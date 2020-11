El fin de la empatía populista

El próximo martes se celebrará en Estados Unidos una elección presidencial trascendental para el mundo porque sabremos el futuro del primer gobierno norteamericano populista de derecha que, paradójicamente, empató históricamente con el gobierno populista de izquierda de López Obrador, ambos con una abierta afinidad que desembocó, para beneficio de México, en que no le fuera peor de lo que le podría haberle ido; no obtuvo beneficios tangibles, salvo la prolongación del tratado comercial de América del Norte, amenazado por la política proteccionista de Donald Trump.

Si hacemos caso a las encuestas, que para estos casos no dicen mucho, y menos en un sistema electoral tan complejo e ilógico como el americano, lo más probable es que haya alternancia en el poder y gane el candidato demócrata Joe Biden, lo que significaría una corrección de muchas de las políticas públicas y sus derroteros de corto plazo.

Para México, esa posibilidad representa, de saque, la revisión, a mi parecer, de tres políticas de gobierno de necesitarán de un cambio conceptual, programático y operativo: La política de seguridad, que ha sido un desastre, la política energética, en franco retroceso con su propio marco normativo, y la política medioambiental del gobierno de la 4T, que considera un sofisma neoliberal.

En materia de seguridad bilateral, al gobierno de Estados Unidos muy poco le importa la demagogia de la 4T, si prefieren abrazos y no balazos, que si están atendiendo las causas, que si los van a acusar con sus mamás; es absolutamente irrelevante; la eficacia se mide con resultados y ellos hablan por sí mismos, y los resultados no son positivos; la violencia en muchas zonas de país no cede y el control de los grupos criminales, territorialmente hablando, es muy notorio. La militarización de la seguridad pública, estrategia que el gobierno de la 4T escogió, no ha dado los resultados esperados, peor aún cuando, para las agencias de seguridad norteamericanas, ninguna institución mexicana de seguridad es suficientemente confiable. Este es un saldo objetivo que tiene muy claro el gobierno de Donald Trump; no hay resultados, y eso es indiscutible, y eso se encontrará el siguiente gobierno si hay alternancia.

En materia energética, allí hay más ideología que estrategia, y para el principal generador y consumidor de energía del mundo dice mucho; conocedor de la geo estrategia mundial por ser la principal potencia económica del mundo, sabe lo mucho que se juega en el control y abastecimiento del mercado energético mundial, algo que este gobierno de la 4T entiende poco, y mal. Al consumarse la reforma energética en la pasada administración existía una idea central, y era la construcción del bloque energético más importante del mundo, con las mayores reservas de hidrocarburos, de gas, y con la tecnología suficiente y las áreas naturales para ser importantes generadores de energía por las vías alternas o sustentables, todo como integrantes del bloque comercial de América del Norte.

Por supuesto que esto es mucho pedir para el pensamiento estratégico del gobierno actual, en el que, para él, lo fundamental era recuperar el control nacionalista de la explotación de los recursos naturales, lo cual es válido siempre y cuando respetaran los derechos adquiridos y hubiera pleno apego a la legalidad vigente, pero no ha sido así; ni modificaron la Constitución política para cambiar el marco normativo del sector energético y sí han creado mecanismos leguleyos para obstruir el pleno desenvolvimiento del sector energético del país. La siguiente administración va a encontrar en el escritorio del Despacho Oval una carta firmada por legisladores de ambos partidos preocupados por lo que sucede en el sector energético del país; no cumplen la ley y no pagan a los proveedores de servicios del sector.

Por los intereses que existen en el sector, por el tamaño de las empresas involucradas y por la necesidad de privilegiar el Estado de derecho que enmarca la relación bilateral, este será un sector de amplia revisión de ambos gobiernos si gana el candidato demócrata; simplemente exigirán el pleno respeto a la inversión en el marco del T-MEC.

En política medioambiental es claro el choque de visiones; uno de los puntos centrales del programa de Joe Biden es el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de protección al medio ambiente a través de diferentes políticas de gobierno, que van desde la integración a los acuerdos internacionales que la administración Trump había negado y la priorización de las políticas generadoras de energía por vías sustentables. Para el gobierno de la 4T, todo ello es un sofisma de la política neoliberal para que lo privados se adueñen de la explotación de los recursos naturales.

Es obvia la ideologización del tema y la descontextualización de los conceptos y argumentos que le dan soporte; allí se librará otra batalla de enfoque, pues ni siquiera tiene en su agenda de política pública existe la protección al medio ambiente.

La relación entre Estados Unidos y México, en los últimos años, se ha entrelazado aún más; no hay política de gobierno, en ambos países, en la que no se involucren áreas de atención binacional. Hoy, la relación con México, para Estados Unidos, es más importante que la que tiene con el Reino Unido, y lo entiende a cabalidad y lo aplican; en cambio, para el gobierno mexicano todavía se siguen lamentando con aquella frase del tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

El martes, el mundo entero, y México en especial, podría cambiar su política de gobierno en el corto plazo y la manera en como la acometerán; espero, por el bien nuestro, que la 4T ya tenga un plan de ruta suceda lo que suceda.