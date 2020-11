El desdén institucional: los indicadores de un estado omiso

> Mientras todo constituye un golpe salvaje a los derechos humanos, la atención a las víctimas y a la seguridad interior, hay rifas, risas patológicas y testigos colaboradores

Cada nación tiene sus pesadillas que lejos de terminar, se maximizan en el tiempo. En el caso de México, es la delincuencia organizada y un acompañante siniestro: miles de personas mueren al año, mientras sus familiares y amigos no los pueden localizar, dejando, como diría Agustín Basave Fernández del Valle, “un drama extraño y difícil a los vivos”.

Con todo, ese drama no es para todos los vivos y menos para el Estado, para las dependencias de seguridad pública, jueces, impartidores de justicia en general. Por su parte, las entidades federativas más ordenadas envían a todos sus muertos anónimos a la fosa común; en los que priva el desastre, ni siquiera saben adónde los confinaron.

Peor aún: si se ciñe el observador a los recursos que han sido recortados a ciertas zonas de la administración pública, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se notará el abandono del Estado hacia puntos que hacen ver tres condiciones singulares:

·El robustecimiento a la militarización de la seguridad pública que, entre otras consecuencias incrementará una fricción innecesaria a militares y marinos, al colocarlos en tareas que no son su territorio natural.

·El desdén institucional hacia la prevención integral de la violencia, sin omitir la alarmante enanización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajándole recursos, bajo un argumento imbatible: el COVID-19 es un astringente presupuestal.

· Y la reducción a los recursos para que se incrementen los controles de confianza que han podido dar cierto margen para que la sociedad suponga que no solo hay elementos íntegros en las corporaciones, sino que éstas pueden demostrarlo fehacientemente.

En este artículo, se cuentan dos historias entrelazadas: una, la de los muertos anónimos para el Estado; otra, la de la irracionalidad como política pública en materia de seguridad y justicia, que al unirse permiten ver que ante la retórica, el único antídoto es el dato objetivo.

Hay una regla a seguir en la lectura de este análisis: en el México actual, a los indígenas pobres se les ahoga en agua, al tiempo que a los muertos irrelevantes se les sepulta en papel.

LOS MUCHOS MUERTOS

Los especialistas Marcela Turati y Efraín Tzuc llevaron a cabo una investigación titulada “Crisis forense”, publicada por Quinto Elemento Lab. Aplicando algunos resultados de su trabajo, combinándolo con ciertas herramientas del análisis contextual, se obtienen resultados que son de interés público.

El punto de inicio se da en el número de cuerpos sin identificar en ciertas entidades federativas, en el lapso 2006 a 2019; es decir, de finales del sexenio de Felipe Calderón hasta el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Van algunos datos ordenados para este artículo, basado en la investigación de Turati y Tzuc, consultada por última vez el 26 de septiembre de 2020:

Considerando que el total identificado por los investigadores es de 38 mil 500 cuerpos, once entidades federativas aportan más de mil al total, sumando entre estas diez, 29 mil 329, el 76.18 por ciento del total. En términos de un Pareto, once entidades aportan siete de cada diez cuerpos no identificados en México.

Y de esas diez, en tres de ellas se concentra el 51.91 por ciento de tales cuerpos no identificados: Estado de México, Ciudad de México y Baja California.

De los 29 mil 329 cuerpos no identificados (2006-2019) en los once estados que concentran el 76.18 por ciento del total nacional, 21 mil 762 fueron enviados a la fosa común, el 74.2 por ciento. Y, la autoridad de plano desconoce qué pasó con 1 mil 662 cuerpos no identificados; sin embargo, de esta última cifra, Jalisco y Tamaulipas representan el 30.99 por ciento con 515 cuerpos, en el rubro “la autoridad lo desconoce”.

Lo anterior permite considerar algunos elementos sobre lo que ha ocurrido en el país y si la guerra contra el crimen organizado que cada Presidente ha desarrollado a su leal saber y entender: desde el “quiero todos los juguetes de Jack Bauer” al estilo de Felipe Calderón, hasta los “abrazos y no balazos” de López Obrador.

Combinando los datos anteriores con algunos de los registros estadísticos que lleva esmeradamente el ingeniero Manuel Aguirre Botello en su página de Internet (homicidios dolosos y homicidios por cada 100 mil habitantes), es posible considerar lo siguiente:

Si López Obrador lleva 4 mil 905 cuerpos no identificados en un solo año, hay una alta posibilidad de que rebase sin problemas los 9 mil 349 de Felipe Calderón y puede especularse que pase a los 17 mil 590 de Enrique Peña Nieto.

Esto se debe a que los números de López Obrador representan más del 52 por ciento de todo el sexenio de Calderón (es decir, en un solo año, 2019, se dio la mitad del número de cuerpos no identificados de todo el sexenio del michoacano).

En ese tenor, el tabasqueño ya lleva el 27.89 por ciento de los datos de Peña Nieto. Si mantuviera ese crecimiento sin modificación alguna, alcanzará las cifras del mexiquense en dos años, 7 meses y 13 días, aproximadamente.

Si el mandato de López Obrador concluye el 30 de septiembre de 2024, habrá superado el número de cuerpos no identificados de Peña Nieto, en agosto de 2022, quedando tiempo de sobra para superarlo, cuando entregue el cargo.

Todo lo anterior, basado en un escenario optimista; es decir, que el gobierno federal destinara recursos para combatir las causas de esta crisis sistémica y estructural que lleva catorce años en funcionamiento, al menos.

Sin embargo, hay algo que hace pensar que aún en ese futurible, no podría detenerse la avalancha de muertos no identificados: el incremento de homicidios dolosos en el país, no se frenará por decreto, aun maquillando las cifras.

El motivo de la aseveración anterior se basa en un indicador: el crecimiento de homicidios dolosos entre 2006 y 2019 es de 1129.97 por ciento, mientras que los homicidios por cada 100 mil habitantes tuvieron un crecimiento en el mismo lapso, de 294.42 por ciento.

Del sexenio de Calderón al de Peña Nieto, los cuerpos no identificados tuvieron un crecimiento del 188.15 por ciento. Lo racional es que si en 2012 el Estado Mexicano no contuvo la emergencia de cuerpos no identificados, era claramente esperado que se desbordaría la crisis en 2018.

En ese mismo tenor, no hay elementos para pensar que esta crisis descenderá: todo lo contrario, considerando los recortes al gasto a nivel federal y estatal, por la pandemia del COVID-19, pero también por los movimientos en las organizaciones criminales de alto impacto en todo el país.

Podría alegarse que el gasto en seguridad pública aumentará para 2021 y esto es parcialmente cierto. Analizando el PEF 2021, podrá observarse que el gasto para algunos rubros sí aumentará (la Guardia Nacional, con 11 por ciento) pero en la atención a víctimas y temas de género, las cosas cambian para mal, si es que esto fuera posible imaginar:

Para empezar, desaparece el FORTASEG, un golpe espeluznante a los municipios. Si se debilita a las policías municipales y se robustece a la Guardia Nacional, no hay que pensar demasiado hacia dónde va la seguridad pública: a la militarización.

El nodo central del FORTASEG, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tuvo en 2020 un presupuesto de unos 4 mil 432 millones de pesos. El recorte para 2021 dejará al Secretariado con unos 241 millones de pesos, en la inopia.

Una mínima muestra de las reducciones identificadas por FUNDAR en su análisis “Paquete económico 2021”, se dan en: INMUJERES, -3.4 por ciento; CONAVIM, -3.5 por ciento; Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, -25% por ciento.

La acción 445 “Coadyuvancia para las alertas de género”, -65 por ciento; la acción 454 “Recursos transferibles para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, -12 por ciento.

La CNDH, -13 por ciento; el programa P022 “Protección y defensa de los derechos humanos” de la SEGOB, -2 por ciento; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, -2 por ciento; la Comisión Nacional de Búsqueda, -3.4 por ciento; la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, -8.7 por ciento.

Por lo que se refiere al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, -0.4 por ciento; el Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, -3.5 por ciento. Y la SEIDO de la FGR, -3.5 por ciento.

Podría decirse que las reducciones de dos o tres puntos porcentuales son anecdóticas por su pequeñez; sin embargo, en cualquiera de los casos mencionados suponen millones de pesos menos para atender planes y programas específicos y en este tenor, una caída tasada en millones es relevante.

Mientras todo lo anterior constituye un golpe salvaje a los derechos humanos, la atención a las víctimas y a la seguridad interior, hay rifas, risas patológicas y testigos colaboradores. Amélie Poulain, el personaje central de la película Amélie lo dijo con presteza: “cuando un dedo apunta al cielo, los tontos miran al dedo”.