalidad tan pronto, como el presidente Biden lo desea.

Como la gran mayoría de la sociedad mexicana se encuentra entre los 20 y 40 años de edad, la desesperación de regresar a una vida normal, eliminar el uso de cubrebocas y reasumir actividades sociales, ha llevado a miles de mexicanos a tomar la decisión de viajar a los EUA para recibir la vacuna.

Hasta aquí uno pensaría ¿qué fácil es irse a vacunar; por qué en EUA no se ha retornado a la vida normal? De paso dar ejemplo a nuestro país de cómo se debería manejar la cuestión de las vacunas de una manera más eficiente, proactiva y de rápida distribución entre toda la población.

El presidente Biden ha dicho en diversos comunicados, redes sociales y ante medios de comunicación, que su gobierno está llegando al objetivo de 250 millones de vacunas administradas desde que asumió el cargo.

Sin duda alguna, es un logro verdaderamente notable para la nación estadounidense, pero también tiene sus claroscuros.

Políticamente hablando, sectores de la población de ala derecha -incluyendo republicanos- se han dado a la tarea de hacer ver que la disponibilidad de vacunas no se debe a la actual administración, sino que fue “gracias” a los esfuerzos del ex presidente Trump, quien hizo todos los preparativos para contar con el actual número de vacunas disponibles.

Recordemos que el ex presidente Trump era el primero en decir que el virus no existía y que se paseaba sin cubrebocas por todos lados.

Económicamente hablando, gran parte de la población estadounidense no desea vacunarse. En primer lugar, la pandemia generó una gran pérdida de empleos, lo que orilló a los ciudadanos a buscar fuentes alternativas de ingresos (negocios desde casa, por Internet, elaboración de productos, etcétera) y, por otro lado, a solicitar su cheque de desempleo ante el Departamento del Trabajo. El programa de seguro por desempleo paga dinero a los trabajadores que pierden su empleo sin haber cometido ninguna falta. Cada estado de la Unión Americana define los requisitos para otorgar el seguro de desempleo, sin embargo, algunos estados otorgan hasta 13 semanas de beneficios de seguro por desempleo extendido durante periodos en los que las cifras de empleo no son favorables.

Actualmente, se estima que están recibiendo un cheque de desempleo cerca de 20 millones de ciudadanos estadounidenses, por un monto cercano a los 800 dólares semanales, condiciones idóneas para que millones de ciudadanos norteamericanos no deseen regresar a la normalidad y trabajar como antes de la pandemia, y mantenerse en un estatus de desempleo para generar ingresos a costa del erario público y, de tener algo de iniciativa, abrir un negocio aparte, desde casa, que les genere un ingreso extra.

De manera ideológica, millones de ciudadanos en los EUA (1 de cada 4 aproximadamente) no desean vacunarse por distintas razones, entre ellas no tener planes de recibir la inmunización, a pesar de que está ampliamente disponible en todas las ciudades y comunidades, porque se sienten sanos y sin necesidad de acudir a un doctor. Otros por la creencia de que están teniendo “reacciones potencialmente mortales” a la vacuna que los medios de comunicación no informan. Otros por información, compartida en redes sociales, falsa o engañosa, y que causa desconfianza. O, simplemente, la preocupación por la vacuna es tan nueva que se desconocen los efectos a largo plazo.