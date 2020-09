El discurso del presidente ante la ONU

>También cargado de justificaciones a la cuarta transformación, en un momento en el que se deben destacar los mecanismos de cooperación internacional y favorecer el multilateralismo en materia comercial, entre otras cosas

Como cada año, se celebra en las Naciones Unidas el debate general que en su séptimo quinta entrega se lleva a cabo bajo el tema “El futuro que queremos las Naciones Unidas, que necesitamos: reafirmación de nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo”.

Por primera vez en la historia desde la creación de las Naciones Unidas, el debate se ha llevado a cabo a través de plataformas digitales, protocolo establecido derivado del Covid-19, el cual imposibilita la participación presencial de los mandatarios y ministros de Asuntos Exteriores de todo el mundo.

El debate general que se lleva dentro de las Naciones Unidas es una oportunidad para que líderes de todos los países miembros, formulen una declaración sobre cuestiones mundiales, en la que se definan los intereses del mundo en una sola agenda.

Sin duda, uno de los puntos clave será la pandemia y las vacunas que se deberán producir y distribuir en todo el mundo casi por igual.

El pasado 22 de septiembre tocó el turno del presidente López Obrador de dirigirse, vía remota, ante el Pleno de las Naciones Unidas.

En redes sociales, se encontraron diversas posturas sobre el discurso del presidente, como es el caso en política, los vasallos de la 4T lo elogiaron, mientras que sus opositores o especialistas en materia internacional, opinaron en sentido opuesto.

Arturo Sarukhan, ex Embajador de México en los EUA, opinó al respect: “El discurso del presidente mexicano ante la Asamblea General de la ONU y el 75 aniversario de la @UN, de todo menos política exterior y una visión de las relaciones internacionales del siglo 21 y del mundo. Demuestra una vez más su nulo interés en el tema. #UN75 #UNGA”.

La embajadora de México ante los EUA, expresó: “En su mensaje a la @ONU_es presidente @lopezobrador_dijo que México avanza en su profunda transformación”.

El columnista León Krauze expresó sobre el discurso: “Una anécdota que seguramente fue muy bien recibida en Naciones Unidas. Por eso siempre es preferible escribir lo que uno va a decir y rodearse de gente que ofrezca crítica constructiva. Se evitan vergüenzas”.

El mismo presidente López Obrador, en su cuenta de twitter expresó: “En mi mensaje a la ONU hablé de cómo, a pesar de la crisis sanitaria y económica, México avanza con pasos de gigante hacia la Cuarta Transformación de su vida pública”.

Sobre el discurso mismo, el presidente tocó varios puntos relevantes de su administración, así como referencias históricas. Podemos discernir que fue un discurso político dirigido más a una audiencia nacional que a los actores internacionales, con faltas de ortografía y la poca seriedad que la administración actual otorga a la política exterior, motor indispensable para el desarrollo de un país.

“Hablo de civilización, hablo de culturas porque los que conquistan, los que dominan, los que colonizan, siempre tratan de justificar sus atrocidades, descalificando a los pueblos originarios, llamándoles ‘bárbaros’ o ‘salvajes.’ No es el caso de México, de nuestro pueblo, como tampoco de otros pueblos del mundo, dominados, conquistados, colonizados”.

El discurso tuvo tintes históricos, en donde el presidente López Obrador, refirió sobre la Conquista de América y defendió nuestra cultura y el sometimiento de México a la corona española en el siglo XVI. Sin duda, la lección histórica siempre es importante, sin embargo, para fines del multilateralismo del Siglo XXI, la referencia deja poca o nula información relevante para los demás países.

Durante el discurso se habló de tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país: “…la Independencia, cuando después de 300 años de ser colonia obtuvimos nuestra independencia”. Refirió la segunda gran transformación de nuestro país: “…a mitad del siglo XIX, muy importante y de trascendencia mundial: el movimiento de Reforma que encabezó un gran dirigente, un liberal, el mejor presidente que ha habido en nuestra historia, un indígena zapoteco: Benito Juárez García”.

Finalmente, refirió: “Luego se llevó a cabo una tercera transformación a finales de Siglo XIX y principios del Siglo XX: la Revolución mexicana de 1910. Se luchó por la democracia…”.

Sobre los puntos anteriores, el presidente López Obrador, nuevamente analiza las grandes transformaciones de México, las cuales han creado la nación que hoy conocemos. Sin embargo, dentro del discurso en su referencia al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, tuvo poca sensibilidad histórica y diplomática con el pueblo italiano al referirlo con el dictador Benito Mussolini (1922-1943). “Fue tan importante su proceder y su fama, que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez”. Recordemos brevemente que Il Duce fue un dictador, miembro del Partido Fascista Repúblicano, partícipe en la Segunda Guerra Mundial.

De toda la referencia y las grandes transformaciones de México, a los que el presidente se ha referido, podemos concluir una sola idea. Busca justificar y enaltecer su propio movimiento, la autodenominada Cuarta Transformación, como el siguiente gran paso histórico para nuestro país y justificar varias acciones de su administración.

El siguiente párrafo expresa claramente lo anterior: “Ya hablé de la Independencia, de la Reforma, de la Revolución y ahora estamos empeñados, comprometidos en llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país; sin violencia, de manera pacífica… Y lo estamos logrando…”.

Sobre los actuales problemas que enfrenta el mundo, el presidente López Obrador expresó: “Estamos enfrentando la pandemia del coronavirus, del COVID-19, esta enfermedad terrible; y estamos enfrentando también lo que desató -o produjo, originó- esta pandemia: una crisis económica, como en otros países”. Sobre el tema de la pandemia no podemos claramente justificar o castigar las acciones del Gobierno de nuestro país, una situación como el coronavirus no se había tenido a escala mundial en las últimas décadas recientes, sin embargo, sí se pudieron tomar mejores estrategias de prevención, control y contención del virus, detener la economía por completo por meses, y sin resultados prometedores pedir a la población retomar sus vidas en la “nueva normalidad” son medidas que se pudieron prever y anticipar en nuestro país con base en las experiencias de otros países y las recomendaciones de la OMS, no sucedió así. Sobre la crisis económica de nuestro país, actualmente el PIB se encuentra registrando una caída de 10% en 2020 y un alza de 3% en 2021, según las estimaciones. En materia de actividad laboral, la tasa de desempleo quedó en 5.4%, que es equivalente a 2.8 millones de personas sin trabajo.

El presidente López Obrador justificó su manejo de la pandemia de la siguiente manera: “Pues estamos apoyando abajo y de manera directa al pueblo. Es de abajo hacia arriba, estamos destinando recursos que son fruto del ahorro por no permitir la corrupción y fruto también de la austeridad republicana, porque ya no hay lujos en el gobierno”.

El ahora llamado austericidio está dejando sin empleo a miles de servidores públicos, los recortes excesivos al presupuesto están generando recortes a casi dos años de la administración en prácticamente todos los sectores en las que el gobierno interviene y finalmente el mal manejo de las finanzas públicas no están dando espacio a finanzas a nivel macroeconómicas sanas en el mediano plazo.

En palabras simples, la austeridad limita y con ella incrementa los malos manejos de los recursos y la corrupción. Pensar en un país libre de corrupción y una maquinaría impecable, sólo sería posible -en principio- con una reestructuración económica, generar empleos, conservar los que se tienen, sueldos competitivos con el exterior, y una tributación fiscal responsable por parte de todos los mexicanos. De otro modo México seguirá ocupando el primer lugar en el mundo de tener una economía informal como motor.

En materia de remesas, el presidente refirió: “Este año, a pesar de la pandemia, va a ser un año récord en remesas, se van a recibir alrededor de 40 mil millones de dólares y ese dinero, mes con mes, llega a 10 millones de familias pobres de nuestro país”. Recordemos que las remesas no son un logro de ninguna administración en nuestro país, el incremento del envío de remeses este año fue derivado por el Covid-19, y la prevención de nuestros paisanos en el exterior de enviar dinero a México a sus familiares en caso de perder sus empleo en los EUA.

En materia comercial se refirió al T-MEC: “…acabamos de firmar un acuerdo con Estados Unidos y Canadá”. Las negociaciones se llevaron a cabo durante la administración peñista y el triunfo de la firma del T-MEC fue bajo el compás de los EUA y el presidente Trump, el cual permitió únicamente acercándose el periodo de campaña para su reelección y utilizar el tratado como acierto político de su administración.

Como internacionalista puedo sin temor a errar, que el discurso estuvo cargado de componentes históricos fuera del contexto internacional actual, falta de tacto diplomático al referirse a contextos históricos de otros países en momentos de una geopolítica mundial compleja y finalmente un discurso cargado de política y visión para justificar la cuarta transformación en un momento donde se debía buscar enaltecer los mecanismos de cooperación internacional, favorecer el multilateralismo en materia comercial, la participación de México en Covax y establecer nuevas rutas de comercio y economía a través de las plataformas digitales.